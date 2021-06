L’économie, hier et aujourd’hui | Critique de livre : Plus par Philip Coggan

Le livre couvre les crises financières comme Lehman Brothers, la contagion de la crise de la dette en Europe, la crise immobilière en Irlande, etc. (Photo : archives Express)

L’histoire est faite de guerres, de rois et de destruction. L’économie est toujours une question d’inflation et de croissance. Comment alors raconter l’histoire économique ? Le sujet peut être un frein et il est difficile de maintenir l’intérêt car nous avons affaire à des siècles d’événements et de développements. C’est là que Philip Coggan réalise l’impossible en tissant une superbe histoire de 10 000 ans d’essor de l’économie mondiale en environ 380 pages. Être journaliste au Financial Times et à The Economist lui donne une longueur d’avance. Quand on apprend qu’il est l’auteur des chroniques Bartleby et Buttonwood, qui traitent de sujets de niche, il semble naturel que le produit final soit brillant.

Cette histoire a été racontée dans divers chapitres, en partant des bases du développement de l’économie à l’époque primitive, en commençant par le commerce qui avait besoin d’un gouvernement pour maintenir la loi, jusqu’à l’évolution de la finance pour faciliter les transactions. À partir de ces bases, il retrace le processus d’évolution couvrant diverses phases dans de courts chapitres. Il y a 18 chapitres qui couvrent toute la période de temps, de l’économie ancienne jusqu’à nos jours. Le besoin d’agriculture et la quête d’énergie ont été les pierres angulaires de ce voyage économique, la fabrication prenant le gâteau en termes d’innovation.

La mondialisation, dont on parle beaucoup de nos jours, n’est pas vraiment nouvelle, et a existé sous diverses formes dès 1820, jusqu’à la guerre mondiale. Le charme de ce livre est que l’on peut commencer n’importe où, et le critique a en fait commencé par le dos. La crise de Lehman a été décrite succinctement en quelques pages où l’on apprend comment elle a commencé et comment les décideurs ont réagi. En quelques paragraphes, l’auteur nous fait traverser la contagion en Europe, avec comme point de départ la crise immobilière en Irlande, qui s’est ensuite propagée au groupe PIGS. Fait intéressant, alors que nous associons normalement les MBS (mortgage backed Securities) comme point de départ de la crise financière, la première transaction a été entreprise dès 1970 par Ginnie Mae.

De cette façon, Coggan parvient à aller droit au but lorsqu’il explique ou décrit des événements et utilise l’avantage d’être journaliste pour ne pas s’égarer. Tout comme les colonnes des journaux et des magazines doivent être comprises entre 800 ou 1 000 dans le monde, les chapitres s’en tiennent à cette norme et garantissent que l’on ne perd jamais de vue le sujet.

Il porte une attention particulière à la période 1979-2007, période pendant laquelle le monde a connu les plus grands changements. La Chine a été dirigée par Deng Xiaoping qui a renversé le modèle de Mao en ce qu’il est aujourd’hui avec l’approche de l’économie mixte. La crise iranienne a entraîné un changement de direction aux États-Unis qui a marqué un tournant, car Ronald Regan a introduit la doctrine du «moins de gouvernement» qui a été poursuivie en Angleterre et s’est ensuite étendue aux autres nations. La chute du mur de Berlin et la désintégration de l’URSS ont été des tournants alors que le communisme a disparu, ou presque, et que les marchés se sont ouverts. L’Inde, elle aussi, est entrée dans le cadre de la libéralisation, tout comme le concept des tigres asiatiques alors qu’une croissance rapide a eu lieu à travers le monde – la grande modération comme on l’appelait.

Il retrace également l’histoire des banques centrales qui ne parle pas seulement des institutions mais aussi de l’évolution de la monnaie, du système de troc aux métaux en passant par la monnaie et enfin la monnaie numérique. C’est un chapitre intéressant à coup sûr. Un autre parle de l’importance d’un gouvernement et le refrain commun est qu’il est un obstacle une fois qu’il traverse le domaine de la préservation de la loi et de l’ordre. Mais il souligne qu’il est indispensable, d’autant plus que tout ce qui se passe dans l’économie privée dépend de l’État : il fournit l’éducation, la santé, le bien-être, l’infrastructure à tous, sans lesquels l’entreprise ne peut pas bouger. Sans porter de jugement sur ce que devrait être le rôle de l’État, il offre une perspective rafraîchissante.

Une question qu’il met sur la table qui nous fera penser est la technologie. Nous avons connu deux cycles de révolution technologique. Le premier concernait les produits physiques — machine à vapeur, énergie, avions, navires, machines, etc. La seconde aujourd’hui est basée sur l’informatique. Sans vraiment entrer dans un débat, il fait une comparaison sur laquelle a été plus efficace. Nous pouvons plaider pour le second, mais son argument est que les niveaux de productivité sont plus bas aujourd’hui qu’ils ne l’étaient au cours du premier cycle de la révolution technologique. Bien que nous ayons plus d’informations, une meilleure communication, de nouvelles formes de divertissement aujourd’hui, nous ne sommes peut-être pas plus productifs. Cela a du sens lorsque nous réfléchissons profondément car il donne un exemple d’un environnement de bureau actuel où nous pouvons surfer sur beaucoup de choses et passer du temps sur des choses qui ne font pas partie de notre travail !

Plus est une lecture incontournable pour quiconque s’intéresse à l’évolution des économies. Il est facile à lire et à saisir et il est étonnant de voir comment des siècles d’histoires ont été couverts dans un volume très lisible et engageant.

Madan Sabnavis est économiste en chef, CARE Ratings

Suite

Philippe Coggan

Hachette

Pp 466, Rs 799

