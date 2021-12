L’économie mondiale, le récit d’Omicron et la mainmise de la gauche sur le pouvoir

L’illustre Dr Fauci n’a-t-il pas seulement tiré à plomb sa liasse maintenant ? S’est fait – comment dire délicatement – ​​quelque chose de moins que… euh… utile… dans la sphère de la santé publique ? Un peu fatigué son accueil ? Nous avons été une nation gentille et généreuse tout au long de notre histoire, après tout, patiente à l’excès avec toutes sortes de vauriens publics. Je suis sûr que vous seriez d’accord : des excuses et un retrait discret de la scène pourraient lui acheter quelques années de paix plus âgée dans une retraite océanique ou désertique, faisant dandiner les petits-enfants sur ses tendres genoux, même pendant que les procureurs construisent leur dossier… et à ce moment-là, bien sûr, les protéines de pointe qui s’infiltrent dans le cône artériel de son cœur ratatiné – cadeau de son propre projet scientifique merveilleux – auront travaillé leur hoodoo et frappé son billet pour le grand gain de fonction Palookaville là-bas.

Ou est-il plutôt en train de mendier la corde au bout du réverbère maintenant (avec quelques milliers d’autres personnalités publiques à travers le monde) ? Je veux dire… déplacer les poteaux de but encore une fois l’autre jour sur CNN avec la toujours brillante Kate Bolduan, disant que ce n’était « pas une question de si mais quand » la conscience le provoquerait, le Dr Fauci, alias The Science, déclarer les déjà-vaxxés, même les multi-vaxxés et une fois boostés, non-vaxxés ! L’horreur! Je calculerais que la campagne Internet pour acheter la corde susmentionnée prendrait environ dix secondes à plat, y compris la connexion.

On dirait que l’Amérique en a assez de cette affaire de singes, perdant ses moyens de subsistance, son avenir, ses raisons de vivre. Et maintenant, ce nain malin d’un sorcier gouvernemental veut venir chercher leurs enfants ? Homey ne joue pas ça. Et, soit dit en passant, Omicron n’est pas Dark Vador et le Dr Fauci n’est pas Obi-Wan Kenobi.

Omicron est une itération informatique punk du modèle informatique original «SARS CoV-2» d’un agent pandémique effrayant conçu pour rendre les nations avancées occidentales folles (littéralement) afin de les distraire de l’incompétence criminelle de leurs gestionnaires financiers. Et maintenant que le récit du virus se déroule, c’est l’heure des folies financières terminales de l’époque.

Combien de temps les gens de la comptabilité pourraient-ils retenir les marées de défaut et de faillite ? Combien de millions de doigts faudrait-il trouver pour boucher tous les trous de cette digue ? Pendant de nombreuses années – probablement autant que Kate Bolduan a été renfrognée – les dommages se sont accumulés alors que les nations industrielles se débattaient avec les énigmes de la production de richesse face au déclin des ressources énergétiques primaires, et elles sont fraîchement sorties de trucs. Tout ce piège avec la suppression des taux d’intérêt et l’auto-négociation des obligations, le jeu des marchés boursiers avec des soumissionnaires fantômes de substitution, le jeu à cache-cache dans les véhicules d’investissement structurés et les entités ad hoc, et baiser le lézard avec la dette garantie obligations, ETF à effet de levier, swaps sur défaillance de crédit, swaps de taux d’intérêt, swaps de matières premières, swaps de devises, options binaires, subprime ceci et cela, contrats à terme RBI de la Ligue nationale, paris pour messieurs et paris annexes sur les paris, et le vieux voleur ordinaire a acheté l’avancée nations quelques décennies de répit avant que tout l’échafaudage puant de la folie gémit et explose.

CBS-News rapporte ce matin que « la richesse des ménages a bondi de 36 000 milliards de dollars ». Notre Réserve fédérale le dit dans un vidage de statistiques de 205 pages. Oh vraiment? Sais-tu ce que c’est? Ça s’appelle de l’air. Quelque chose que vous pouvez voir clair parce que la chose qui est censée être là n’est pas là, à savoir ce que l’argent est censé représenter. C’est le récit financier, cousin du récit du virus – rendant manifeste le non-manifeste… une histoire de fantôme autour du feu de camp de la civilisation. D’un instant à l’autre, l’air va sortir des pièces familiales de ces millions hypothétiques de foyers soudainement riches et les gens à l’intérieur étoufferont financièrement. Le New York Times les signalera comme des décès de Covid-19, j’en suis sûr.

Le désormais célèbre géant chinois de l’immobilier Evergrande a raté le paiement des coupons sur ses obligations l’autre jour. Evergrande construit des tours d’appartements de soixante étages faites (principalement) de sable. D’une manière ou d’une autre, les détenteurs de sacs, même en Chine, où l’achat de biens immobiliers a connu la ruée vers la nouveauté ces dernières années, commencent à flairer l’odeur de l’échec dans ce corpus pléthorique de fraudes. Qui parmi les douze présidents régionaux de la Réserve fédérale ici aux États-Unis est arrivé à court-circuiter ces obligations, je me demande, et l’opération de la famille Biden est-elle assise sur l’un de ces papiers ? Hunter serait assez stupide pour en prendre des paquets au lieu de payer en espèces pour, hum, les services rendus.

La détresse d’Evergrande déclenche-t-elle maintenant une contagion financière en Chine et se propage-t-elle dans le monde comme un nouveau coronavirus ?

Quoi qu’il en soit, il y a suffisamment d’air vicié qui sort de la propre maison surendettée des horreurs financières de l’Amérique et l’Europe est un véritable Hindenburg de gaz inflammable attendant qu’une simple étincelle d’électricité statique se déchaîne – même pendant qu’elle accélère une persécution épique de sa population non vaxxée, à Noël rien de moins. Quels génies !

Les autorités partout dans Western Civ sont soudainement à court de légitimité et à tous les niveaux de chaque département et agence. Que se passe-t-il quand plus personne ne croit à leurs conneries ? Je vais vous dire ce qui se passe : Hillary Rodham Clinton donne une « Master Class in Resilience » sur YouTube. (Découvrez la « bande-annonce » ici.) Pleurez avec la vieille fille pendant qu’elle marine dans sa flaque spéciale de narcissisme. Elle vise à revenir dans l’arène, voyez-vous, tout comme le président fantôme « Joe Biden » se fond dans les boiseries, gémissant en se vaporisant comme Jacob Marley enchaîné. Et ainsi HRC saisit l’opportunité, émergeant comme Rodan le reptile volant de son volcan fumant de sommeil politique. Elle veut partager avec vous le discours de victoire réconfortant qu’elle n’a pas prononcé en novembre 2016, lorsque la Russie l’a trompée de son grand prix. Elle est aussi sincère et authentique qu’une miche de Velveeta.

Son entrée sur scène comme celle-ci marque la fin de quelque chose de grand. Abattez votre sapin de Noël. Ça va être un voyage cahoteux dans les vacances.

