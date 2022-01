L’école d’informatique de l’UW dénonce le tweet d’un professeur à la retraite sur l’embauche de femmes

Le Bill & Melinda Gates Center for Computer Science & Engineering de l’Université de Washington. (Photo .)

La Paul G. Allen School of Computer Science de l’Université de Washington a rejeté un tweet de l’un de ses membres émérites du corps professoral qui affirmait que « la moitié des professeures de STEM aux États-Unis ont été embauchées plutôt que des hommes plus qualifiés ».

Le tweet du 1er janvier provenait de Pedro Domingos, qui a rejoint la faculté de l’UW en 1999 et a obtenu le titre « émérite » après avoir pris sa retraite en 2020. Il est l’auteur de The Master Algorithm, une lecture recommandée par Bill Gates et également une bibliographie du président chinois. Le discours annuel 2018 de Xi Jinping. Il compte près de 50 000 abonnés sur Twitter.

Domingos a également été dénoncé par l’UW l’hiver dernier pour des commentaires qu’il a faits en ligne lors d’un débat sur l’éthique de l’IA.

Son dernier tweet a également été condamné par le rédacteur en chef du magazine Science Holden Thorp ; chercheurs universitaires à l’échelle nationale; et par des professionnels de l’industrie, dont Jeff Dean, vice-président senior de Google pour la recherche et la santé et ancien élève de l’école Allen.

« L’ancien membre du corps professoral Pedro Domingos a malheureusement profité du week-end de vacances pour tweeter encore une fois des commentaires sans mérite, sexistes, incendiaires et cherchant à attirer l’attention qui reflètent mal sur lui et sur toutes les personnes qui lui sont associées. Nous rejetons une fois de plus ses opinions », a déclaré lundi l’école Allen dans un communiqué.

Un rapport de 2010 des National Academies of Sciences, Engineering and Medicine fournit un soutien clé à ses opinions, a déclaré Domingos dans une interview avec . mardi. L’étude a examiné l’embauche de professeurs dans plusieurs domaines STEM de 1999 à 2003. Ce rapport a montré que le pourcentage de femmes qui ont reçu la première offre d’emploi dépassait le pourcentage du bassin de candidats, à l’exception des postes permanents en biologie.

En génie électrique, 11 % des candidats étaient des femmes, 19 % des personnes invitées à l’entretien étaient des femmes et 32 ​​% des premières offres pour des postes menant à la permanence sont allées à des femmes. En chimie, 18 % des candidats étaient des femmes et 29 % des premières offres sont allées à des femmes. L’étude ne couvrait pas l’informatique.

« Ce sont de vraies données, une enquête sur de vrais départements », a déclaré Domingos. « Et dans les données réelles, il n’y a aucun parti pris contre les femmes. Il y a un très grand préjugé contre les hommes.

Mais le rapport a également noté que moins de femmes titulaires d’un doctorat. diplômés que les hommes sont entrés sur le marché du travail universitaire, ce qui met en évidence le « canal qui fuit » dans lequel les femmes abandonnent les carrières universitaires à des taux plus élevés.

« Il est important de noter que ces taux plus élevés n’impliquent pas de favoritisme, mais peuvent s’expliquer par la possibilité que seules les candidates les plus fortes postulent », ont déclaré les auteurs du rapport. « Cette auto-sélection par les candidates serait cohérente avec les taux de candidature plus faibles des femmes à ces postes. »

Un défilement sur Twitter a trouvé peu ou pas de soutien public pour les tweets de Domingos par d’autres chercheurs.

Ceux qui pesaient contre ses vues comprenaient Muhammad Zaman, professeur de génie biomédical à l’Université de Boston ; Hope Jahren, professeur de géobiologie à l’Université d’Oslo et auteur de Lab Girl ; Ramya Kumar, qui rejoint la Colorado School of Mines en tant que professeur adjoint de génie chimique et biologique ce printemps ; Chris Combs, professeur adjoint de génie mécanique à l’Université du Texas à San Antonio ; et Aarit Ahuja, docteur en neurosciences. étudiant à l’Université Brown.

« La première fois que vous êtes ciblé par une foule sur Twitter, vous êtes choqué », a tweeté Domingos. « À la seconde où vous haussez les épaules. »

Domingos a déclaré à . qu' »il y a des tonnes de gens qui seront d’accord avec moi en privé mais ont peur de parler ».

Il a également qualifié les déclarations de l’école d’informatique de « lâcheté » et a souhaité qu’elle favorise plutôt la « liberté académique », même en cas de désaccord avec les points de vue des professeurs.

