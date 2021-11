L’économie pandémique de Covid-19 était difficile pour tout le monde – sauf peut-être pour les propriétaires

Les propriétaires, du moins pour la plupart, se portent très bien pendant la pandémie.

Une nouvelle analyse de JPMorgan Chase révèle que, bien que les propriétaires aient perdu de l’argent au début de la pandémie, ils ont pu réduire leurs dépenses au point d’avoir des soldes de trésorerie plus élevés en juin 2020 qu’au début de la pandémie.

En avril et mai 2020, les propriétaires ont subi une baisse significative de leurs revenus (paiements de loyer) – environ 20%, selon la recherche. Mais ils ont pu réduire leurs dépenses de 25 pour cent. Puis, à l’été 2020, les propriétaires étaient en grande partie revenus à recevoir des paiements de loyer normaux.

Cette analyse repousse le récit créé par les propriétaires selon lequel les moratoires sur les expulsions étaient insupportables. Au cours de la dernière année et demie, ils ont fait valoir que les locataires qui ne payaient pas leur loyer créaient un fardeau financier et que les coûts nécessaires à la propriété continueraient à laisser les propriétaires tenir le sac. Ce que cette étude révèle, c’est que les propriétaires avaient en grande partie de nombreux moyens de réduire les coûts.

Les chercheurs écrivent que « puisque les dépenses ont baissé plus que les revenus de location et que les revenus de location ont récupéré plus que les dépenses en juin, les soldes globaux étaient plus élevés pendant la pandémie ». Les dépenses comprennent des choses comme le report des paiements hypothécaires dans le cadre de programmes d’abstention largement disponibles et le report des frais d’entretien. Pour donner plus de chiffres : en mai 2020, les soldes des propriétaires étaient 11% plus élevés que ce qui avait été observé en mai 2019. En juin 2020, les soldes des propriétaires étaient 25 à 30% plus élevés qu’en juin 2019, et cette tendance s’est poursuivie jusqu’en mai 2021. où « les revenus sont en baisse de 3,6% et les dépenses d’environ 5,5% ».

Cet argent en banque pourrait ne pas y rester – les versements hypothécaires différés devront être payés à un moment donné, et un certain entretien est nécessaire et sera probablement poursuivi à mesure que les choses se normaliseront au cours des prochaines années. De plus, les données de JPMorgan Chase suggèrent que, en particulier, les propriétaires de New York, Miami et San Francisco ont subi des pertes plus importantes en raison de la baisse des loyers dans les villes centrales au cours de la pandémie.

Mais l’analyse sape le récit sur le sort du petit propriétaire pendant la pandémie. En novembre dernier, j’ai écrit sur les inquiétudes selon lesquelles les petits propriétaires ne recevant pas de loyer pourraient saper le stock de logements abordables en baisse aux États-Unis s’ils étaient poussés à vendre ou à fermer leurs propriétés après des mois de non-paiement :

Cela signifie que les locataires de petites propriétés ont tendance à être plus pauvres et ont tendance à travailler dans les secteurs les plus touchés par Covid-19 – la restauration, la vente au détail et la construction pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, les propriétaires auprès desquels ils louent sont parmi les moins capables d’absorber la perte de revenus due aux loyers impayés. Bon nombre de ces propriétaires ont leurs propres hypothèques et tous sont tenus d’entretenir leurs propriétés, ce qui signifie que les coûts d’exploitation continuent même si les paiements de loyer diminuent.

Alors que certains propriétaires individuels auraient très bien pu avoir des difficultés, cette recherche indique que beaucoup se sont maintenus dans une situation financière raisonnable à court terme. Même en agissant ainsi, de nombreux groupes de propriétaires se sont battus avec acharnement pour mettre fin à la protection des locataires, arguant que les moratoires sur les expulsions imposaient un coût injuste aux propriétaires.

La National Apartment Association (NAA), une organisation commerciale qui comprend les propriétaires et les exploitants de millions d’unités locatives, s’est battue avec acharnement contre le moratoire, affirmant qu’il « dévasterait l’industrie de l’appartement ». L’argument contre le moratoire (qui ne limitait que la capacité des propriétaires à expulser pour non-paiement du loyer, pas pour d’autres causes comme violant les conditions du bail) était qu’il imposait un coût injustifié.

En plus de souligner le soutien de longue date de son organisation à l’aide d’urgence à la location, Le président et chef de la direction de la NAA, Bob Pinnegar, a fait valoir dans un communiqué que « le secteur du logement locatif fonctionne avec des marges extrêmement étroites…

Bien que les coûts différés doivent encore être payés à un moment donné, des dizaines de milliards de dollars d’aide fédérale attendent les propriétaires sous la forme d’un allégement fédéral du loyer. Bien que la distribution ait été lente, cet argent finira probablement par être distribué et les propriétaires ont de nombreux moyens de surmonter l’instabilité financière. Cependant, une enquête récente a montré qu’environ 40 % des propriétaires n’étaient toujours pas au courant de l’aide fédérale au loyer (qu’ils sont également autorisés à demander dans la grande majorité des programmes).

L’analyse de JPMorgan Chase indique des données d’enquête révélant que les propriétaires réduisent souvent les dépenses en réduisant les coûts d’entretien. Il est important de noter que ce sont les locataires vivant dans ces propriétés qui ont subi la réduction immédiate du niveau de vie en raison de l’entretien différé, et non les propriétaires.

Compte tenu de tout cela, l’argument contre le moratoire fédéral sur les expulsions semble plus faible que jamais – les locataires, qui, de l’avis de tous, ont massivement payé leur loyer, étaient ceux qui vivaient dans des immeubles dont les propriétaires avaient réduit l’entretien.

La recherche indique également l’importance de tous les programmes d’aide fédéraux comme les chèques de relance, l’abstention hypothécaire et l’élargissement de l’assurance-chômage, qui ont contribué à éviter ce qui aurait été beaucoup pire année pour les locataires et les propriétaires.

Veiller à ce que les propriétaires de logements abordables continuent d’exploiter ces propriétés est un objectif stratégique important. Cependant, le moratoire sur les expulsions, qui a empêché plus d’un million de demandes d’expulsion, ne semble pas avoir fait obstacle à cela.