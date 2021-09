L’économie allemande au bord du gouffre alors que les géants de l’industrie automobile sont touchés par un choc d’approvisionnement – « S’aggrave » | Monde | Nouvelles

Un resserrement de l’offre mondiale menace de faire dérailler la reprise économique de l’Allemagne, l’industrie automobile du pays subissant la plus grosse chute. Les entreprises de BMW, Siemens AG et Volkswagen signalent toutes un manque d’approvisionnement en matériaux, des palettes en bois les plus élémentaires aux puces mémoire.

Thomas Nuernberger, directeur général des ventes chez EBM Papst basé en Allemagne à Mulfingen, un fabricant de ventilateurs industriels, a déclaré à Bloomberg : ai traité les mêmes matériaux depuis 1996.

« C’est la situation la plus difficile de la chaîne d’approvisionnement mondiale dont j’ai été témoin. »

Il a ajouté: “Je compte sur un retard de la croissance jusqu’en 2023, car même en 2022, nous aurons toujours des problèmes avec les semi-conducteurs et la crise du transport de conteneurs durera également jusqu’en 2022.”

Selon Bloomberg Economics, les usines allemandes fonctionnaient toujours à environ 7 % en dessous de leur niveau d’avant la pandémie en juin, les constructeurs automobiles et les fabricants de machines étant particulièrement à la traîne.

Clemens Fuest, président de l’institut Ifo, basé à Munich, a déclaré: “Les choses empirent plutôt que s’améliorent.”

Le PDG de Siemens, Roland Busch, a également averti le mois dernier que la pénurie mondiale de semi-conducteurs et la hausse du coût des matériaux risqueraient de retarder une reprise “jusqu’en 2022”.

Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, a déclaré à Bloomberg TV que son entreprise, le plus grand constructeur automobile d’Europe, “allait connaître des succès au troisième trimestre car la production est maintenant vraiment limitée”.

Les livraisons mondiales de véhicules de la société ont plongé de 19% en juillet.

Maeva Cousin, économiste senior pour la zone euro chez Bloomberg Economics, a déclaré : « Malgré une forte augmentation des commandes, la reprise industrielle de l’Allemagne a été entravée par de graves perturbations de l’approvisionnement.

“Nous prévoyons que le secteur industriel commencera à contribuer positivement à la croissance à partir du 3T.

« Il est vrai que les avancées seront probablement progressives et cahoteuses, mais comme les services continuent de réagir rapidement à la réouverture, l’impact sur la croissance devrait être faible. »

Les rendements obligataires allemands de référence ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de cinq semaines mardi après une lecture de l’inflation plus élevée que prévu et un décideur de la BCE a appelé la banque à réduire ses achats d’obligations d’urgence dès le prochain trimestre.

Robert Holzmann, gouverneur de la banque centrale autrichienne, a déclaré que la banque se trouvait dans une situation où elle pourrait envisager de réduire ses achats et a ajouté qu’il s’attendait à ce que la question soit discutée lors de la réunion de politique générale de la banque la semaine prochaine.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, avait également adopté un ton plus belliciste lundi lorsqu’il a déclaré que la BCE devrait prendre en compte l’amélioration récente des conditions de financement lors des discussions sur l’avenir des achats liés à la pandémie.

L’appel d’Holzmann à commencer à réduire les achats d’obligations fait suite à des données montrant que l’inflation de la zone euro a augmenté à 3% en glissement annuel en août, le plus élevé en une décennie, bien au-dessus de l’objectif de 2% de la Banque centrale européenne et des 2,7% prévus par un sondage ..

L’inflation sous-jacente, une lecture plus étroite qui exclut les coûts volatiles de l’alimentation et de l’énergie, a également augmenté à 1,6%, par rapport aux attentes d’une hausse de 1,4%.

Le rendement allemand à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 5 points de base pour atteindre un sommet de -0,383%, le plus élevé depuis le 22 juillet.

Les rendements italiens à 10 ans ont atteint un sommet de 0,7050%, en hausse de 8 points de base, poussant l’écart étroitement surveillé avec les rendements allemands à 10 ans à 109 points de base.

“Holzmann a certainement accéléré la hausse des rendements, mais cela a commencé plus tôt dans la journée et s’est poursuivi par la suite.

L’inflation a été un facteur, même si je dirais que les implications politiques immédiates sont limitées”, a déclaré Antoine Bouvet, stratège principal des taux chez ING.