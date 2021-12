« L’économie la plus forte que j’ai jamais vue »

Hôte CNBC Jim Cramer a réagi aux nouveaux chiffres des inscriptions au chômage en affirmant qu’il s’agit de « l’économie la plus forte, peut-être, que j’aie jamais vue ».

Cramer a présenté son plan de match du club d’investissement 2022 jeudi après-midi, au cours duquel il est devenu très excité tout en discutant des nouveaux chiffres. À savoir, les demandes de chômage initiales de cette semaine ont atteint un creux de 184 000 ans en 52 ans.

« Alors, qu’est-ce que je vois pour 2022 ? Quelle est ma perspective ? D’accord, tout d’abord, pour moi, nous avons l’économie la plus forte, peut-être que j’aie jamais vu », a déclaré Cramer à son club.

« Vous voyez ce numéro ce matin, ce numéro du chômage ? C’est le meilleur depuis des années, le meilleur depuis 69 », a déclaré Cramer, et a ajouté « Nous avons tous repéré les signes de recherche d’aide sans fin, les pénuries de logements et d’appartements, l’énorme demande de biens et de services. Une merveille à voir.

« Oh, les gens ont confiance en leur travail. Je dis fantastique, et même la possibilité d’en obtenir de meilleurs s’ils le souhaitent », a-t-il poursuivi. « Ils dépensent plus que je n’ai jamais vu, mais ils le font en liquide, pas à crédit. Ils le font dans le style des années folles, mais il n’y a pas de quoi se sentir coupable, nous avons traversé l’enfer en tant que peuple.

Cramer a ensuite prédit une économie stable sous la présidence de la Fed Jérôme Powell, et a même trouvé une doublure argentée sur l’inflation.

«Nous envisageons toujours la hausse des coûts associés aux retards dans les ports, aux pénuries de chauffeurs de camion et, bien sûr, aux maladies liées au COVID. Le fait que nous n’ayons qu’un seul type d’inflation, cependant, est une excellente nouvelle, et cela facilitera le travail de Powell et devrait espacer les hausses de taux afin qu’elles soient acceptables, afin qu’elles ne nuisent pas à notre portefeuille », a déclaré Cramer. mentionné.

Il a également prédit que même si les variantes de Covid continueront d’être un facteur de temps en temps, « j’ai confiance en la science, la science de nos grandes sociétés pharmaceutiques, et elles ne nous ont pas du tout laissé tomber. Ils ne le feront plus à l’avenir, pas dans leur ADN.

