L’école Lifeline Education Charter de Compton célèbre l’obtention du diplôme du programme Summer Bridge ⋆ .

L’étudiante diplômée de Genesis Campos (Centre) est fière de recevoir son sac à dos Outdoor Products et son certificat du programme Summer Bridge de Lifeline Education Charter School est flanqué de Mollie «Ms. Compton » Bell (à gauche) et Samara Cadogan (à droite), coordonnatrice de la santé mentale spécialiste du comportement. – Crédit photo par : Maury Phillips

*Compton, Californie – Un jour de fête comme École à charte Lifeline Education a présenté son Remise des diplômes du programme Summer Bridge et produits de plein air récemment à Compton, en Californie.

Le programme Summer Bridge de Lifeline Charter School (LESC) a présenté aux diplômés des sacs à dos polyvalents, de qualité supérieure et polyvalents de Outdoor Products, remplis d’articles sociaux et émotionnels, tels qu’une balle anti-stress, un crayon de couleur, des ciseaux, un bracelet émotionnel et un journal.

Mme Paula DeGroat, directeur exécutif du LESC a déclaré : « Cette remise des diplômes est formidable, car les étudiants apprennent et comprennent le processus permettant d’accéder au prochain niveau d’éducation et créent des liens avec le personnel. »

Le programme LECS Summer Bridge est un programme gratuit de trois semaines conçu pour présenter aux élèves de 6e, 7e et 8e année leur nouvel environnement et les attentes du programme et les préparer à la réussite scolaire et émotionnelle pour l’automne.

Mollie Bell, alias “Mme. Compton” était à la remise des diplômes du programme Summer Bridge a déclaré: «Je suis toujours à la recherche d’une bouée de sauvetage et cette école est un pont entre les élèves noirs et bruns des élèves de la maternelle à la 12e année et leurs familles.»

LECS a quatre campus pour les grades K-12. Il offre un soutien physique et émotionnel aux étudiants dans un environnement sûr qui leur donne la liberté et le confort pour s’épanouir. Ce n’est pas seulement une école, mais une communauté très unie d’étudiants, de parents et de professeurs offrant un soutien vital à la ville qu’elle appelle son chez-soi, offrant un environnement chaleureux et convivial pour tous ceux qui entrent dans ses portes.

L’école a étendu encore plus sa portée communautaire pendant la pandémie en offrant aux étudiants et aux résidents de la communauté des cadeaux alimentaires, y compris des dîners à la dinde pendant la saison des vacances. Un personnel dévoué a effectué des visites à domicile et des contrôles de présence sur les élèves pour s’assurer qu’il n’y avait pas de lacunes dans le processus d’apprentissage. Les étudiants ont reçu les outils pédagogiques nécessaires pour maintenir l’excellence académique des jeunes esprits, y compris des points d’accès pour accéder à Internet pour l’apprentissage virtuel et des séances de conseil via zoom pour un soutien émotionnel.

Depuis son ouverture en 2002, LECS affiche un taux de diplomation de 95 %. Ses étudiants continuent d’avoir un impact sur le monde. La longue liste d’histoires de réussite de l’école comprend des étudiants diplômés de l’Université de Pennsylvanie, Penn State, UC Berkeley, UCLA, USC, Ross University School of Medicine et un étudiant actuellement en doctorat en pathobiologie, University of Illinois.

Pour faire un don déductible des impôts, veuillez visiter www.lifelinecharterschool.com

À propos de l’école à charte Learning Education

La mission de Lifeline Education Charter School est de fournir un programme scolaire stimulant et de créer une communauté d’apprentissage d’étudiants, de parents, d’enseignants, d’employés et d’adultes engagés de la communauté, qui fournira le soutien nécessaire à chaque élève pour atteindre son niveau le plus élevé. potentiel – intellectuellement, socialement, émotionnellement et physiquement.

