L’économie n’est pas encore sortie du bois

La première estimation avancée fixe la croissance du PIB réel au cours de l’EX22 à 9,2%, mais la vague d’Omicron pourrait bouleverser ces calculs. De toutes les indications, l’économie à la fin de l’EX22 pourrait ne pas être loin de ce qu’elle était au cours de l’EX20. Comme le révèlent les données sur le chômage, l’économie ralentissait même avant la troisième vague ; en août, le chômage a atteint un sommet de 8,32 % et, après s’être amélioré pendant la saison des fêtes, il a de nouveau atteint un sommet en quatre mois de 7,9 %, selon les données du CMIE.

En effet, alors que la croissance de la VAB a pu être de 8,5% au T2FY22, hors agriculture, foresterie et pêche, administration publique, défense et autres services, elle a progressé à un très faible 7,5%. En effet, les gros titres masquaient plusieurs faiblesses dans l’industrie et les services, le plus inquiétant étant le fait qu’à Rs 19,48 lakh crore, le PFCE était inférieur à celui des Q2FY21 et Q2FY20. La construction a enregistré une faible croissance de 7,5% en glissement annuel suite à une contraction de 7,2% au cours du trimestre correspondant de l’EX21.

Le chômage semble avoir augmenté dans les zones urbaines et rurales en décembre. Alors que la population active a augmenté de 8,5 millions, le nombre d’emplois a augmenté de moins de quatre millions. Les estimations avancées fixent la croissance d’un secteur clé comme la construction à 10,7 %, sur une base négative de 8,6 % au cours de l’exercice 21 et de 1 % au cours de l’exercice 20 ; il s’agit d’une augmentation très modeste, mais qui pourrait ne pas se concrétiser. En fait, l’industrie manufacturière ne devrait croître que de 12,5 % sur fond de contractions de 7,2 % et 2,4 % au cours des exercices 21 et 20, respectivement.

Il est donc surprenant que l’augmentation de la formation brute de capital fixe ait été fixée à 15 % même si elle sort d’une contraction de 10,8 % au cours de l’EX21 et d’une croissance de seulement 5,4 % au cours de l’EX20. Bien qu’il y ait une partie de l’industrie qui se développe ou se diversifie, étant donné que l’utilisation des capacités est toujours inférieure à 70 %, le secteur privé ne devrait pas investir de manière significative. Les données du CMIE montrent que les nouvelles annonces de projets au cours du trimestre de décembre 2021 – pour le secteur privé – s’élevaient à Rs 1,9 crore lakh, plus ou moins au même niveau qu’au cours des trois trimestres précédents.

Le plus gros souci, c’est l’espace de services. Le commerce, l’hôtellerie et les transports ne devraient croître que de 11,9% pour l’année en cours, suite à une contraction de 18,2% au cours de l’EX21. En d’autres termes, la perte de l’EX21 ne serait pas compensée ; la valeur ajoutée serait inférieure à celle de FY20 d’environ Rs 2,3 lakh crore.

Cela ne peut pas être une bonne nouvelle pour l’emploi, d’autant plus que la troisième vague de la pandémie va perturber la vie normale et frapper les entreprises. Certes, il y a des secteurs comme l’informatique et le e-commerce qui continuent à recruter en assez grand nombre, même si une partie des embauches est temporaire. Cependant, il est peu probable que cela compense les pertes d’emplois dans le secteur informel dans des segments comme le transport, l’hôtellerie, le tourisme et la vente au détail. Le résultat de ceci est que le crore estimé de Rs 81 lakh de PFCE – seulement une croissance de 6,9% sur une contraction de 9,1% au cours de l’exercice 21 – pourrait ne pas se matérialiser. Le gouvernement doit dépenser plus pour aider les MPME, comme il l’a fait avec l’ECGLS ; les dépenses jusqu’à présent de cet exercice budgétaire ont été plutôt modestes. Il doit utiliser la marge fiscale de Rs 66 000 crore créée par le PIB nominal plus élevé de 17,6 % ; ce n’est pas le moment de trop se préoccuper du déficit public. L’inégalité dans l’économie doit être contrôlée, et pour cela, les MPME ont besoin d’un soutien ; l’impôt sur les sociétés pourrait être augmenté, pendant quelques années, pour lever des ressources supplémentaires pouvant être utilisées pour soutenir les secteurs les plus faibles de l’économie. La croissance doit être beaucoup plus inclusive qu’elle ne l’est actuellement.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.