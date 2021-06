L’école secondaire nigériane est prête à accepter les paiements cryptographiques malgré l’incertitude réglementaire

in

26 juin 2021 11:04 UTC

| Mise à jour:

26 juin 2021 à 11:04 UTC

Par Clark

Une école secondaire privée basée principalement à proximité de la ville nigériane de Kano a proclamé qu’il accepterait les paiements des frais de scolarité en crypto-monnaie au milieu de la banque centrale du pays interdisant les établissements monétaires fournissant des services aux échanges cryptographiques.

Selon un rapport de jeudi du média natif Kano Focus, le directeur de la New Oxford Science Academy au sein de la communauté Kano de Chiranchi peut permettre aux étudiants de payer les frais de scolarité en crypto. Sabi’u Musa Haruna, qui a commencé à fonctionner au collège en 2017, a exhorté le gouvernement nigérian à adopter et à réglementer la crypto-monnaie, mais a laissé entendre qu’il n’attendrait pas avec cette dernière décision.

“Nous avons décidé de simplement accepter la crypto-monnaie comme frais de scolarité, car le monde d’aujourd’hui penche vers le système”, a déclaré Haruna. “Nous pensons qu’un jour l’argent numérique peut être mieux accepté que la monnaie.”

Haruna a cité des échantillons de pays comme la République d’El Salvador et la Tanzanie, augmentant les choix de paiement pour les utilisateurs de crypto. La nation de la République d’El Salvador peut commencer à accepter le Bitcoin (BTC) comme appel d’offres à travers le pays à partir du 7 septembre après l’adoption d’un projet de loi pro-crypto. Partout dans le monde, l’institution financière tanzanienne a proclamé jeudi qu’elle avait commencé à agir conformément aux directives du gouvernement qui finiraient par annuler l’interdiction du pays sur la cryptographie.

Le directeur de l’école a omis de dire expressément que les jetons seraient acceptés pour le paiement. Cependant, l’intérêt du public pour Bitcoin au Nigeria a généralement été plus fort que dans d’autres pays. Conformément aux informations de Google Trends, le pays africain se classe au premier rang des recherches de BTC, avec la République d’Autriche, la Turquie et la Suisse lors d’une course serrée pour la deuxième place.

En février, la Banque centrale du Nigeria a proclamé dans une circulaire qu’elle avait interdit aux établissements monétaires réglementés du pays de fournir des services aux échanges cryptographiques. Bien que la politique ait mis en garde contre des « sanctions réglementaires sévères » pour toute banque qui n’aurait pas fermé de comptes liés à des échanges, le gouverneur Godwin Emefiele a déclaré en mars que l’interdiction visait à « interdire les transactions sur les crypto-monnaies dans le secteur bancaire » au lieu de décourager les gens. de négocier des actifs numériques.

De nombreux législateurs et personnes liées à la banque centrale du Nigeria diffusent des messages pro-crypto dans les mois qui suivent l’interdiction. Emefiele a déclaré en mai que «la monnaie numérique peut reprendre vie même au Nigeria», alors que la Banque centrale a par la suite annoncé son intention de lancer une CBDC d’ici 2022.

