Peter Schiff est un économiste, un défenseur de l’or et l’un des plus grands critiques de Bitcoin. Il n’a jamais aimé la monnaie numérique.

Il croit que la valeur réelle est dérivée de la capacité d’un actif à créer une demande commerciale sur les marchés ; et se réfère toujours à l’or comme un parfait exemple de cela. En revanche, il dit que Bitcoin n’est rien d’autre qu’une réserve de valeur asymétrique sans autre utilité que d’attirer une offre infinie d’acheteurs pour l’offre limitée d’actifs. Bref, c’est un schéma de Ponzi. Cependant, il a été prouvé à maintes reprises qu’il avait tort.

Dans sa critique la plus récente de Bitcoin, Schiff a déclaré que ce n’était pas un réel atout. C’était en réponse à un tweet du PDG de Twitter, Jack Dorsey, au sujet de l’arrivée prochaine possible de l’hyperinflation aux États-Unis.

Schiff répond à Dorsey

Samedi 23 octobre, Jack Dorsey a partagé son opinion sur la situation économique actuelle aux États-Unis sur Twitter. Il a tweeté à propos de l’hyperinflation imminente résultant de l’impression constante d’argent aux États-Unis et de la façon dont le reste du monde en souffrirait.

En réponse, Schiff a tweeté que les gens ne devraient pas se tourner vers Bitcoin pour les sauver car ce n’est pas un réel atout. Au lieu de cela, ils devraient posséder des actifs réels comme l’or.

Ne vous attendez pas à y trouver un refuge dans #Bitcoin. Pour vous protéger de l’#hyperinflation, vous devrez posséder des actifs réels. #Gold se qualifie, mais pas Bitcoin.

– Peter Schiff (@PeterSchiff) 24 octobre 2021

Un autre utilisateur de Twitter a commenté que Bitcoin est, en fait, réel. Et qu’il vient de dépasser le franc suisse en capitalisation boursière. À ce stade, Schiff a répondu, qualifiant la crypto-monnaie d' »actif imaginaire » et qu’il s’agissait de la version adulte d’un ami imaginaire.

#Bitcoin est un atout imaginaire. Parfois, les enfants ont des amis imaginaires. C’est le même concept, sauf avec les adultes.

– Peter Schiff (@PeterSchiff) 24 octobre 2021

La rancune de Peter Schiff avec Bitcoin

Selon ce profil Wikipédia, Peter Schiff est un agent de change américain, un commentateur financier et une personnalité de la radio. Il est également PDG et stratège mondial en chef d’Euro Pacific Capital Inc., une société de courtage basée à Westport, Connecticut. De plus, il est impliqué dans divers rôles dans d’autres sociétés de services financiers, notamment Euro Pacific Asset Management, un conseiller en investissement indépendant, Schiff Gold (anciennement Euro Pacific Precious Metals), un négociant en métaux précieux, et Euro Pacific Bank, une banque à réserve complète. .

En plus de tout cela, Schiff est connu pour autre chose – sa rancune avec Bitcoin. Il a toujours affirmé que sa valeur tomberait un jour à néant.

Plus tôt cette année, Mark Cuban a dit à Schiff de « passer à autre chose » parce que « l’or est mort ». En réponse, Schiff a déclaré: « Mark, beaucoup de vos athlètes portent des bijoux en or. Demandez-leur pourquoi. L’or a de nombreuses utilisations en dehors des bijoux qui contribuent à sa valeur en tant que métal. Ce n’est pas du tout hype. L’or c’est de l’argent. Bitcoin est 100% hype. Ce n’est rien. »

Cubain lui-même était un sceptique vis-à-vis du bitcoin, préférant les bananes au bitcoin parce qu’il prétendait qu’il pouvait au moins manger une banane.

Dans une interview sur Good Evening San Diego il y a quelques jours, Schiff a qualifié Bitcoin d’or des fous et de système pyramidal numérique. Il a également déclaré que la SEC ne devrait pas encourager les gens à participer.

Interrogé sur la récente approbation par la SEC des ETF Bitcoin, il a répondu que « nous devrions nous débarrasser de la SEC ».

Il a poursuivi en disant: « Je n’ai aucun problème avec l’ETF lui-même, mais si la SEC prétend qu’il s’agit d’une sorte de chien de garde et essaie de s’assurer que les investisseurs ne soient pas blessés, alors cela n’a aucun sens qu’ils approuvent cet ETF parce qu’en fin de compte, l’ETF va s’effondrer à zéro et les personnes qui restent avec le sac vont être anéanties. »

Schiff n’est pas non plus impressionné par les ETF à terme. Il dit: « au lieu de ne rien posséder, vous possédez un contrat à terme pour parier sur rien. »

Image présentée par Bloomberg, graphique de TradingView.com