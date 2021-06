L’école du bien et du mal: 6 choses rapides que nous savons sur le film Netflix

En plus de ces deux-là, dans un autre article, Deadline a rapporté que Laurence Fishburne, connu pour ses rôles dans la trilogie Matrix et de nombreux autres films, ainsi que la star d’action Michelle Yeoh, de films tels que Crouching Tiger, Hidden Dragon, Crazy Rich Asians , et son rôle à la télévision dans Star Trek: Discovery, se sont intensifiés pour être dans The School for Good and Evil. Fishburne jouera le Schoolmaster – un rôle qui semble tout à fait approprié pour quelqu’un de ses talents, et Yeoh incarnera un autre professeur, le professeur Anemone.

Déjà, ce film s’annonce rempli à ras bord d’une partie de l’élite hollywoodienne. Pour ma part, j’ai hâte de voir ce qu’ils font avec le matériel qu’on leur donne, car ça va devenir magique.