L’économie alternative émergente : « N’achetez rien »

par John Rubino, effondrement du dollar :

La plupart d’entre nous possèdent trop de choses inutiles et ont emprunté beaucoup trop d’argent pour acheter ces choses. Pendant ce temps, toute cette dette augmente l’inflation, ce qui rend les choses qui comptent vraiment plus difficiles à payer.

Mais les gens libres ont un moyen d’organiser eux-mêmes des solutions à leurs problèmes, et l’un des exemples les plus inspirants est le « Projet d’achat rien », à travers lequel les membres donnent ou prêtent des choses inutiles à leurs voisins. Pensez Craigslist sans les prix demandés.

Environ deux millions d’Américains ont rejoint des groupes liés sur FaceBook et ailleurs au cours de la dernière année, portant la participation totale à près de cinq millions.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Dans la meilleure tradition des correctifs basés sur le marché, « Ne rien acheter » semble être une victoire pour toutes les parties concernées. Les donneurs ont la satisfaction de rencontrer et d’aider leurs voisins tout en libérant de l’espace occupé par des choses qu’ils n’utilisent plus. Ils obtiennent également des faveurs bancaires si de l’aide est nécessaire à l’avenir. Les récepteurs, bien sûr, obtiennent les articles nécessaires gratuitement. Et le truc lui-même obtient une maison où il est utilisé et valorisé. Tout fan de Toy Story sait que cela signifie beaucoup. Le résultat : un karma positif tout autour.

Extrait d’un article récent de Fortune :

Le nettoyage collectif des placards qui a eu lieu alors que les personnes étaient mises en quarantaine et socialement isolées a alimenté le mouvement Buy Nothing, tout comme l’incertitude économique causée par la pandémie. Mais les experts disent qu’il y a aussi quelque chose de plus profond dans notre psyché collective qui a changé au cours de la dernière année et demie alors que les gens restaient assis à la maison et réalignaient leurs priorités. « Il y a un mal croissant avec la culture de consommation et la façon dont elle fonctionne », déclare Juliet Schor, économiste et professeure de sociologie au Boston College qui étudie la consommation. « Le gaspillage, le cycle d’acquisition et de mise au rebut, est de moins en moins attrayant pour les gens. » Elle appelle cela un « changement d’intégration » dans la façon dont les gens perçoivent le consumérisme.

Rebecca Rockefeller, cofondatrice du Buy Nothing Project, affirme que l’économie du cadeau existe depuis toujours pour une raison. « C’est ainsi que nous avons survécu à l’origine en tant qu’espèce », dit-elle. « Il est logique que ce soit quelque chose dont nous redécouvrons la valeur maintenant, car nous sommes à l’un de ces points d’inflexion dans la société où nous avons beaucoup de réflexion à faire sur la façon dont nous allons avancer si nous sommes tout va y arriver.

Des alternatives à la consommation grand public circulent dans notre culture depuis des décennies : simplificateurs volontaires, rétrogradeurs, minimalistes, cercles de simplicité. Mais le projet Buy Nothing est une version plus gentille et moins extrême par conception. La participation n’oblige personne à modifier sa relation avec le capitalisme ou les biens matériels, ce qui explique pourquoi elle s’est propagée au-delà des premiers adopteurs inconditionnels. « On pourrait dire que c’est une consommation consciente, avec la durabilité à l’esprit, mais c’est absolument de la consommation. Nous partageons simplement les ressources », déclare Liesl Clark, cofondatrice du projet Buy Nothing de Rockefeller. « Ce n’est pas un mouvement d’austérité.