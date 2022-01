L’économie indienne devrait croître à 9,2 pc en 2021-22: données du gouvernement

« La VAB réelle aux prix de base est estimée à Rs 135,22 lakh crore en 2021-22, contre Rs 124,53 lakh crore en 2020-21, soit une croissance de 8,6% », a-t-il ajouté.

L’économie indienne devrait croître de 9,2% en 2021-2022, contre une contraction de 7,3% lors de l’exercice précédent, principalement en raison de l’amélioration des performances des secteurs agricole et manufacturier, a déclaré l’Office national de la statistique (NSO). le vendredi.

