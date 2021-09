L’économie afghane « s’est mise à genoux » alors que la nourriture pourrait s’épuiser d’ici un mois | Monde | Nouvelles

Ramiz Alakbarov, le chef humanitaire de l’ONU en Afghanistan, a déclaré qu’environ un tiers de la population afghane, 38 millions de personnes, ne sait pas s’ils auront de la nourriture chaque jour. Ces dernières semaines, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a distribué de la nourriture à travers le pays, mais les rapports actuels montrent que des pénuries sont attendues.

À l’approche de l’hiver et de la sécheresse en cours dans le pays, les responsables préviennent que la nation aura besoin d’au moins 200 millions de dollars pour nourrir la nation.

Auparavant, des responsables de l’ONU avaient déclaré que 1,3 milliard de dollars seraient nécessaires pour l’ensemble des efforts d’aide dans le pays.

Seulement 39 pour cent ont été reçus.

“D’ici la fin septembre, les stocks du Programme alimentaire mondial dans le pays seront épuisés”, a déclaré M. Alakbarov aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle.

Dans un article de blog, deux membres associés d’un groupe de réflexion sur les affaires internationales à Londres ont déclaré que l’économie était “mise à genoux”.

« L’économie afghane est mise à genoux par la fermeture de banques et de bureaux recevant des envois de fonds, un effondrement de la valeur de la monnaie, des pénuries de nourriture et de carburant dans les villes, l’inflation des prix, la perturbation du commerce et l’incapacité de payer des salaires », ont écrit Mark Bowden et Martin Barber, boursiers associés à Chatham House dans le blog.

Les prix ont grimpé en flèche dans les bazars de la capitale Kaboul alors que l’économie devrait s’effondrer dans quelques semaines, ont déclaré des responsables.

Hans-Jakob Schindler, un ancien diplomate allemand, a déclaré à NBC que l’effondrement économique pourrait survenir dans quelques semaines ou quelques mois.

Il a dit: “Alors l’économie est en grande difficulté.”