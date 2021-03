L’économie britannique riposte: Croissance de 16,9% et 1,3% au cours des 6 derniers mois de 2020 – ONS | Politique | Nouvelles

Les données du Bureau des statistiques nationales révèlent que l’économie a augmenté de 16,9% et 1,3% aux troisième et quatrième trimestres de 2020. Cependant, le produit intérieur brut (PIB) a diminué plus que prévu au deuxième trimestre lors du premier verrouillage du coronavirus, plongeant de 19,5 pour cent.

Le PIB global a chuté de 9,8% dans l’ensemble en 2020, contre un enregistrement initial de 9,9% l’année dernière.

Jonathan Athow, statisticien national adjoint à l’ONS, a déclaré: «Nos chiffres trimestriels révisés montrent que l’économie s’est contractée un peu plus que ce qui avait été précédemment estimé dans les premiers stades de la pandémie, avant de se redresser légèrement plus fortement au second semestre de l’année dernière.

« Cependant, ces nouvelles estimations brossent le même tableau général qu’avant, avec des baisses historiquement importantes du PIB au printemps, suivies d’une reprise en été et en automne. »

PLUS À VENIR