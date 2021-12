L’économie géospatiale a un potentiel de croissance de près de 13 % d’ici 2025

Il a déjà mis en œuvre des lignes directrices pour les données géospatiales (Lignes directrices pour l’acquisition et la production de données géospatiales et de services de données géospatiales, y compris des cartes) en 2021.

L’économie géospatiale indienne est actuellement évaluée à 38 972 crores de roupies, mais a le potentiel de croître de 12,8 % pour atteindre 63 100 crores de roupies d’ici 2025, selon le rapport India Geospatial « Artha », publié mardi.

Le rapport qui a été lancé lors du GeoSmart India 2021, en présence d’Amit Khare, conseiller du Premier ministre et de Kiran Kumar, Vikram Sarabhai, professeur, ISRO, indique que si le gouvernement indien met en œuvre les trois politiques géospatiales d’ici 2022, qui sont actuellement au stade de projet, l’économie géospatiale indienne a le potentiel de doubler en un an.

Le gouvernement central est actuellement en train de finaliser le projet de politique géospatiale nationale (NGP) et un projet de politique indienne de navigation par satellite (politique SATNAV). Il a déjà mis en œuvre des lignes directrices pour les données géospatiales (Lignes directrices pour l’acquisition et la production de données géospatiales et de services de données géospatiales, y compris des cartes) en 2021.

