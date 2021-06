L’économie de la location reçoit un coup de pouce pandémique alors que les consommateurs deviennent soucieux des coûts

Flyrobe, qui maintient un prix moyen d’environ 5 000 Rs pendant quatre jours, a déclaré que la taille moyenne des billets avait augmenté de 2 000 Rs par rapport à l’époque pré-pandémique.

L’incertitude posée par la pandémie pousse les gens à économiser et à réduire les dépenses inutiles. Les consommateurs, menés par la génération Y, sont de plus en plus à la recherche d’alternatives abordables et sont ouverts à la location d’une gamme de produits en location, qu’il s’agisse de meubles, de deux-roues, d’électronique ou de vêtements. Les dirigeants de l’industrie disent que les gens qui étaient traditionnellement opposés à la location d’articles sont maintenant ouverts au concept.

La plate-forme en ligne Furlenco, qui loue des meubles, des téléviseurs intelligents et des appareils électroménagers aux consommateurs, a déclaré avoir constaté une augmentation de sa base d’utilisateurs, ce qui s’est traduit par une augmentation de 20 à 30% des ventes mensuelles. La société, qui propose des produits pour un loyer aussi bas que Rs 1 000, a déclaré que les utilisateurs peuvent fournir un 1BHK pour environ Rs 2 000 à Rs 2 500, tandis que le coût de l’ameublement d’un appartement de quatre pièces et au-delà s’élève à environ Rs 5 000 par mois. .

« Pour les millennials, la location est le premier choix. En raison de l’incertitude, cela semble être une bonne option jusqu’à ce que les choses se calent », a déclaré à FE le fondateur et PDG Ajith Mohan Karimpana. La tendance pourrait également devenir permanente, étant donné que même les couples mariés, qui constituent environ 40 % de la clientèle de Furlenco, sont prêts à louer des produits. “Les gens préfèrent dépenser de l’argent pour de belles vacances plutôt que de décorer leur maison”, a déclaré Karimpana.

Rentomojo a également connu une augmentation significative de la demande pour des catégories telles que les équipements de fitness à domicile, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils domestiques intelligents, à l’exception des meubles et des appareils ménagers. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que lorsque la population active retournait dans sa ville natale, elle devait dépenser entre 10 000 et 13 000 roupies pour garder ses biens et objets de valeur dans une installation de stockage.

“Les gens ont réalisé que la flexibilité offerte par les plateformes de location en termes de clôture de l’abonnement à leur convenance était inestimable, et cela a entraîné une énorme demande après le premier verrouillage”, a déclaré la société. Il a également introduit une fonction d’abonnement en pause, qui permet aux utilisateurs d’interrompre l’abonnement pendant quelques mois plutôt que de le terminer ensemble.

Rentomojo affirme avoir acquis plus de clients au cours de l’exercice 21 par rapport à l’exercice 20. La société a déclaré avoir dépensé en moyenne 1,35 $ pour obtenir des revenus d’une valeur de 1 $, alors que l’ensemble de l’industrie axée sur la technologie et les produits dépense en moyenne 5 $ pour générer le même montant de revenus.

Flyrobe, qui loue des vêtements de mariée et d’autres occasions pour hommes et femmes, a déclaré que les dépenses moyennes par utilisateur avaient augmenté. Si un client prenait auparavant un article en location, il prend maintenant deux ou trois articles. « Les consommateurs recherchent des options moins chères et trouvent des moyens d’économiser. Les occasions de porter une robe de mariée sont rares et le stockage est également un problème », a déclaré le PDG Aanchal Saini.

Même pour les trajets domicile-travail, les gens se tournent désormais vers les deux-roues électriques et optent pour des options de location abordables. La start-up basée à Delhi-NCR Va-yu, qui propose des deux-roues électriques à louer sur une gamme de plans à partir de Rs 950, a déclaré que de nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi permanent et se sont inscrites en tant que travailleurs de concert profitent de ses services.

Le fondateur et PDG Ashish Aggarwal a déclaré que l’accès à la mobilité permet aux travailleurs temporaires d’occuper quelques emplois, améliorant ainsi leur potentiel de revenus. Aussi, les petites et moyennes entreprises réservent les véhicules de l’entreprise pour ses employés afin qu’ils puissent effectuer des livraisons à domicile plus rapidement. « À cause de Covid, la livraison à domicile de marchandises dans tous les secteurs a été stimulée. Notre utilisation moyenne est d’environ 2,5 mois », a déclaré Aggarwal.

Yulu Bikes, basé à Bengaluru, a vu une énorme demande du segment des cols bleus et gris pour ses scooters électriques. Il a également été en mesure de puiser dans la communauté étudiante, qui utilise ses véhicules pour se rendre aux centres d’entraînement, là où cela est autorisé. Le travail à domicile étant toujours en place, les habitués du bureau utilisent le service pour leurs activités de loisirs et leurs courses. L’entreprise a augmenté de 2,5 fois en termes de revenus et de voyages par rapport à la période pré-pandémique, a déclaré le PDG et co-fondateur Amit Gupta.

Les entreprises opérant dans l’espace affirment que l’économie fonctionne, étant donné que le coût de possession d’un véhicule à essence est assez élevé ; les frais mensuels de carburant s’élèvent à eux seuls à environ Rs 4 000. En outre, il y a une foule d’autres dépenses d’entretien.

