Une école primaire américaine sépare les enfants en fonction de leur appartenance ethnique, a affirmé la mère d’un élève.

Kila Posey, qui est noire, dit que l’école primaire Mary Lin à Atlanta, en Géorgie, a mis sa fille dans des classes l’année dernière avec uniquement des élèves du même milieu, tandis que les enfants blancs ont été placés dans d’autres.

Elle prétend que la directrice, Sharyn Briscoe, qui est également noire, a commencé la pratique car elle pensait que c’était dans le meilleur intérêt des enfants.

Mme Posey a déclaré au diffuseur local WSBTV: «Nous avons perdu le sommeil comme essayer de comprendre pourquoi une personne ferait cela.

«D’abord, c’était juste de l’incrédulité que j’aie eu cette conversation en 2020 avec une personne qui me ressemble – une femme noire.

« C’est la ségrégation des classes. Vous ne pouvez pas séparer les classes. Vous ne pouvez pas le faire.

Mme Posey a déposé une plainte auprès des autorités fédérales accusant l’école de discrimination, déclenchant une enquête du département américain de l’Éducation pour savoir si elle a violé la loi sur les droits civils de 1964 qui visait à mettre fin à la ségrégation.

Selon la plainte, elle a découvert la pratique pour la première fois après avoir tenté de déplacer sa fille, qui est en deuxième année (équivalente à la troisième année), dans une autre salle de classe avec un enseignant qui, selon elle, lui conviendrait mieux.

La mère, qui dirige une entreprise proposant des activités parascolaires à Mary Lin, affirme que le directeur lui a dit que le déménagement n’était pas possible car l’autre groupe n’était pas «l’une des classes noires».

Elle a secrètement enregistré une conversation avec un administrateur, qui lui aurait dit: “Je souhaite juste que nous ayons plus d’enfants noirs, puis certains d’entre eux sont dans une classe à cause des services dont ils ont besoin.”

D’autres parents ont depuis réfuté les allégations.

Une mère, Stacee White, a déclaré à Atlanta Intown: “Mes enfants n’ont jamais été séparés dans une” classe noire “. Vous pouvez regarder l’annuaire et voir qu’il n’y a pas de classes pour tous les Noirs à Mary Lin.

Cependant, une déclaration des écoles publiques d’Atlanta, qui gère les écoles publiques de la ville, a suggéré qu’elle avait identifié un problème l’été dernier.

Les écoles publiques d’Atlanta, qui dirigent les écoles publiques de la ville, ont déclaré dans un communiqué: ” L’APS ne tolère pas l’affectation des élèves dans des salles de classe uniquement en fonction de la race.

“Lorsque nous avons appris des allégations selon lesquelles ce comportement se serait produit lors d’un enseignement virtuel à l’école primaire Mary Lin en août 2020, le district a procédé à un examen et a pris des mesures immédiates et appropriées à ce moment-là pour résoudre le problème.”

