L’école primaire prend le nom du capitaine anglais Harry Kane

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Une école primaire s’est rebaptisée d’après Harry Kane avant l’affrontement entre l’Angleterre et l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Ce qui était connu sous le nom de Howard Junior School à Kings Lynn, Norfolk, a temporairement changé son nom en Harry Kane Junior School en l’honneur du capitaine anglais.

La fièvre du football a atteint son point d’ébullition après la victoire 2-1 de l’équipe nationale sur le Danemark en milieu de semaine et le personnel et les élèves ont décidé d’en ” tirer le meilleur parti ” après 18 mois ” d’apprentissage à distance.

Les enfants avaient le visage peint et brandissaient des trophées gonflables tout en chantant l’hymne préféré des fans, Sweet Caroline, tandis que «tout un champ de Harry Kanes» chantait Three Lions.

Ash Kirwan, le directeur adjoint de l’école, a déclaré que l’école avait décidé d’honorer le capitaine anglais parce que le directeur est originaire de la même région à Chingford, dans l’Essex, et a fréquenté la même école primaire que lui, bien que quelques années plus tôt.

Il a déclaré à LBC: “Toute l’école soutient l’Angleterre et nous avons juste pensé que ce serait une belle chose pour les enfants qui trouvent génial que nous ayons renommé l’école.”

Mais M. Kirwan a déclaré que le changement de nom n’était qu’une “petite partie” des célébrations de l’école.

Il a ajouté: “Nous avons fait de la peinture faciale pour tous les enfants, nous avons également eu un champ entier de Harry Kanes – nous avons 200 Harry Kanes sur le terrain avec des masques chantant Three Lions, Sweet Caroline.”

M. Kirwan a déclaré que les festivités avaient été “la lumière au bout du tunnel” pour les jeunes après avoir enduré “deux années académiques d’apprentissage perturbé”, ajoutant: “Donc, nous avons pensé que nous allions tout faire et tirer le meilleur parti de il.’

L’école a également renommé son compte Twitter, avec un tout nouveau logo.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();