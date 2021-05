L’école Ivy League donne naissance au ‘Columbia Communism Club’ – RedState ⋆ .

Pour ceux d’entre vous préoccupés par le fait que la culture universitaire est devenue dangereusement de droite, j’apporte un soulagement extrême.

Tel que rapporté par The College Fix, une école de la Ivy League a récemment ajouté un club à sa liste.

Les étudiants de l’Université de Columbia ont lancé le Columbia Communism Club.

D’où un compte Instagram «Columbia Communists», qui accueille actuellement les participants.

Avec 173 followers à ce jour, le groupe célèbre quelque chose de spécial:

Et cela pose une question alléchante:

«Rejoignez-nous aujourd’hui», proposait la page en mars, «et faites partie du mouvement!»

Pour son symbole, l’équipage communiste a choisi la célèbre couronne de Columbia, combinée avec un marteau et une faucille.

C’est une décision audacieuse – pour entendre Stephen Kotkin du Wall Street Journal le dire, le système économique n’est pas très bon:

[A] siècle de communisme au pouvoir – avec des résistances encore aujourd’hui à Cuba, en Corée du Nord et en Chine – a clairement montré le coût humain d’un programme politique résolu à renverser le capitalisme. À maintes reprises, les efforts visant à éliminer les marchés et la propriété privée ont entraîné la mort d’un nombre incroyable de personnes. Depuis 1917 – en Union soviétique, en Chine, en Mongolie, en Europe de l’Est, en Indochine, en Afrique, en Afghanistan et dans certaines parties de l’Amérique latine – le communisme a fait au moins 65 millions de morts, selon les recherches minutieuses des démographes.

Si je comprends bien, une nouvelle génération est d’avis que nous faisons presque tout de travers depuis des milliers d’années.

Peut-être que nous avons fait le communisme de la mauvaise façon, mais ils trouveront comment le faire correctement.

Bill Maher a des pensées:

The Fix dit qu’il a contacté le club pour obtenir des commentaires.

Il en a fait de même pour l’école.

Aucun des deux n’a répondu.

Cependant, les républicains de Colombie avaient quelque chose à dire:

Le collège est certainement sur la bonne voie en ce qui concerne la transformation de la société.

Comme je l’ai mentionné il y a deux mois, il a annoncé des cérémonies de remise de diplômes supplémentaires séparées par race.

Options des étudiants:

Le terrain se passa ainsi:

Cette page d’inscription s’adresse à toutes les personnes âgées diplômées de nos écoles de premier cycle qui souhaitent participer en tant que diplômées à nos cérémonies virtuelles. En complément de nos cérémonies à l’échelle de l’école et de l’université, ces événements offrent un cadre plus intime aux étudiants et aux invités pour se rassembler, intégrer des traditions culturelles significatives et célébrer les contributions et les réalisations spécifiques de leurs communautés.