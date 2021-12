L’économie indienne était en pleine expansion avant qu’omicron ne frappe, selon les chiffres

Les huit indicateurs économiques à haute fréquence suivis par Bloomberg News étaient stables en novembre

L’économie indienne se développait à un rythme soutenu en novembre, un mois au cours duquel la variante omicron du coronavirus a suscité de nouvelles inquiétudes quant aux risques pour la reprise.

Les huit indicateurs à haute fréquence suivis par Bloomberg News étaient stables le mois dernier, gardant l’aiguille sur un cadran mesurant les soi-disant « Esprits des animaux » inchangés à 5. Le niveau a été atteint en utilisant les lectures moyennes pondérées sur trois mois pour lisser sur la volatilité des scores d’un seul mois.

Mais le rythme de l’activité – basé sur des indicateurs allant de la demande de services à la production des usines – est menacé par l’augmentation des cas de variante omicron, détectés pour la première fois en Afrique du Sud vers la fin du mois dernier. Alors que la Banque de réserve de l’Inde a maintenu ce mois-ci ses prévisions de croissance pour l’année entière à 9,5%, le gouverneur Shaktikanta Das a fait preuve de prudence, affirmant qu' »il est trop tôt pour évaluer » les effets de la nouvelle tension à ce stade.

Il n’y a pas encore de restrictions paralysantes pour l’économie, mais la capitale New Delhi a annulé toutes les festivités de Noël et du Nouvel An et s’est jointe à d’autres États pour réimposer le couvre-feu nocturne à mesure que les cas avançaient. Le gouvernement fédéral a annoncé séparément l’élargissement de la campagne de vaccination pour inclure la plupart des adolescents et la fourniture de rappels aux sections vulnérables.

Vous trouverez ci-dessous les détails du tableau de bord. (Pour une jauge alternative des tendances de croissance, suivez le suivi mensuel du PIB de Bloomberg Economics – un indice pondéré de 11 indicateurs.)

Activités commerciales

L’activité dans le secteur des services dominant en Inde a augmenté pour le quatrième mois consécutif, tandis que l’indice des directeurs d’achats manufacturiers a grimpé à 57,6 – la meilleure performance depuis janvier, selon IHS Markit. Cela a contribué à hisser l’indice composite à son plus haut niveau depuis environ une décennie, les nouvelles commandes atteignant également leur meilleur niveau depuis février 2012.

Exportations

Les exportations ont augmenté de 27 % en glissement annuel en novembre, plus lentement que le rythme de 43 % observé le mois précédent. Les importations ont augmenté de 57 %, reflétant une poussée de la demande d’or, de fer et d’acier, de machines et de produits électroniques alors que l’activité économique rebondit.

Activité de consommation

Les ventes de voitures particulières ont chuté pour un troisième mois consécutif, la pénurie mondiale de puces ayant affecté la production. Ce contretemps mis à part, les données de la RBI ont montré que la demande de crédit bancaire a augmenté de 7% en novembre par rapport à l’année précédente, reflétant l’élan des tendances de la consommation. Les conditions de liquidité ont encore montré un excédent le mois dernier, ce qui implique une disponibilité de crédit facile.

Activité industrielle

La production industrielle a augmenté de 3,2 % en octobre par rapport à l’année précédente, un rythme plus lent qu’au cours des cinq premiers mois de l’exercice alors que l’effet de base favorable s’estompe.

La production des industries d’infrastructure, qui représente 40 % de l’indice de la production industrielle, a augmenté de 7,5 % en octobre. Les deux données sont publiées avec un délai d’un mois.