Jennifer Golbeck, professeur au College of Information Studies de l’Université du Maryland College Park, a critiqué Domingos dans une série de tweets et a déclaré qu’il manquait de données pour étayer son point de vue.

« En termes de données pour étayer sa demande, il n’y en a vraiment pas », a déclaré Goldbeck à .. « Aucune des preuves présentées par Pedro ne soutient son point de vue et, en fait, la plupart le contredisent. »

Golbeck a noté que Domingos n’a pas fourni de preuves pour une autre déclaration : « L’action positive signifie que les femmes sont embauchées plutôt que les hommes, même lorsqu’ils sont moins qualifiés.

Golbeck a déclaré: «Il n’y a pas d’action positive ou de quotas dans mon université ou dans toute autre que je connais (et j’en sais beaucoup). Il ne fournit bien sûr aucune source pour sa demande », a-t-elle déclaré.

Ed Lazowska, professeur d’informatique de longue date à l’UW et ancien président du département d’informatique, a également rejeté la demande de Domingos, notant que l’UW est lié par une initiative d’action anti-affirmative de l’État. « Les femmes que nous admettons dans nos programmes menant à un diplôme et les femmes que nous embauchons dans notre faculté sont tout aussi qualifiées que les hommes », a-t-il déclaré. « C’est la loi. »

Lazowska a ajouté : « La diversité est essentielle à la qualité de toute organisation et à la qualité de ses résultats – la diversité des antécédents, des expériences, des forces, des perspectives. »

Domingos a déclaré qu’en dépit de la loi de l’État de Washington, il existe une préférence biaisée pour les candidates à l’Université de Washington et dans d’autres institutions. « Tout le monde sait que cela se passe et que c’est de pire en pire », a-t-il déclaré.

Domingos a également déclaré « qu’il n’y a absolument aucune raison pour qu’il y ait autant de femmes dans la technologie que d’hommes ». Il a ajouté que la diversité des points de vue, des origines, des personnalités et des idées est précieuse, mais « pas de genre, pas de race ».

Ses tweets cette semaine ont attiré une attention renouvelée sur l’écart entre les sexes dans les carrières STEM et les obstacles auxquels les femmes sont confrontées.

Un rapport des National Academies en 2018 a documenté un «harcèlement sexiste» omniprésent des femmes, impliquant un comportement dégradant et des implications qu’elles n’appartiennent pas à la science. « L’hostilité sexiste », comme les commentaires selon lesquels les femmes n’étaient pas assez intelligentes pour réussir en tant que scientifiques, ont été signalées par 25 % des étudiantes en génie et la moitié des étudiantes en médecine dans un système universitaire.

Alors que les femmes ont connu des gains en matière d’éducation et d’emploi dans la plupart des domaines STEM au cours des dernières décennies, la proportion de baccalauréats en informatique décernés aux femmes a diminué après 2000. Cela n’a commencé à augmenter qu’au cours des dernières années. Aux États-Unis, 19% des diplômes de licence en informatique ont été décernés à des femmes en 2017-2018, et 23% des doctorats, selon un récent rapport du Pew Research Center.

Lazowska a souligné une série d’efforts déployés par l’école Allen pour accueillir les femmes et accroître la diversité des étudiants et des professeurs.

L’école Allen, par exemple, appartient au programme Building Recruiting and Inclusion for Diversity (BRAID), une initiative visant à accroître la diversité des programmes informatiques de premier cycle. Cette initiative est dirigée par Harvey Mudd College, autrefois une école de technologie de premier cycle à prédominance masculine. La moitié de ses diplômés sont désormais des femmes.

L’initiative vise à accroître la diversité en utilisant des mesures telles que des programmes de sensibilisation dans les écoles secondaires et le renforcement de la communauté parmi les étudiants sous-représentés.

L’école Allen décerne désormais 29 % de ses diplômes en informatique et en licence et doctorat à des femmes, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Au cours des six dernières années, l’école Allen s’est agrandie de 28 membres du corps professoral, dont la moitié sont des femmes.

L’école a remporté un prix en 2015 du National Center for Women & Information Technology pour son soutien aux étudiantes de premier cycle.

