L’école est obligée de s’excuser pour le « déjeuner de Noël honteux de 3,50 £ | Royaume-Uni | Des nouvelles

La nourriture fait partie intégrante de la culture britannique, avec la scène du dîner de Noël de A Christmas Carol de Dickens un idéal auquel nous aspirons tous. Mais un déjeuner très critiqué servi cette semaine dans une école du West Sussex était plus Oliver Twist qu’A Christmas Carol.

La Steyning Grammar School a servi à ses élèves ce qui semble être du pain sec, de la dinde peu attrayante (et pas beaucoup de celle-ci), un seul cochon en couverture et un tout petit morceau de farce.

Pour le pudding (et les élèves n’auront certainement pas été comblés par le plat principal), il y aurait eu le choix entre un hachis pie et un Cadbury’s Mini Roll.

Tout cela est venu avec un coût de 3,50 £.

Sans surprise, les parents n’ont pas tardé à se plaindre auprès de l’école et de Bohunt Education Trust qui la gère.

Un père, Ciaran Walsh, a écrit sur Twitter : « Merci pour le déjeuner de Noël servi à nos enfants à Steyning Grammar hier, les a vraiment remplis de joie festive ! »

Gail Asche a écrit : « C’est la plus triste excuse pour un déjeuner de Noël que j’aie jamais vue. »

Will Quince MP s’est également rassemblé dans le débat, notant : « Ce n’est clairement pas acceptable…

« Nous attendons de toutes les écoles, y compris les académies, qu’elles se conforment à nos normes alimentaires scolaires obligatoires qui promeuvent une alimentation saine et équilibrée – pas seulement à Noël mais toute l’année. »

Dans un communiqué, il a déclaré: «Le déjeuner de Noël servi à certains élèves hier n’était clairement pas conforme aux normes élevées que nous avons fixées pour nos traiteurs scolaires, et nous nous en excusons sans réserve.

«En raison d’une combinaison de problèmes de chaîne d’approvisionnement imprévus et de pénuries de personnel liées à Covid, notre déjeuner prévu a été affecté à très court terme.

« Nous avons maintenant enquêté de manière approfondie sur cette affaire isolée et nous nous sommes excusés auprès de tous les élèves et parents concernés, tout en offrant un remboursement complet. »

M. Quince a déclaré qu’il était « content de voir que l’école s’est excusée et a offert un remboursement ».

Mais d’autres considéraient que c’était trop peu, trop tard.

« LucyD Mama/MAMA » a écrit : « Un remboursement n’est pas la question, n’est-ce pas. Se voir offrir ces ordures, c’est.

Les rapports des parents suggèrent que l’offre de déjeuner de Noël faite par l’école en 2019 était bien plus à la hauteur, avec de la dinde, de la farce, des cochons dans des couvertures, des pommes de terre rôties, des carottes, des pois, de la sauce aux canneberges et, bien sûr , sauce – et encore pour 3,50 £.

Les parents garderont probablement un œil sur les performances de l’école lorsque nous arriverons à Noël en 2022.