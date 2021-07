L’économie des garanties de prêt

in

Désormais, les garanties sont devenues démodées conformément au FRBM, et les États sont invités à les abaisser lorsqu’ils soutiennent les PSU d’État.

Le concept de garantie de crédit par l’État, sur les prêts accordés par les banques commerciales, est aussi proche que possible pour qu’un lien soit établi entre le souverain et l’emprunteur privé. Comme les emprunteurs sont généralement de petite taille (PME, guides touristiques ou IMF), il s’agit d’un moyen unique de soutenir les flux de fonds. Cela a été activement suivi par le gouvernement dans le cadre de l’allégement de Covid, et ouvre la porte à davantage d’inclusions de ce type, car il s’agit de garanties générales.

À quoi ressemble l’économie de cela? Le gouvernement ne dépense rien pour ces prêts car il s’agit d’un passif éventuel. Le Centre a offert Rs 3 crore lakh l’année dernière et un autre crore Rs 2,6 lakh cette année (total Rs 5,6 crore lakh). À la date de l’exercice 20, la dernière pour laquelle des données sont disponibles, le total des garanties en cours du Centre était de Rs 4,7 lakh crore, avec des garanties supplémentaires de Rs 20 000 crore. C’était avant le Covid. Désormais, le montant sera plus du double. L’encours de la dette à partir de l’exercice 22 serait de Rs 136 lakh crore, ce qui signifie que ces nouvelles garanties représenteront environ 4% du total. Mais ce sera une position fiscalement neutre et n’aura un impact que s’il y a des défauts et que le gouvernement doit intervenir.

Désormais, les garanties sont devenues démodées conformément au FRBM, et les États sont invités à les abaisser lorsqu’ils soutiennent les PSU d’État. C’est pourquoi nous avons eu le programme UDAY pour les discothèques où les États étaient invités à transférer cette dette sur leurs livres plutôt que de se protéger à travers ce rideau. La pandémie a entraîné un revirement en ce qui concerne les éléments hors bilan. Le Centre avait, dans le budget FY22, cherché à devenir plus transparent avec les transferts FCI en incluant le montant dans le budget. Mais, ces circonstances inhabituelles ont justifié une telle action. Le gouvernement doit cependant mettre en place une règle sur les garanties pour qu’elles ne deviennent pas une habitude.

L’autre aspect important des garanties est qu’il y a un coût commercial. Le gouvernement a fixé le taux d’intérêt plafond sur tous ces prêts, qui peut aller de 7,95 % à 9,25 % (PME). Ce taux est inférieur au taux du marché qui peut être de 4 à 5 % plus élevé pour les MPME. C’est bon pour l’emprunteur, mais qu’en est-il de la banque ? Si Rs 5,6 lakh crore est décaissé à un taux de 5% inférieur au taux normal, la perte de revenu pour les banques serait d’environ Rs 28 000 crore. C’est l’une des raisons pour lesquelles les banques continuent de payer des taux d’intérêt plus bas sur les dépôts car il y a trop de contraintes imposées dans le cadre de la politique sociale/de protection sociale du gouvernement.

Idéalement, cela aurait dû être fait sous forme de bonification d’intérêts, ce qui est le cas des crédits agricoles. Mais, ici, il semble que le gouvernement économise 28 000 crores de roupies sur le compte des revenus, ce qui se reflète dans la baisse des intérêts créditeurs pour les banques pendant une période d’au moins trois ans jusqu’à ce que le montant soit remboursé. C’est un gros fardeau pour les PSB qui sont sur le point de se lever.

Et les remboursements ? La plupart de ces prêts ont/sont accordés pour trois ans (plus moratoire), ce qui signifie que la qualité de l’actif sera standard jusqu’au moment où ils arriveront pour le remboursement final. Il sera intéressant de voir comment fonctionne le mécanisme car, avec un ratio NPA moyen de 10 % dans ce segment dans le passé, il pourrait y avoir des réclamations progressives du gouvernement sur les intérêts et le paiement du principal. Le fait est que si un opérateur touristique ou une MPME est incapable de fonctionner, il n’y a pas de quoi soutenir les calendriers de remboursement.

Le chaînon manquant est l’appétit pour les fonds et la volonté de prêter. Les banques choisiront toujours les clients, tandis que les emprunteurs ne surendetteront pas simplement parce qu’il existe des fonds moins chers avec une garantie. L’économie doit d’abord tourner avant que cela ne devienne attrayant. Les garanties de prêts, à elles seules, pourraient ne pas être en mesure de donner un élan à cette croissance.

L’auteur est économiste en chef, CARE Ratings

Les vues sont personnelles

