L’économie en plein essor et les craintes d’endettement et de déficit ⋆ 10z viral

La plupart des données sur l’économie semblent très bonnes ces jours-ci. Le nombre de demandes de chômage hebdomadaires a fortement diminué. Les niveaux sont toujours élevés, mais un peu plus de la moitié du niveau que nous avions observé plus tôt cette année. Et, c’est avant toutes les mesures prises par les gouverneurs républicains pour réduire les prestations, de sorte que la baisse reflète la disponibilité des emplois, et non une éligibilité plus stricte.

Les dépenses de consommation ont augmenté rapidement, les niveaux de mars et d’avril étant tous deux supérieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie. Même les ventes des restaurants se sont largement redressées. Ajustés pour tenir compte de l’inflation, les niveaux d’avril n’étaient que de 2,7 % inférieurs à leur niveau de février 2020.

Le marché de l’habitation continue d’être très vigoureux, en particulier dans les zones à bas prix. L’augmentation de l’indice des prix des logements de la Federal Housing Finance Administration du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021 était de 16,0% à Wichita, KS, 15,8% à Buffalo, NY, 15,6% à Dayton, OH, 14,6% à Nashville, TN et 13,8% à Gary, IN. En revanche, les prix n’augmentent que de 9,7% dans la région métropolitaine de New York et de 6,5% à San Francisco.

Il est trop tôt pour savoir si c’est le début d’une tendance, où les gens profitent des opportunités accrues de travail à distance pour vivre à moindre coût, ou s’il s’agit d’un échec ponctuel. Cependant, si les opportunités d’augmentation du travail à distance restent en place après la fin de la pandémie, il est probable que davantage de personnes déménageront dans des zones à faible coût. Cela profitera à la fois à ces zones, en attirant de nouveaux consommateurs et contribuables, et également aux zones à coûts élevés, en allégeant la pression sur les prix des logements.

La construction résidentielle a également été très forte, dépassant de près de 25 % le rythme d’avant la pandémie. Les mises en chantier ont ralenti un peu en avril, ce qui est probablement dû au passé en raison d’une pénurie de matériaux, surtout de bois d’œuvre. Cela devrait être atténué dans les mois à venir.

L’investissement est également fort. Les nouvelles commandes de biens d’équipement dépassent de plus de 10 % le niveau d’avant la pandémie. Ceci est remarquable car il ne semble pas que la perspective d’une augmentation de l’impôt sur le revenu des sociétés contribue beaucoup à décourager les nouveaux investissements.

Compte tenu de la croissance rapide que nous constatons actuellement dans la plupart des secteurs de l’économie, bon nombre d’entre eux ont soulevé des inquiétudes au sujet de l’inflation. Nous avons vu des chiffres d’inflation élevés en avril. Il y a ici deux facteurs principaux. Premièrement, il s’agit en grande partie d’un effet de rebond, où le prix de nombreux articles qui ont plongé pendant la récession est maintenant en train de rebondir à des niveaux plus normaux. Cela est vrai dans des domaines comme les hôtels, les billets d’avion et l’assurance automobile.

L’autre facteur est qu’il y a des pénuries dans de nombreux domaines alors que l’économie se remet en marche. C’est le cas du bois d’œuvre, où de nombreuses usines ont fermé, anticipant une récession plus longue. Il faudra un certain temps pour les remettre en marche. C’est aussi le cas de l’automobile, où une pénurie de semi-conducteurs, due à un incendie dans une usine au Japon, a freiné la production. Les prix des voitures neuves ont augmenté de 0,5% en avril, tandis que les prix des voitures d’occasion ont augmenté d’un incroyable 10,0% au cours du mois, ajoutant près de 0,3 point de pourcentage à l’IPC.

Ces deux effets seront temporaires. Si nous voulons voir une inflation soutenue, nous avons vraiment besoin d’une histoire où la croissance des salaires dépasse largement la croissance de la productivité. Ce n’est pas le cas actuellement. La croissance des salaires s’est au mieux légèrement accélérée, le salaire horaire moyen augmentant à un taux annuel de 3,1%, en comparant les trois derniers mois (février, mars, avril) aux trois mois précédents (novembre, décembre, janvier).

Cela ne serait pas la base de réelles inquiétudes concernant l’inflation, même si la productivité était restée à son rythme d’avant la pandémie d’un peu plus de 1,0 % par an. Cependant, la croissance de la productivité s’est fortement accélérée au cours de la dernière année, augmentant de 4,1 % du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021. Avec une croissance du PIB projetée à près de 10 % pour le deuxième trimestre, nous ajouterons presque certainement un autre trimestre solide. de la croissance de la productivité.

