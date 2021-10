L’économie de 5 000 milliards de dollars a besoin d’investissements entièrement nouveaux

Cependant, il n’y a pas si longtemps, l’Inde était le premier bénéficiaire mondial d’IDE entièrement nouveaux – 63 milliards de dollars et 62,3 milliards de dollars en 2015 et 2016, respectivement, selon fDi Markets du Financial Times Group – après l’entrée en fonction de Modi en 2014.

Par N Chandra Mohan

La croissance de l’Inde a perdu son rythme avant même d’être dévastée par Covid. Mais la NDA au pouvoir, dirigée par le Premier ministre Narendra Modi, a l’ambition de faire de l’Inde une économie de 5 000 milliards de dollars en cinq ans. La transition de la taille actuelle de 2 700 milliards de dollars à 5 000 milliards de dollars nécessite une augmentation massive des investissements, tant nationaux qu’étrangers, en particulier dans les projets entièrement nouveaux. Le gouvernement a donné la priorité à une poussée de croissance axée sur les infrastructures, d’un montant de 1 400 milliards de dollars. Alors que les ressources budgétaires sont limitées en raison d’une croissance plus lente et que l’esprit animal des entrepreneurs nationaux à investir est faible, les capitaux étrangers sont invités à jouer un rôle énorme.

La grande question est de savoir si les capitaux étrangers seraient obligeants. Le problème est que l’IDE en Inde, ces derniers temps, s’intéresse moins à la création d’usines entièrement nouvelles, de parcs industriels, etc., et davantage aux fusions et acquisitions d’actifs en friche. L’année dernière, par exemple, les entrées de capitaux étrangers ont augmenté de 27 %, pour atteindre 64 milliards de dollars, principalement en raison d’une augmentation de 83 % des fusions et acquisitions, pour un montant de 27 milliards de dollars dans les TIC, les soins de santé, les infrastructures et l’énergie, selon la CNUCED. Comme ces investissements impliquent l’acquisition ou la prise de participations dans des installations existantes, l’implication est que seule une fraction des entrées d’IDE crée de nouveaux actifs dans l’économie.

Cependant, il n’y a pas si longtemps, l’Inde était le premier bénéficiaire au monde d’IDE entièrement nouveaux — 63 milliards de dollars et 62,3 milliards de dollars en 2015 et 2016, respectivement, selon fDi Markets du Financial Times Group — après que Modi, favorable aux réformes, a pris ses fonctions en 2014. Le pays était également l’une des grandes économies à la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de 8 % et 8,2 % au cours des exercices 16 et 17. Le PDG d’Unilever de l’époque, Paul Polman, a déclaré à un grand quotidien économique en 2017 qu’il « aimerait avoir une économie de votre taille, avec une croissance de 5 à 6 %. Tout le monde aimerait avoir cette trajectoire. Chez Hindustan Lever Ltd, nous avons doublé notre chiffre d’affaires en sept à huit ans environ. Nous avons créé à Hindustan Lever au cours des huit dernières années…. ce qui nous a pris cent ans à créer ».

Depuis 2015, la vague de nouvelles propositions a été illustrée par l’investissement de 740 millions de dollars des petites et moyennes entreprises chinoises dans un parc industriel, le projet de Beijing Auto de 300 millions de dollars, l’investissement de 1,2 milliard de dollars de Tsinghshan Holding dans l’acier, les plans de 900 millions de dollars de BBK Electronics dans les télécommunications, entre autres, selon l’outil de suivi des investissements mondiaux en Chine d’AEI, basé aux États-Unis. Dalian Wanda du magnat de l’immobilier Wang Jianlin s’est également engagé à 10 milliards de dollars pour la construction d’un parc industriel. Les acteurs mondiaux de l’automobile ont également augmenté leurs capacités. Maruti Suzuki India Ltd, qui représente 50 % du marché automobile indien, a construit sa troisième usine dans l’État du Gujarat. Ford a construit sa deuxième usine au Gujarat. Mercedes Benz avait l’intention de doubler sa capacité d’assemblage.

Cette poussée a ensuite atteint une tendance baissière (23,5 milliards de dollars en 2020), lorsque la croissance de l’Inde a également ralenti à partir de l’exercice 2017. De nombreux plans d’investissement coûteux ne se sont pas concrétisés ou ont été abandonnés en raison des difficultés à faire des affaires dans les différents États, de l’incertitude réglementaire et des problèmes d’acquisition de terres. Une difficulté supplémentaire a été l’examen au cas par cas des investissements de la Chine pour des raisons de sécurité nationale en avril 2020. Aucune des propositions chinoises antérieures dans les automobiles ou les parcs industriels n’a décollé. Après avoir investi 2,5 milliards de dollars, Ford a quitté le marché indien, après les camions General Motors, Harley Davidson et MAN. Le géant de l’acier Arcelor Mittal n’a eu aucun succès avec des projets entièrement nouveaux.

Les chiffres d’IDE ont ainsi commencé à montrer une préférence croissante pour les investissements dans les friches industrielles par le biais de fusions et acquisitions. Entre 2015 et 2017, les plus gros investissements chinois comprenaient le rachat de Gland Pharma par Fosun pour 1,1 milliard de dollars. MG Motors India, filiale de SAIC Motor Corp qui a acquis une participation de 50 % dans GM India en 2009, a acquis les installations de cette dernière pour déployer des SUV. Il a également manifesté son intérêt pour les installations de Ford. Les propositions d’une valeur de 17,6 milliards de dollars entre avril et juin de cet exercice, principalement en provenance de Chine et de Hong Kong, en cours d’examen par le gouvernement, concernent principalement des projets de friches industrielles. Arcelor Mittal a établi sa présence en Inde en acquérant Essar Steel pour 6 milliards de dollars.

Si le capital étranger doit contribuer à faire de l’Inde une économie de 5 000 milliards de dollars, il est nécessaire d’inciter une proportion beaucoup plus grande des entrées d’IDE vers des projets entièrement nouveaux. De tels investissements dépendent d’un cadre politique et réglementaire plus stable que la rationalisation des procédures et la numérisation des documents qui ont amélioré le classement de l’Inde dans les indicateurs Doing Business de la Banque mondiale (qui a maintenant été abandonné). Une réforme visant à libérer les marchés de la terre et du travail et à améliorer l’environnement pour faire des affaires dans les États est impérative.

L’auteur est un commentateur économique et commercial basé à New Delhi

