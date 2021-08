L’économie d’abord : l’accent mis actuellement sur la croissance est assurément, selon le ministre des Finances Nirmala Sitharaman

in

“Les indicateurs montrent très clairement que l’économie est dynamique… dans le sens de la vigueur du temps de reprise… la reprise est très claire”, a déclaré Sitharaman. La récente croissance du secteur de base a été largement tirée par les dépenses du secteur public et le gouvernement surveillait constamment les investissements publics, a-t-elle déclaré.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré jeudi sans ambiguïté que la croissance économique était la première priorité du gouvernement en ce moment et a remercié la RBI pour l’allégeance qu’elle accordait à la cause en ne retirant pas les liquidités. Déclarant que le gouvernement n’hésiterait pas à faire tout ce qui était nécessaire pour relancer l’économie, elle a déclaré que les politiques budgétaire et monétaire étaient judicieusement combinées pour stimuler la croissance.

Tous les indicateurs suggéraient que « l’économie est dynamique et la reprise a lieu après la levée des restrictions de Covid-19 par les États », a-t-elle déclaré lors de la réunion annuelle de la Confédération de l’industrie indienne. Elle a toutefois averti que la reprise de la croissance économique n’avait pas atteint un niveau où la banque centrale pourrait commencer à aspirer des liquidités du système.

Sitharaman a déclaré que le gouvernement était un “participant actif” à la reprise économique, faisant allusion à l’augmentation des dépenses budgétaires et autres dépenses publiques pendant la pandémie qui non seulement donnait un coup de fouet aux infrastructures et aux secteurs clés de l’économie au milieu de la pandémie, mais était également encourager la consommation.

Le ministre des Finances a noté que les investissements directs étrangers avaient afflué dans le pays de manière ininterrompue, ayant augmenté de 37% au cours des cinq premiers mois (de 2021). Se référant aux réformes structurelles, y compris les lois agricoles controversées et maintenant suspendues et les codes du travail adoptés par le Parlement, le ministre a exhorté l’industrie à se manifester et à investir dans l’économie. “Le gouvernement de Narendra Modi a montré son engagement en faveur des réformes même pendant la pandémie”, a-t-elle déclaré.

Mercredi, énumérant une série de réformes entreprises par son gouvernement, dont la baisse de l’impôt sur les sociétés, le Premier ministre Narendra Modi a appelé mercredi l’industrie à réveiller son esprit animal et à stimuler les investissements. La dernière décision de rejeter un amendement fiscal rétrospectif de 2012 corrigerait une ” bévue historique ” et renforcerait la confiance des investisseurs dans le régime fiscal du pays, a-t-il déclaré.

Lors du dernier examen de la politique monétaire vendredi dernier, la RBI a répété qu’elle conserverait sa position accommodante aussi longtemps que nécessaire pour « relancer et soutenir la croissance sur une base durable ». Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, avait précédemment estimé que la hausse actuelle de l’inflation était de nature transitoire et avait averti que “toute action précipitée ou précipitée pourrait complètement faire chuter l’économie, à un moment où la reprise est naissante et hésitante”. L’inflation des prix de détail, quant à elle, a reculé à 5,59% en juillet, après être restée au-dessus du niveau de tolérance de la banque centrale (2-6%) pendant deux mois, alors que l’inflation alimentaire s’est fortement modérée à 3,96% contre 5,15% en juin.

Sitharaman a déclaré que le gouvernement allait de l’avant avec le programme de réformes, ce qui ressortait clairement de l’adoption de certains projets de loi économiques clés, notamment la modification du code de l’insolvabilité, de la loi LLP et de la loi générale sur les assurances (pour faciliter la privatisation), lors de la session parlementaire qui vient de s’achever. Avec l’amélioration des recettes fiscales et les plans de désinvestissement en bonne voie, elle a déclaré que le gouvernement n’aurait pas beaucoup de difficulté à financer les programmes budgétaires dans les infrastructures et d’autres domaines.

« La croissance sera poussée à la fois par la RBI et par nous. Ce n’est pas la croissance contre l’inflation. Nous allons nous occuper de l’inflation et la contenir », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement de l’Union a estimé à investir Rs 5,54 crore lakh au cours de l’exercice 22 via le budget, soit une augmentation annuelle de 30%. Elle a noté que les exportations ont commencé à se redresser (en hausse de 48% en juillet, poursuivant la dynamique observée ces derniers mois). Le principal problème de l’industrie en ce qui concerne la disponibilité du crédit était traité par le biais d’une sensibilisation depuis 2019, a-t-elle déclaré.

Concernant le désinvestissement, a déclaré Sitharaman, « notre engagement envers le désinvestissement et la privatisation est fermement ancré dans la politique. Il n’y a pas de discrétion et il y a un calendrier. Elle a déclaré que le gouvernement était sur la bonne voie pour achever la privatisation du détaillant-raffineur BPCL et d’Air India dans le cadre de l’exercice en cours, entre autres transactions. Elle a déclaré que le dynamisme de la taxe sur les produits et services (TPS) aiderait à dédommager les États pour le manque à gagner en temps opportun au cours de l’exercice 22.