L’économie mondiale devrait dépasser les 100 000 milliards de dollars en 2022

Le produit intérieur brut mondial sera augmenté par la poursuite de la reprise après la pandémie, selon le Center for Economics and Business Research

L’économie mondiale devrait dépasser les 100 000 milliards de dollars pour la première fois en 2022, deux ans plus tôt que prévu, selon le Center for Economics and Business Research.

Le produit intérieur brut mondial sera augmenté par la poursuite de la reprise après la pandémie, bien que si l’inflation persiste, il pourrait être difficile pour les décideurs politiques d’éviter de faire retomber leurs économies dans la récession, a déclaré le groupe de réflexion basé à Londres.

« La question importante pour les années 2020 est de savoir comment les économies mondiales font face à l’inflation », a déclaré Douglas McWilliams, vice-président du CEBR. « Nous espérons qu’un ajustement relativement modeste de la barre franche permettra de maîtriser les éléments non transitoires. Sinon, le monde devra se préparer à une récession en 2023 ou 2024. »

Les prévisions sont conformes aux estimations du Fonds monétaire international, qui prévoit également que le PIB mondial mesuré en dollars et aux prix courants dépassera les 100 000 milliards de dollars en 2022.

Dans sa table annuelle de la Ligue économique mondiale, le CEBR a également prédit :

La Chine dépassera les États-Unis en 2030, deux ans plus tard que prévu il y a un an. 2036 malgré le BrexitL’Allemagne dépassera l’économie japonaise en 2033Le changement climatique réduira les dépenses de consommation de 2 000 milliards de dollars par an en moyenne jusqu’en 2036, les entreprises répercutant le coût des investissements de décarbonation

