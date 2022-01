L’économie allemande en chute libre : l’inflation atteint son plus haut niveau en 18 ans – « Le pire à venir » | Monde | Des nouvelles

L’Office fédéral de la statistique a déclaré que les prix à la consommation avaient augmenté en moyenne de 3,1% en 2021 par rapport à 2020. Cela vient après les taux d’inflation modestes des années précédentes.

La flambée des prix est due à l’augmentation mondiale des prix de l’énergie en 2021.

La plus grande économie d’Europe n’a pas été épargnée par les effets de la flambée des prix de l’énergie, les prix de l’énergie pour les ménages ayant augmenté de plus de 22% en un an d’ici novembre 2021.

Pour les consommateurs, cela signifie qu’ils en ont moins pour leur argent et les économistes prédisent que les plus pauvres seront les plus durement touchés par ces augmentations.

Les économistes n’ont pas beaucoup d’espoir d’une baisse rapide du taux d’inflation.

Janvier 2021 a vu la fin d’une baisse temporaire de la TVA, ce qui signifie que les taux réguliers ont été rétablis au début de l’année dernière.

Cela signifiait que les biens et services étaient plus chers qu’auparavant pour les consommateurs.

