L’école Ramayana : leçons de vie tirées de l’histoire et de la mythologie indiennes

Il propose actuellement 10 produits, allant des jeux en ligne et des puzzles pour enfants aux leçons du Ramayana, en passant même par un cours « devenir auteur ».

On prétend souvent que certaines des plus grandes leçons pour l’avenir se trouvent dans le passé, que ce soit la vie que vous avez vécue, que ce soit l’histoire, que ce soit la mythologie.

C’est peut-être l’une des raisons qui ont conduit Shantanu Gupta – auteur, panéliste à la télévision et conférencier TEDx – à créer la Ramayana School, une plate-forme edtech unique qui vise à enseigner aux enfants et aux adultes des leçons de vie et des compétences comportementales de l’ancienne épopée indienne.

« Au cours des 14 années d’exil, le prince Rama a perdu son royaume, sa femme a été enlevée et il a failli perdre la vie pendant la guerre avec le roi Ravana. Pourtant, il n’a jamais quitté le chemin de la bonté, de l’honnêteté et des valeurs, et est sorti vainqueur », a déclaré Gupta à FE. « Le Ramayana contient de nombreuses leçons de leadership. »

Le modèle

Lancée pendant le confinement l’année dernière, la Ramayana School se concentre sur des cours de leadership pour les enfants de 7 à 14 ans (80% de ses clients de cours), ainsi que des cours de gestion et d’entrepreneuriat pour les entreprises et les étudiants en écoles de commerce.

« Le nôtre est un modèle entièrement rémunéré. La taille moyenne des billets par étudiant est de Rs 3 000. Au cours de l’exercice 21, nous avons servi 2 030 clients et avons généré des revenus de Rs 60 lakh », a-t-il déclaré. “Sur ces 2 030 apprenants, 70 % sont des Indiens vivant en dehors de l’Inde (États-Unis, Royaume-Uni et Moyen-Orient).”

Ce qui a peut-être donné une longueur d’avance à l’école Ramayana, c’est que lors du début du verrouillage l’année dernière, Ramayana et Mahabharata (séries télévisées) sont soudainement devenus populaires parmi la communauté indienne en Inde et à l’étranger.

Il propose actuellement 10 produits, allant des jeux en ligne et des puzzles pour enfants aux leçons du Ramayana, en passant même par un cours « devenir auteur ».

Ramayana et religion

Alors que certains peuvent affirmer que la signification de Hindutva a pris une connotation légèrement négative au cours des dernières années, certains parents peuvent donc penser que l’apprentissage du Ramayana pourrait être lié d’une manière ou d’une autre à Hindutva. « Nos cours portent sur les compétences comportementales. L’idée n’est pas de lui donner une connotation religieuse ; quelqu’un comme Rama – dont le nom est toujours populaire dans le monde et vénéré – est un héros dont on peut apprendre sur le leadership, comment il s’est comporté en ami, en prince, en roi, et que pouvons-nous apprendre de son comportement, ” Gupta a précisé.

Rama en tant qu’être humain

En même temps, Rama semble également faillible ; par exemple, certains textes du Ramayana nous disent qu’il a décidé d’envoyer sa femme Sita dans un deuxième exil lorsque certaines personnes d’Ayodhya ont remis en question la décision de Rama de faire de Sita la reine. “Nous ne justifions pas nos héros à l’école Ramayana”, a déclaré Gupta. « Nous expliquons les faits aux apprenants et les laissons se faire leur propre opinion. Une grande chose à propos de l’hindouisme est que le texte peut être contesté, il n’y a pas de blasphème, et cela aide à développer des compétences de pensée critique chez les personnes qui examinent de manière critique les anciens textes indiens.

Collecte de fonds

L’école Ramayana compte actuellement cinq facultés à temps plein, qui créent également du contenu et aident à développer de nouveaux livres, et quelques formateurs à temps partiel.

L’année dernière, la start-up edtech avait ouvert une ronde de financement entre amis et famille. En novembre de l’année dernière, puis en janvier, février et mars de cette année, quatre parents d’enfants étudiant sur la plate-forme ont investi Rs 10 lakh chacun. «Nous avons évalué notre plate-forme à Rs 10 crore, ils ont donc tous obtenu 1% des parts de l’école Ramayana; nous leur avons également émis des certificats d’actions », a déclaré Gupta. “Nous recherchons maintenant un financement de pré-série A, et cherchons à augmenter Rs 2 à Rs 2,5 crore et parlons à quelques personnes.”

Alors que l’école du Ramayana a commencé l’année dernière, l’idée est née il y a quelques années lorsque Gupta enseignait le Ramayana à son fils, qui lui a ensuite posé certaines questions auxquelles il n’avait pas de réponses toutes prêtes. « J’ai beaucoup étudié, parlé à des experts, trouvé des réponses et réalisé qu’il y a beaucoup plus dans le Ramayana qu’une personne moyenne pourrait comprendre. Une chose en a entraîné une autre et l’école Ramayana est née », a-t-il déclaré. « Bientôt, nous commencerons les leçons de la Bhagavad Gita ainsi que du Mahabharata. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.