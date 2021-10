L’économie chinoise trébuche sur les coupures d’électricité, les problèmes de propriété et le Covid – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Au cours du trimestre à septembre, le PIB de la Chine a augmenté de 4,9%, le plus bas depuis un an, tandis que la reprise post-pandémique s’essouffle et que les problèmes d’Evergrande persistent.

En raison de pannes de courant, de goulots d’étranglement, d’épidémies de Covid et d’inquiétudes concernant le secteur immobilier en difficulté, l’économie chinoise a progressé plus lentement que prévu au troisième trimestre, selon les données officielles publiées le 18 octobre.

Le gouverneur de la banque centrale de Chine a déclaré que le pays « se portait bien », pourtant, des économistes indépendants ont prédit que la série croissante de vents contraires suggère un « ralentissement plus profond » entraînant la croissance la plus faible du pays depuis plus d’une décennie l’année prochaine.

Le bureau national des statistiques a déclaré lundi qu’au cours du trimestre juillet-septembre, le produit intérieur brut (PIB) avait augmenté de 4,9% par rapport à l’année précédente, ralentissant par rapport à 7,9% en avril-juin et par rapport aux attentes d’une augmentation de 5,2% qui était attendu par les économistes.

Marquant une nouvelle décélération par rapport à une expansion record de 18,3 % au premier trimestre, le résultat a été le résultat le plus faible depuis le troisième trimestre de l’année dernière, lorsque le PIB a également augmenté de 4,9 %.

Les données ont montré que, cependant, plus inquiétant pour les responsables économiques de Pékin, la croissance trimestrielle n’était que de 0,2% entre juillet et septembre contre 1,2% au deuxième trimestre. Depuis la première publication des chiffres trimestriels en 2010, il s’agit du taux de croissance le plus faible jamais enregistré.

Selon les calculs de Reuter, les mises en chantier de nouvelles constructions en septembre ont chuté de 13,54 % par rapport à l’année précédente, le troisième mois de baisse à deux chiffres.

On craignait que le promoteur immobilier China Evergrande Group ne fasse officiellement défaut sur ses dettes offshore cette semaine, en plus d’ajouter aux inquiétudes que le secteur immobilier, qui représente jusqu’à 25 % du PIB de la Chine, pourrait entraîner l’ensemble de l’économie dans un marasme.

À la suite de la nouvelle, les actions ont été vendues dans toute l’Asie, Hong Kong étant la plus touchée avec une perte de 0,53% sur le Hang Seng. Le prix du pétrole brut a augmenté de plus de 1 $ pour s’échanger à 85,89 $.

Julian Evans-Pritchard, économiste chinois senior chez Capital Economics, a déclaré que la mesure de « représentation de l’activité » de son cabinet de conseil indiquait désormais une « forte contraction » du PIB.

« Bien qu’une partie de la faiblesse récente des services soit en train de s’inverser, l’industrie et la construction semblent sur le point d’un ralentissement plus profond. » « Pour l’instant, le coup de l’aggravation du ralentissement de l’immobilier est atténué par des exportations très fortes. Mais au cours de l’année à venir, la demande étrangère devrait retomber à mesure que les modèles de consommation mondiale se normaliseront à la sortie de la pandémie et que les arriérés de commandes seront progressivement résorbés. Au total, nous prévoyons une croissance de seulement 3% de notre proxy d’activité en Chine l’année prochaine, le rythme le plus lent depuis la crise financière mondiale. »

Bien que la deuxième économie mondiale ait connu un rebond impressionnant après la pandémie, sa reprise s’essouffle. Ce scénario a attisé les spéculations selon lesquelles les décideurs pourraient annoncer davantage de mesures de relance dans les mois à venir en cas de problèmes tels que le ralentissement de l’activité des usines, des coupures de courant dans le cœur industriel du nord du pays et un ralentissement du secteur immobilier.

L’avenir de China Evergrande Group, le deuxième développeur du pays aux prises avec une montagne de dettes de 300 milliards de dollars, est l’une des principales inquiétudes concernant le secteur immobilier géant.

Ayant déjà manqué trois remboursements sur les obligations qu’elle doit à des investisseurs étrangers en dollars américains, le commerce de ses actions à Hong Kong est suspendu depuis le 4 octobre.

La crise pourrait s’étendre cette semaine lorsque le délai de grâce de 30 jours sera terminé pour la première tranche de remboursements – d’une valeur de 83,5 millions de dollars – qui n’a pas été respectée en septembre.

Malgré des défis tels que des risques de défaillance pour certaines entreprises en raison d’une « mauvaise gestion », le chef de la banque centrale chinoise, Yi Gang, a déclaré dimanche que l’économie « se portait bien ».

Yi a déclaré que parmi les défis pour l’économie chinoise figuraient les risques de défaut pour certaines entreprises et les difficultés opérationnelles des petites et moyennes banques. Il a ajouté que les autorités surveillaient de près « afin qu’ils ne deviennent pas des risques systématiques ».

En outre, Yi a ajouté que lors d’une réunion en ligne du séminaire bancaire international du Groupe des 30, qui coïncidait avec les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, malgré les revers dus aux infections à coronavirus, l’économie chinoise devrait croître de 8% cette année. Il a déclaré:

« La croissance économique a été un peu ralentie, mais la trajectoire de la reprise économique reste inchangée. »

De plus, les autorités essaieront d’abord d’empêcher que les problèmes d’Evergrande ne se propagent à d’autres sociétés immobilières afin d’éviter un risque systématique plus large.

La crise qui gronde à Evergrande et d’autres grands constructeurs de maisons a fait grimper les primes de risque du marché de la dette sur les entreprises chinoises les plus faibles à un niveau record la semaine dernière et a déclenché une nouvelle série de dégradations des notes de crédit. Yi a conclu :

« L’intérêt des créanciers et des actionnaires sera pleinement respecté dans le strict respect de la loi. La loi a clairement indiqué l’ancienneté des responsabilités.

Il a déclaré que tout en respectant les droits des créanciers et des actionnaires, les autorités accorderont la plus haute priorité à la protection des consommateurs et des acheteurs de maison.

Yi a déclaré que pour parer aux risques financiers, la banque centrale de Chine prenait diverses mesures telles que la reconstitution du capital des petites et moyennes banques.