L’école St Martin au Pays de Galles porte des jupes car certaines filles les portent courtes | Royaume-Uni | Nouvelles

Lee Jarvis, directeur de l’école St Martin de Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles, a demandé à tous les élèves de porter un pantalon ou un short sur mesure à partir de septembre. Il a dit que les filles là-bas ne portaient pas de jupes à des “longueurs appropriées” depuis un certain temps.

La décision de M. Jarvis a été applaudie par beaucoup, certains utilisateurs des réseaux sociaux le félicitant d’avoir “pris le pouvoir”.

Mais d’autres ont déclaré à Wales Online qu’ils ne pensaient pas que toute l’école devrait être pénalisée pour les actions de la minorité.

Un homme a posté sur Facebook : « Bravo ! Les écoles reprennent le pouvoir ! Il était temps.

Un autre utilisateur a partagé: “Une tenue appropriée doit être utilisée. Enseignez la morale et le respect.”

Un troisième a écrit : “Je suis tout à fait d’accord, certaines jupes portées ces jours-ci seraient qualifiées d’obscènes.”

Un autre commentaire se lit comme suit : “L’éducation consiste à enseigner le respect du corps. Le plus important est que les garçons respectent les filles et ne les sexualisent pas à cause de la longueur de leur jupe.”

M. Jarvis a envoyé aux parents une lettre avec la mise à jour. Il a déclaré: “Au cours des deux dernières années, notre communauté scolaire a eu des inquiétudes concernant la longueur des jupes de certains apprenants”, indique l’e-mail envoyé par M. Jarvis aux parents.

“Le personnel et les apprenants sont inclus dans cela et les membres du public ont fréquemment contacté l’école pour se plaindre de ce qu’ils considèrent comme une tenue très inappropriée et beaucoup trop révélatrice pour le lieu de travail.

“Malgré que nous essayions d’éduquer les apprenants sur les vêtements scolaires appropriés et que nous leur distribuions des jupes d’une longueur appropriée, nous n’avons pas réussi à garantir que les apprenants adhèrent à une tenue de travail appropriée.

“Nous avons donc conclu que ce vêtement doit être retiré de notre politique d’uniforme à partir de septembre et remplacé par un short sur mesure pour les températures chaudes ou un pantalon.

“J’ai pensé qu’il était prudent de vous écrire pour vous le faire savoir à temps avant que nous ne commencions tous à envisager l’achat d’un nouvel uniforme pour septembre.”

Cependant, un parent a déclaré: “Je ne peux pas le croire, absolument ridicule. Tous les parents sont furieux.

“Ma fille n’est pas contente et ne veut pas porter de pantalons d’école sur mesure. Je pense que c’est injuste. N’ont-elles pas d’autres soucis après que nous ayons tous traversé Covid ?”

Une autre maman a déclaré: “Je ne suis pas d’accord avec cela. Cela devrait être traité par enfant et ne pas pénaliser toute l’école.”

Un troisième utilisateur de Facebook a déclaré : “Je sais à 100% que ma fille devrait pouvoir porter ce dans quoi elle se sent à l’aise, et ce ne serait pas un pantalon.”

Un autre commentaire se lit comme suit : “Les interdire est un peu loin.”

Une femme a même déclaré que la règle « fait honte aux filles pour leurs vêtements ».

L’école St Martins, classée comme bonne par le chien de garde de l’éducation gallois Estyn, accueille plus de 950 élèves.

Les jupes d’uniformes scolaires se sont révélées controversées ces dernières années.

Le problème des élèves qui les portent trop courts a été un problème dans les écoles du pays de Galles. Certains l’ont abordé en introduisant des jupes plus longues réglementaires avec des badges à la base afin qu’elles ne puissent pas être portées plus courtes.