Il n’est pas plausible que nous maintenions une croissance de la productivité de 4,0 pour cent, mais si le rythme retombe à 2,0 pour cent, au lieu de son taux de 1,0 pour cent d’avant la pandémie, il est difficile de voir l’inflation devenir un problème. Un taux de croissance de la productivité de 2,0 % correspond à une croissance des salaires de 4,0 % et à une inflation de 2,0 %.

Il a été prouvé que les salaires augmentent plus rapidement dans les secteurs les moins bien rémunérés, comme les hôtels et les restaurants. C’est une bonne nouvelle pour ces travailleurs et ce n’est pas spécialement inflationniste. La rémunération hebdomadaire moyenne au seuil du décile inférieur est inférieure à 500 $. Supposons que cela augmente de 50 $. Cela s’élèverait à 2 500 $ par an. Avec 15 millions de travailleurs dans le décile inférieur, cela représente moins de 40 milliards de dollars par an, soit moins de 0,2 % du PIB.

Ce ne serait pas le genre de chose susceptible de déclencher une spirale inflationniste, et nous ne sommes pas non plus susceptibles de voir les salaires du décile inférieur augmenter de 10 % dans un avenir immédiat.

Et la dette?

Avec la publication du nouveau budget du président Biden, il y a eu une multitude de reportages mettant en garde contre l’important déficit et la dette projetée. L’histoire habituelle sur les niveaux élevés d’endettement est qu’ils provoqueront la panique des marchés obligataires et la flambée des taux d’intérêt.

À l’époque de Clinton et d’Obama, nous étions régulièrement régalés d’histoires sur la façon dont les justiciers du marché obligataire feraient grimper les taux d’intérêt si nous ne maîtrisions pas le déficit. Et bien sûr, ils nous récompenseraient avec des taux d’intérêt bas si nous étions de bons garçons et filles et réduisions les déficits, généralement en réduisant les dépenses.

Il s’avère qu’il n’avait pas autant à craindre des taux d’intérêt plus élevés qu’annoncé. Depuis la Grande Récession, les taux d’intérêt à long terme ont toujours été bien inférieurs aux projections du Congressional Budget Office et de la plupart des autres prévisionnistes. Le taux d’intérêt sur les obligations du Trésor à 10 ans oscillait autour de 2,7% juste avant que la pandémie ne frappe, malgré les importants déficits induits par les réductions d’impôt des années Trump. Cela se compare aux taux qui étaient généralement bien supérieurs à 5,0 % lorsque nous générions des excédents budgétaires pendant les années Clinton.

Les taux ont plongé après la pandémie et la Fed est intervenue avec son plan de sauvetage. Même maintenant, avec les importants déficits résultant de la loi CARES et du plan de relance du président Biden, le taux reste proche de 1,6%.

Mais les faucons du déficit nous disent que tout cela n’est qu’une histoire temporaire. Bientôt, les justiciers du marché obligataire se remettront au travail et feront grimper les taux d’intérêt. Peut-être que cela arrivera à un moment donné dans le futur, mais il ne semble pas y avoir beaucoup de preuves pour cela. Le graphique ci-dessous montre le ratio dette/PIB de la plupart des pays riches, comparé au taux d’intérêt des obligations d’État à 10 ans.

Comme on peut le voir, il n’y a essentiellement aucune relation entre les deux. De nombreux pays dont le ratio dette / PIB est beaucoup plus élevé ont des taux d’intérêt beaucoup plus bas sur leurs obligations à long terme. Le Japon remporte ici le prix avec un ratio dette/PIB de plus de 170 % et un taux d’intérêt sur ses obligations à long terme inférieur à 0,1 %. Cependant, de nombreux autres pays dont le ratio dette / PIB est beaucoup plus élevé que les États-Unis, dont la France, la Belgique et la Grèce, ont des taux d’intérêt beaucoup plus bas sur leur dette publique.

En bref, il ne semble pas que les faucons déficitaires aient vraiment raison. Pour être clair, il existe une réelle inquiétude que le coup de pouce à l’économie du plan de relance de Biden puisse aller trop loin et conduire à des problèmes d’inflation. J’ai déjà fait valoir que je pense que ce risque est limité et qu’il vaut la peine d’être pris étant donné les obstacles politiques auxquels Biden sera confronté pour faire approuver les futurs packages par le Congrès.

Mais cette question est très différente de la crainte qu’un endettement excessif provoque une fuite des obligations d’État américaines et fasse grimper les taux d’intérêt. Celui-ci semble plus une histoire effrayante conçue pour tromper les enfants plutôt qu’une analyse économique sérieuse.

Dean Baker est codirecteur du Center for Economic and Policy Research à Washington, DC. Son blog, Beat the Press, présente des commentaires sur les rapports économiques.