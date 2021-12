L’économie du gig fait défaut à ses travailleurs

Alors que le test le plus élémentaire d’un accord d’entrepreneur indépendant est la non-exclusivité des services, les agrégateurs finissent souvent par interdire aux travailleurs du concert de servir les clients par le biais d’un accord indépendant.



Par Shweta Velayudhan

Un PIL sollicitant des prestations de sécurité sociale pour les travailleurs des concerts et les travailleurs des plates-formes a été admis par la Cour suprême le 13 décembre. La requête a été déposée conjointement par le syndicat enregistré Fédération indienne des travailleurs du transport basés sur des applications (IFAT), avec deux chauffeurs travaillé avec Ola et Uber. Dans le cadre du droit du travail existant en Inde, bon nombre des droits du travail et des protections durement acquis ne sont accordés qu’aux cols bleus, appelés « ouvriers ».

À cet égard, la PIL soutient que les travailleurs de la petite industrie et les travailleurs de la plate-forme sont d’abord, dans une relation de travail avec les sociétés d’agrégation, et deuxièmement, couverts par la définition d’« ouvriers » conformément à la législation sur la sécurité sociale. Dans l’état actuel des choses, les accords contractuels des travailleurs de concert avec leurs entreprises sont généralement sous la forme d’entrepreneurs indépendants. Communément appelé « indépendants », ce modèle est vendu avec de nobles prétentions en matière de flexibilité, des tranches d’imposition avantageuses et souvent présenté comme une activité secondaire.

S’il existe des « consultants » hautement qualifiés dont les compétences sont recherchées, il s’agit d’une minorité du marché. En Inde, où 70 % de la main-d’œuvre se trouve dans le secteur non organisé, la réalité du terrain est que les travailleurs des concerts se retrouvent piégés dans des conditions de travail précaires avec de faibles revenus et très peu de sécurité d’emploi. Ironiquement, alors que le test le plus élémentaire d’un accord d’entrepreneur indépendant est la non-exclusivité des services, les agrégateurs finissent souvent par interdire aux travailleurs du concert de servir les clients par le biais d’un accord indépendant.

Au milieu des bas salaires, des incitations à l’appâtage, des déductions de commissions et de la surveillance continue sur les plates-formes d’agrégation, il y a eu de nombreux cas de protestations des travailleurs du spectacle contre les conditions de services fournis par les agrégateurs, comme les manifestations contre Swiggy en 2020 et Urban Company en octobre 2021. Récemment, Urban Company a riposté en intentant une action en justice devant le tribunal de district de Gurugram contre les femmes qui travaillaient dans les salons et spas verticaux.

En conséquence, les travailleurs protestataires ont annulé leur manifestation, conformément au All India Gig Workers’ Union. ouvriers ». Un travailleur à domicile, un travailleur indépendant et un travailleur salarié du secteur non organisé, ainsi que les travailleurs non couverts par le champ d’application de six législations sociales du travail, sont couverts par les « travailleurs non organisés » aux fins de la présente loi.

Sur cette base, le PIL devant la Cour suprême soutient que les travailleurs des concerts/plateformes sont considérés comme des « travailleurs non organisés » et ont donc droit aux prestations de sécurité sociale. Le non-enregistrement des travailleurs des concerts/plateformes en vertu de la loi constitue une violation de leurs droits fondamentaux en vertu des articles 21 et 14 de la Constitution indienne et a entraîné leur exploitation par le travail forcé, interdit en vertu de l’article 23, a soumis la pétition. Le Code de la sécurité sociale, 2020, adopté par le Parlement mais actuellement en attente de mise en œuvre, définit le « travailleur de concert » comme une personne qui effectue un travail ou participe à un régime de travail et gagne de telles activités en dehors de la relation traditionnelle employeur-employé.

Ce code particulier prévoit également l’extension de certaines mesures de sécurité sociale et de protection sociale aux travailleurs à la demande. Cependant, lors de la mise en œuvre, ceux-ci doivent être fournis et supervisés par des programmes gouvernementaux. Le Code de la sécurité sociale impose aux entreprises d’agrégation de verser des contributions proportionnelles à la mise en place de ces fonds, et il n’existe aucune responsabilité ou obligation de rendre compte des entreprises, comme dans les relations employeur-employé traditionnelles. Du côté positif, il y a eu des jugements récents de tribunaux étrangers en faveur des travailleurs.

La Cour suprême du Royaume-Uni dans Uber BV contre Aslam, a classé les chauffeurs Uber comme des « travailleurs », leur donnant ainsi droit à des avantages tels que le salaire minimum et les congés payés. Lors de l’audience devant la Cour suprême de l’Inde dans le cadre de la requête IFAT, l’avocate principale Indira Jaising, comparaissant au nom des requérants, a attiré l’attention de la Cour sur le jugement rendu par la Cour suprême du Royaume-Uni. La Cour suprême du Royaume-Uni, après avoir analysé le contrat entre Uber et le conducteur, a estimé que la relation contractuelle était celle d’un employeur et d’un employé.

Une tendance similaire a également été observée par les tribunaux en Europe, avec des jugements en faveur des travailleurs, rendus par la Haute Cour néerlandaise et la Cour de cassation française. La Commission européenne a lancé en février une consultation publique pour encadrer les politiques de protection des droits des travailleurs à domicile. Un récent rapport de l’Union des peuples pour les droits démocratiques fait deux recommandations d’amélioration dans ce domaine.

Premièrement, il recommande que des mesures soient prises pour la reconnaissance des travailleurs à la demande en tant que « travailleurs » et pour leur étendre les droits et la protection du travail. Deuxièmement, des mesures immédiates pour fixer la responsabilité des entreprises envers les travailleurs des petits boulots, y compris des mécanismes clairement établis et des sanctions pour violation de leurs droits, sont la nécessité du moment. Il est nécessaire que l’économie des petits boulots travaille pour les travailleurs.

