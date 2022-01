L’économie allemande malmenée touchée par la baisse de la production – incapable de répondre aux demandes d’exportation | Monde | Des nouvelles

La nation de l’UE a du mal à répondre aux demandes d’exportation en raison de la sécheresse des matériaux. La nouvelle survient alors que les données suggèrent que le pays a connu une réduction de la production entre octobre et novembre. Les principales lignes de production dans l’industrie, la construction et l’approvisionnement en énergie ont enregistré une baisse de 0,2%, selon le ministère fédéral de l’Économie.

Bien que la baisse de la production ne soit pas un chiffre important, elle va à l’encontre de l’augmentation prévue des niveaux de production, qui, selon certains économistes, pourrait atteindre 1%.

Les taux de production actuels sont inférieurs d’environ sept pour cent à ceux de février 2020, ce qui a coïncidé avec les restrictions imposées par l’arrivée de la pandémie mondiale de COVID-19.

Étant donné que l’industrie à elle seule a pu augmenter sa production de 0,2% en novembre, le ministère estime qu’il y a lieu d’être optimiste.

Les dégradations causées par les goulots d’étranglement des livraisons devraient cependant se poursuivre encore quelques mois. « Après leur dissolution – au vu des carnets de commandes pleins – on peut s’attendre à une croissance dynamique », a déclaré le ministère.

Les exportations se sont étonnamment bien déroulées. Ils ont augmenté en novembre de 1,7% par rapport au mois précédent, comme l’a annoncé l’Office fédéral de la statistique.

Les économistes s’attendaient à une baisse de 0,2 %. Les importations ont même augmenté de 3,3%, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 1,7%.

Les carnets de commandes des entreprises sont actuellement pleins à craquer.

Au cours des derniers mois, cependant, les commandes n’ont pas pu être traitées en raison de goulots d’étranglement aigus de produits intermédiaires tels que les puces électroniques.

La pénurie de matériaux dans l’industrie s’est encore aggravée fin 2021 : 81,9% des entreprises se sont plaints plus que jamais de goulots d’étranglement et de problèmes d’approvisionnement en produits préliminaires et en matières premières.

Étant donné que les problèmes devraient persister pendant un certain temps, la reprise cette année sera plus faible que prévu, selon les prévisions des principaux instituts.

L’Institut de Kiel pour l’économie mondiale (IfW), par exemple, a abaissé ses prévisions de croissance du PIB en 2022 de 5,1 à 4,0%.

L’Allemagne souffre également de niveaux record d’inflation, qui à leur tour augmentent les coûts de production, même si le taux a un peu baissé en décembre.

L’inflation annuelle allemande a ralenti en décembre pour la première fois en six mois, mais est restée bien au-dessus de l’objectif de stabilité des prix de la Banque centrale européenne de 2% pour l’ensemble de la zone euro.

La lecture de l’Allemagne, la plus grande économie de la zone euro, peut indiquer que l’inflation à travers le bloc a culminé en novembre à un record de 4,9%.

À plus grande échelle, le reste de l’Union européenne, et en particulier les pays utilisant l’euro, ont également vu l’inflation frapper durement.

L’inflation dans les 19 pays qui utilisent l’euro a atteint son plus haut niveau jamais enregistré, tirée par la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Les prix à la consommation dans la zone euro, composée d’économies de l’Union européenne comme la France et l’Italie, ont augmenté de 5 % en décembre par rapport à l’année précédente, selon Eurostat, l’office des statistiques de l’UE.

Les prix de l’énergie ont mené la hausse, bondissant de 26 % au cours de l’année écoulée, légèrement inférieur à celui du mois précédent.

La hausse des prix des denrées alimentaires s’est accélérée à 3,2 pour cent, contre 2,2 pour cent en novembre, et le prix des marchandises a augmenté à un rythme plus rapide de 2,9 pour cent.

Cela signifie que tout, de la nourriture dans les supermarchés aux courses, et que le carburant coûte plus cher, car la reprise économique après la pandémie a augmenté la demande d’énergie et a grondé les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Alors que l’Allemagne voit son ancien ministre des Finances Olaf Scholz occuper désormais le poste de chancelier, le défi est désormais de freiner le taux d’inflation et de réintroduire une ligne de production stable et efficace dans l’ensemble des industries allemandes.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg