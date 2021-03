L’économie des petits boulots de l’Inde comprenant Zomato, Swiggy, Ola, Dunzo, d’autres pourraient servir 90 millions d’emplois, ajouter 1,25% au PIB

À court et moyen terme, l’économie des concerts de l’Inde pourrait créer jusqu’à 24 millions d’emplois via des plates-formes de concerts basées sur la technologie.

L’économie des concerts de l’Inde, qui a pris de l’ampleur ces dernières années avec la croissance des startups et des sociétés Internet telles que Zomato, Swiggy, Ola, Uber, Urban Company, Flipkart, Amazon, Dunzo, etc., devrait desservir jusqu’à 90 millions de personnes. emplois dans le secteur non agricole indien à «long terme». Selon un rapport du Boston Consulting Group et de la Michael & Susan Dell Foundation, la valeur transactionnelle du volume de travail effectué par les travailleurs de la scène pourrait valoir plus de 250 milliards de dollars, tandis que l’économie globale de la production pourrait contribuer à hauteur de 1,25% environ au PIB de l’Inde. . Le travail de concert est généralement considéré comme des emplois à la demande avec peu ou pas de contrats formels. Dans le monde, plus de 200 millions sont considérés comme impliqués dans l’économie des petits boulots.

Le potentiel à long terme de l’économie des petits boulots en Inde devrait comprendre environ 35 millions d’emplois qualifiés et semi-qualifiés dans les secteurs industriels, environ 5 millions d’emplois dans les services partagés tels que la gestion des installations, le transport et la comptabilité, environ 12 millions de demandes des ménages. pour différents services et environ 37 millions d’emplois non qualifiés dans différents secteurs de l’économie. Cependant, la construction, la fabrication, la vente au détail, le transport et la logistique pourraient être les quatre plus grands secteurs représentant plus de 70 millions des emplois de concert attendus en Inde.

Les petits boulots existent en Inde depuis des décennies, étant donné l’importante économie informelle du pays et le segment des « travailleurs occasionnels », y compris les travailleurs agricoles temporaires, les ouvriers du bâtiment à salaire journalier et les aides ménagères. Alors que les références personnelles et les réseaux hors ligne continuent à aider à trouver et à répondre aux besoins de tels emplois à la demande, l’utilisation de la technologie et d’Internet a permis de faire des jumelages beaucoup plus facilement entre l’employeur et l’employé. Il est important de noter que si la commodité du travail et la flexibilité peuvent être quelques-uns des avantages du modèle des concerts, des préoccupations ont été soulevées concernant les exigences en matière de salaire minimum, la protection des travailleurs et les droits des consommateurs.

Par exemple, selon la FairWork Foundation basée au Royaume-Uni, soutenue par l’Oxford Internet Institute, qui a publié son deuxième rapport sur l’Inde en décembre 2020, sur les normes du travail dans l’économie des « plates-formes » de l’Inde, les conditions de travail des travailleurs être meilleur à la maison de démarrage de services à domicile Urban Company. Flipkart (monté sur son bras logistique eKart) était à la deuxième place, en baisse par rapport à la première place l’an dernier. Il est important de noter que le service logistique d’Amazon Amazon Transportation Services (ATS), Ola, BigBasket, Housejoy ont été classés vers le bas tandis que Swiggy, Uber et Zomato se sont avérés avoir les pires conditions de travail pour leurs « partenaires », selon le rapport. , Le rapport s’est concentré sur cinq domaines du travail de plateforme équitable tels que la rémunération équitable, les conditions équitables, les contrats équitables, la gestion équitable et la représentation équitable.

«Outre des revenus sains, les partenaires d’Urban Company bénéficient d’une multitude d’avantages tels que des formations gratuites, l’accès à des outils et des produits standardisés, des EPI et des équipements de sécurité gratuits, un accès à des prêts, une assurance vie, accident et maladie, etc. Les efforts ont été reconnus par la Fairwork Foundation », a déclaré Abhiraj Bhal, cofondateur d’Urban Company à Financial Express Online.

À court et moyen terme, l’économie des concerts en Inde pourrait créer jusqu’à 24 millions d’emplois via des plates-formes de concerts basées sur la technologie, a noté le rapport intitulé Unlocking the Potential of the Gig Economy in India par le BCG et MSDF. L’emploi du pays a toujours été orienté vers l’agriculture puisque plus de 40 pour cent de la population active totale ou plus de 210 millions sur plus de 500 millions de travailleurs sont engagés dans l’agriculture et les secteurs connexes. Les 290 millions restants font partie des secteurs non agricoles.

