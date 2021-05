L’école Wharton va HODL son plus gros don jamais reçu en Bitcoin

L’Université de Pennsylvanie a reçu son plus gros don de 5 millions de dollars en Bitcoin.

L’université n’a pas révélé l’identité du donateur, mais le don a été fait pour soutenir les activités d’un centre de recherche de son école de commerce de Wharton.

Le don est intervenu à un moment où le prix du Bitcoin a chuté de 54% cette semaine pour atteindre 30000 dollars par rapport à son niveau record. Bien que le don ait été reçu il y a quelques semaines, John Zeller, vice-président senior de Penn pour le développement et les relations avec les anciens, n’est pas perturbé par cette volatilité.

«Il y a une protection pour nous à la baisse», a déclaré Zeller dans une interview. «Nous avons ce dont nous avons besoin pour soutenir le budget, et nous verrons simplement où il va dans le futur.»

En règle générale, les collèges vendent immédiatement des cadeaux tels que des actions et des biens immobiliers pour éliminer les risques liés à la détention et à la gestion des actifs.

Mais cette fois, l’université ne fait rien de tel car cela permettra à Penn de capturer les gains du prix du Bitcoin. Ceci est différent du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui a accepté les dons de Bitcoin depuis 2016 et aurait liquidé immédiatement ses cadeaux reçus dans la crypto-monnaie.

La majorité du don de 5 millions de dollars, qui est toujours détenu à BTC, sera monétisée au cours des prochaines années pour répondre aux besoins budgétaires du Stevens Center, qui promeut l’éducation et la recherche dans le domaine de la technologie financière.

Fait intéressant, Stevens Center porte le nom de Ross Stevens, le PDG du gestionnaire d’actifs alternatifs de 10 milliards de dollars, Stone Ridge Asset Management, une société investie sur le marché de la crypto-monnaie et dont la filiale NYDIG est une société de gestion de Bitcoin.

“La beauté de ceci est que le donateur voulait utiliser Bitcoin comme un véhicule et avait également un intérêt à le promouvoir”, a déclaré Zeller. «Pour nous, c’est un peu une expérience.»

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.