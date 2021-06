L’économie allemande panique alors que le Brexit frappe l’industrie avec des coûts paralysants – la chaîne d’approvisionnement est comprimée | Politique | Nouvelles

in

Selon la Chambre de commerce et d’industrie germano-britannique, le Brexit aura un impact profond sur l’économie allemande. Ulrich Hoppe, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie germano-britannique à Londres, a déclaré à l’agence de presse allemande DPA : « On ne sait pas encore quand les chaînes d’approvisionnement fonctionneront aussi bien qu’avant le 31 décembre 2020.

« C’est pourquoi de nombreuses entreprises ont investi dans des capacités de stockage à plus long terme, entre autres. »

M. Hoppe a déclaré que l’économie s’adaptait néanmoins aux nouveaux défis.

Il a ajouté: “Mais cela prendra plus de temps que prévu pour que les systèmes fonctionnent correctement.”

Il a salué le fait que l’accord commercial sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE avait “apporté une certaine sécurité”.

Il a déclaré: “Si un tel accord n’avait pas été conclu, il y aurait eu des bouleversements plus massifs, pas seulement dans les transactions commerciales.”

Le Royaume-Uni avait également quitté l’union douanière de l’UE et le marché intérieur le 1er janvier.

Depuis lors, il y a eu des problèmes de livraison en raison de nouvelles réglementations et formalités.

Dans certaines industries, il y a de nouveaux tarifs malgré l’accord.

Surtout, l’industrie automobile, qui dépend des chaînes d’approvisionnement et de valeur internationales, mais aussi l’industrie alimentaire avec les denrées périssables et les réglementations en matière d’hygiène sont gravement affectées par le Brexit, comme l’a déclaré M. Hoppe.

Il a poursuivi: “La nouvelle réglementation sur les visas entraîne également un travail supplémentaire considérable pour toutes les entreprises qui envoient des employés internationaux ou dépendent de talents internationaux.”

Le Royaume-Uni et l’UE se sont opposés à une querelle diplomatique sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord, inclus dans l’accord sur le Brexit.

Le Royaume-Uni a demandé une prolongation du délai de grâce permettant aux viandes réfrigérées de continuer à être expédiées de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord après la fin de ce mois, lorsque les dispositions actuelles doivent expirer.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a déclaré qu’il n’avait aucun doute sur la volonté de l’UE de ” parvenir à un compromis ” sur le protocole.

Cependant, il a déclaré que le Royaume-Uni doit être prêt à s’engager dans le processus et à donner suite aux engagements déjà pris.

S’exprimant lors du sommet du Conseil européen à Bruxelles vendredi, il a déclaré: “Un accord peut être trouvé.

« Il faudra une volonté politique et un engagement.

“Je ne doute absolument pas de l’engagement de l’Union européenne en tant qu’institution, mais aussi des membres et des membres clés de l’Union européenne, et de leur volonté de parvenir ici à un compromis concernant la mise en œuvre de l’accord de retrait et le protocole.

“Il existe une volonté d’être pragmatique et flexible à ce sujet, mais le gouvernement du Royaume-Uni doit s’engager dans le processus.

“Ma dernière rencontre avec Boris Johnson, il était clair qu’il donnerait un coup très fort pour essayer de parvenir à un accord.

“Je ne doute pas que la volonté existe du côté de l’UE. L’UE a besoin de réciprocité, elle a besoin que le Royaume-Uni ait le sentiment qu’il respectera les engagements auxquels il a souscrit et qu’il respectera ces engagements. engagements.”

