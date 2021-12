L’économiste en chef du FMI, Gita Gopinath, s’oppose à l’interdiction de la cryptographie

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’économiste en chef du FMI s’oppose à l’interdiction de la crypto-monnaie et souhaite que le secteur soit réglementé.

L’économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), Gita Gopinath, a exprimé son opposition à l’interdiction générale des crypto-monnaiesMais au lieu de cela, il souhaite que le secteur soit réglementé.

À cet égard, Gopinath a appelé à l’adoption immédiate de politiques mondiales standard pour réglementer les actifs numériques, rapporte Business Today.

Lors d’un événement organisé par le Conseil national pour la recherche économique appliquée (NCAER), Gopinath a déclaré que les crypto-monnaies se révèlent être un défi pour les marchés émergents et que une réglementation stricte est la nécessité du moment. Il a appelé à une politique mondiale urgente sur la question.

Il a souligné que les économies en développement devraient réglementer les crypto-monnaies plutôt que de les interdire.

Gopinath, cependant, a ajouté qu’il y a des inconvénients pratiques à interdire les monnaies numériques, étant donné leur nature décentralisée.

« La réglementation des actifs cryptographiques et des crypto-monnaies est essentielle, en particulier pour les économies émergentes et en développement, car leur interdiction peut ne pas fonctionner car les échanges cryptographiques sont situés à l’étranger, ce qui permet à un individu de les échanger plus facilement malgré l’interdiction », a-t-il déclaré.

Union de pays

j’affirme que aucun pays ne pourrait résoudre ce problème à lui seul compte tenu des transactions transfrontalières compliquées, et c’est pourquoi il croit en la politique mondiale.

Il a ajouté: « Les crypto-monnaies posent des problèmes, car les économies en développement émergentes ont souvent des contrôles des taux de change, des contrôles des capitaux et des mesures de flux de capitaux … les actifs cryptographiques peuvent être utilisés pour échapper à ces réglementations. »

Pour elle, les crypto-monnaies nécessitent la révision de la plupart des lois, notamment celles liées aux transactions étrangères.

Gopinath prendra ses fonctions de premier directeur général adjoint du FMI le 21 janvier 2022.

Il convient de rappeler que Gopinath était l’auteur d’un article du FMI, au début de la pandémie, où elle déclarait que la crise économique serait la pire après la Grande Dépression de 1929. Elle intitula la crise avec un nom très approprié : » Le Grand Confinement », puisque c’est la mesure prise dans la plupart des pays.

Le FMI et ses politiques de cryptographie

Les paroles de Gopinath précèdent une série de directives publiées par le FMI cette semaine sur un cadre proposé pour l’élaboration d’une norme mondiale de réglementation de la cryptographie.

Avant cela, le FMI a insisté sur la nécessité de fixer des règles pour le marché de la cryptographie. Pour ce faire, le FMI a rencontré la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux et le Groupe des 20 pour établir des normes officielles communes.

De même, le FMI a été l’une des organisations les plus critiques d’El Salvador, après que ce pays a converti Bitcoin en monnaie légale.

