L’école modifie les photos des étudiantes pour avoir montré trop de poitrine et que les mamans sont dans les bras – RedState ⋆ .

Un scandale a éclaté sur les photos de l’annuaire du lycée.

En cause: une altération de la forme féminine.

Le brouhaha a commencé le 26 mars lorsque – à Bartram Trail High, dans le centre de la Floride, une inspection massive de la tenue vestimentaire des participants a été effectuée.

Au total, 31 élèves – tous des filles – ont été cités pour des infractions au code vestimentaire.

Cela a entraîné des pressions sur le district scolaire pour qu’il révise les règles.

Tiré de The St.Augustine Record,

[Bartram] compte plus de 3000 étudiants, mais 31 infractions en une journée est bien plus élevée que sa moyenne de violations du code vestimentaire, qui est généralement d’environ une douzaine ou moins chaque jour, selon les chiffres fournis par le district.

Certaines des lignes directrices sont un peu vagues: en plus des exigences de couverture des épaules et des mesures pour les jupes, la politique emploie les termes «modeste» et «distrayant».

Et certains parents ne creusent pas les exigences.

Le comte Taryn O’Keefe parmi eux.

La fille de Taryn, Riley, a lancé une pétition Change.org pour mettre à jour les directives.

Selon le dossier, elle et d’autres se sont sentis «ciblés» par le bilan.

O’Keefe a dit… au moins une de ses amies avait l’impression d’avoir une crise de panique dans la salle de bain.

Mais les parents avaient été prévenus.

Le 22 mars, un message leur a été envoyé à la suite d’informations faisant état d’adolescents portant – selon les mots du directeur principal des services scolaires Paul Abbatinozzi – «des hauts courts, des jupes, des shorts, des chapeaux et des pyjamas».

L’édit était clair:

Si un élève enfreint ces règles (pour aller de l’avant), il ou elle devra changer et être placé en détention.

Avance rapide jusqu’à la semaine dernière, lorsque l’école a de nouveau fait la une des journaux.

Cette fois, c’était sur la retouche des photos de l’annuaire des élèves.

L’école avait photographié les sommets de 80 étudiantes sans leur consentement.

Maman Adrian Bartlett a déclaré à St.Augstine.com que la photo de sa fille avait été modifiée pour couvrir son décolleté.

Et c’est horrible:

«Je pense que cela envoie le message que nos filles devraient avoir honte de leur corps grandissant, et je pense que c’est un message horrible à envoyer à ces jeunes filles qui traversent ces changements.»

Le système scolaire public a certainement changé.

Il y a quelques décennies, si vous n’aimiez pas les règles, vous pouviez faire voler un cerf-volant. Voulez-vous créer une pétition? Tout le monde s’en fout.

Et une mère ne se serait probablement pas battue pour le droit de sa fille de montrer davantage ses formes.

Mais les roues du progrès tournent en rond.

Adrian a exprimé son grief:

«Ma fille a été hospitalisée deux fois cette année scolaire en raison du stress et de la pression de cette dernière année, y compris des problèmes d’image corporelle, pour lesquels elle cherche toujours un traitement régulier. Et maintenant, l’école a pris une décision qui attire désormais l’attention sur son corps de manière négative. Cela envoie le message que nos jeunes filles devraient avoir honte de leur corps qui grandit naturellement.

Je vais donner aux critiques une chose: celui qui a édité les images a fait un travail terrible.

Adrian a noté que sa fille n’avait pas l’air naturelle.

Même ainsi, le site Web de Bartram Trail indique que toutes les photos de l’annuaire «peuvent être ajustées numériquement» si elles ne répondent pas aux normes du code vestimentaire.

Selon la porte-parole du district, Christian Langston, «la procédure précédente de l’école consistait à ne pas inclure dans l’annuaire des photos d’élèves qu’elle jugeait contraire au code de conduite des élèves, les modifications numériques étaient donc une solution pour s’assurer que tous les élèves étaient inclus dans l’annuaire . »

Mais maintenant, c’est une grosse puanteur.

Et si vous vous posiez la question: Riley O’Keefe? Oui, elle a été modifiée.

Mama O’Keefe l’a condamné comme «juste plus de honte corporelle».

La fille sera marquée à vie:

«Ils font déjà face à des défis avec leurs pairs. Je pense que cela les accompagnera toute leur vie. »

La poitrine de la fille de Stéphanie Fabre était également couverte.

Et elle ne l’a pas:

«Pourquoi sont-ils autorisés à porter des jugements sur le clivage ou sur l’absence de clivage?»

Il est certain que de nombreux étudiants masculins sont tout aussi furieux.

De plus, Stéphanie a posé: «[I]S’ils sont autorisés à utiliser Photoshop, pourquoi ne leur enseignez-vous pas les compétences appropriées en photoshopping, et pourquoi [a] L’enseignant approuve-t-il que cela soit imprimé? »

Ce n’est pas une mauvaise question.

Oh – et les garçons en speedos? Ces images sont restées intactes:

L’école offre un remboursement à tous les parents qui se plaignent.

Retour à Stéphanie:

«Ils ont pris une non-situation et en ont fait une situation. Ils ont fait en sorte que ces filles se sentent humiliées.

-ALEX

Voir plus de pièces de moi:

Le fils de John Lennon fait l’éloge de MLK et vise l’auto-ségrégation américaine

L’université de Floride lance un programme de diplôme pour former des militants de la “ justice sociale ”

Le Wheaton College reformule un mémorial, mais l’incroyable histoire derrière cela reste la même

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! Veuillez sonner dans la section Commentaires ci-dessous.