« Nous le faisons par le biais de la sensibilisation, du recrutement, de la création d’un environnement accueillant et inclusif, par le biais d’une variété de programmes qui donnent aux gens le sentiment d’appartenir », a déclaré Lazowska. « Donc, bien que Domingos soit une valeur aberrante dont nous rejetons catégoriquement les déclarations, ces déclarations sont extrêmement dommageables car elles se reflètent inévitablement sur nous, même si elles ne représentent pas l’environnement de l’école Allen. »

Des psychologues de l’Université Cornell, référencés dans un tweet de Domingos comme des ressources supplémentaires, ont publié un commentaire et mené des études sur le classement des professeurs des candidats fictifs aux postes de professeurs STEM. L’une de leurs études suggère que les femmes sont favorisées par rapport aux hommes aux qualifications identiques, bien que certains remettent en question la pertinence dans le monde réel, et d’autres recherches sont parvenues à des conclusions différentes.

Une autre étude de Cornell avec la même méthodologie a exploré plus profondément, réfutant la notion de femmes sous-qualifiées prenant le dessus dans l’embauche. « Les professeurs des deux sexes et dans tous les domaines préféraient les hommes les plus qualifiés aux femmes légèrement moins qualifiées, et ils préféraient également les femmes les plus fortes aux hommes légèrement moins qualifiés », ont conclu les chercheurs. « Ces données ne corroborent pas les affirmations jumelles selon lesquelles les hommes les plus faibles sont choisis plutôt que les femmes plus fortes ou que les femmes les plus faibles sont embauchées plutôt que les hommes les plus forts. »

Les obstacles à la pleine participation des femmes aux STIM sont complexes. En 2019, les leaders scientifiques ont discuté des moyens d’accroître la diversité des genres dans la main-d’œuvre de recherche STEM dans un commentaire du magazine Science. Ils ont souligné des études montrant que les post-doctorants masculins reçoivent des salaires plus élevés et que les membres masculins du corps professoral déclarent des salaires et des packages de démarrage plus élevés. Les obstacles systémiques à l’avancement des femmes comprennent des préjugés inconscients, des facteurs sociaux et culturels tels que la charge de travail domestique et le harcèlement sexuel et sexiste, ont-ils conclu.

Les opinions selon lesquelles les femmes ont moins de capacités pour les carrières STEM ne sont pas rares. En 2017, Google a licencié l’ingénieur James Damore pour avoir attribué les disparités entre les sexes dans la technologie en grande partie à la biologie, dans une note interne. Plusieurs autres employés étaient d’accord avec lui, selon un rapport.

Domingos a déclaré mardi que c’était une idée « terrible » pour Google de licencier Damore, qui « disait en fait la vérité ».

Stuart Reges, maître de conférences à l’Allen School, a écrit en 2018 un essai controversé contenant un mélange de messages sur la disparité entre les sexes en informatique, affirmant que «les femmes peuvent coder, mais souvent elles ne le veulent pas» pour des raisons culturelles.

Domingos a déploré les dépenses des agents de diversité et des initiatives de sensibilisation. Il a demandé : « Qu’en est-il de l’attention portée à la discrimination constante et continue contre les hommes ? »

« Il y a des hommes qui souffrent à chaque étape du pipeline », a-t-il déclaré. Domingos a fait référence à un livre de Christina Hoff Sommers, The War Against Boys: How Misguided Policies Are Harming Our Young Men, qui soutient que les garçons prennent du retard sur les plans social et scolaire.

Selon le commentaire du magazine Science, de nombreuses institutions ont mis en place des politiques pour améliorer le mentorat et soutenir la diversité du corps professoral, par exemple en ajoutant une année supplémentaire à l’horloge de permanence pour les nouveaux parents.

Il reste encore du travail à faire pour faire des STIM un endroit accueillant et juste pour les femmes, ont déclaré les auteurs. Entre autres mesures, ils ont suggéré que les établissements suivent les mesures de la qualité du mentorat, ainsi que du service institutionnel, un fardeau souvent porté de manière disproportionnée par les femmes.

Golbeck a déclaré qu’en tant que femme en informatique, elle a « supporté ce genre de critiques pendant toute ma carrière universitaire ».

« C’est profondément dommageable de travailler si dur et de se faire répéter encore et encore que vous n’avez pas mérité vos réalisations et de savoir que beaucoup de gens pensent que vous ne méritez pas d’être là », a-t-elle déclaré. « Cela a été une bataille constante pour moi et, franchement, pour la plupart des femmes que je connais en informatique. Le syndrome de l’imposteur n’est pas seulement une chose personnelle mais le résultat de ce genre de comportement des hommes sur le terrain.

Le rédacteur en chef de ., Taylor Soper, a contribué à cette histoire.