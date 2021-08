L’économiste de Chainalysis explique l’effet des baleines Bitcoin sur les prix du marché

in

La force motrice qui a ramené le Bitcoin à 50 500 $ peut être due au fait que diverses baleines se sont réveillées depuis fin juin, augmentant leurs achats et acquérant de grandes quantités en crypto-monnaies. Cela peut non seulement être remarqué par les hausses notables du prix du BTC, mais il est également affiché sur les carnets d’ordres des bourses.

En revanche, les données de Chainalysis suggèrent que les achats pourraient avoir cessé après avoir atteint 50 500 $. Une chose est claire, c’est que les comptes qui ont plus de 50 millions de dollars en crypto-monnaies ont continué de croître ; et ils conservent également les achats, selon les rapports de Chainalysis.

Néanmoins, l’économiste Philip Gradwell note également que les baleines Bitcoin ont cessé d’acheter fin août ; exactement au moment d’atteindre la résistance qui se situe à 50 500 $. Il est possible qu’ils attendent une correction pour acheter à l’automne. Pour continuer, les détails.

L’activité des baleines et son effet sur Bitcoin

Cette année, il a été possible de visualiser clairement l’effet des baleines sur Bitcoin. Pour le montrer, Chainalysis montre dans ses rapports que fin juin, ils avaient commencé à augmenter leurs achats de BTC ; et les acheteurs étaient des investisseurs détenant plus de 50 millions de dollars dans leur portefeuille.

Il est possible de remarquer même dans les graphiques, comment le prix a commencé à se redresser après avoir atteint un creux en juin d’exactement 28 805 $. Cependant, comme l’affirme Philip Gradwell, économiste en chef de Chainalysis, cette force a ralenti fin août.

Il a également ajouté qu’il s’agit d’une impulsion similaire à celle qui avait été appréciée en début d’année, et que seulement 1 mois plus tard, en février, elle s’est arrêtée. Compte tenu de ces aspects, il a conclu que les prix augmentent pendant au moins 28 jours lorsque les baleines Bitcoin commencent à acheter.

Après cela, les prix commencent à baisser, car clairement ils doivent prendre des bénéfices ; et c’est à ce moment que les ventes commencent.

Comme on le voit, c’est un cycle assez facile à interpréter, où les plus astucieux sont ceux qui tirent profit de ces mouvements. Et, comme le laisse entendre la firme, il y a 2 jours que les baleines ont fait leurs derniers achats, acquérant environ 10 milliards de dollars. Depuis ce dimanche 22 août, la présence de baleines sur le marché a été réduite aux mêmes niveaux qu’en février ; assure la signature.

La présence des baleines Bitcoin a redonné de la valeur au marché, permettant d’atteindre une capitalisation proche de celle d’avril (2 200 milliards de dollars) ; qui a été perdu en juillet, lorsque la capitalisation a été réduite à 1,1 billion de dollars.

Encore une fois, le marché de la cryptographie a une capitalisation mondiale proche de 2,2 billions de dollars, exactement au 19 août.

