L’économiste Steve Hanke dit que l’adoption du BTC est un cauchemar pour El Salvador

Steve Hanke, économiste renommé et critique du Bitcoin (BTC / USD) et de la crypto, affirme que l’adoption du BTC a été problématique pour El Salvador, qui a récemment adopté l’actif numérique comme monnaie légale. Il a partagé ses sentiments dans un tweet plus tôt dans la journée, affirmant que le pays d’Amérique centrale avait du mal à intégrer les paiements BTC dans son économie et son système financier.

L’adoption du #Bitcoin comme monnaie légale a été un cauchemar pour l’économie du Salvador. Les citoyens sont régulièrement confrontés à des difficultés technologiques et à des pertes financières. La solvabilité du Salvador a également pris un coup – les obligations du pays sont en difficulté depuis plus d’un mois. pic.twitter.com/Cbf5UrwXzW – Steve Hanke (@steve_hanke) 11 octobre 2021

Hanke a soutenu ses affirmations avec un graphique, indiquant que les obligations d’El Salvador fluctuaient depuis plus d’un mois.

Hanke compare BTC à un chien hostile

Le tweet de Hanke fait suite à un autre tweet dimanche, dans lequel l’économiste a déclaré que BTC est un actif spéculatif et que ses prix sont toujours des montagnes russes. Selon lui, quiconque cherche à investir dans le BTC devrait se préparer à la volatilité. Hanke a également partagé un tweet d’un chien nommé Bitcoin, qui n’est pas amical la plupart du temps.

Comme d’habitude, les passionnés de crypto se sont présentés pour contester l’opinion de Hanke, avec Adam Black, le fondateur et PDG de Blockstream, déclarant :

comme indiqué précédemment, la première courbe en S comme #bitcoin, ou les actions Internet Cisco, amazon dans les années 90, la volatilité est inhérente et attendue dans les actifs à ratio de Sharpe élevé à un stade précoce. c’est ce dont parle le mème HODL, se concentrer sur l’investissement de valeur, préférence à long terme https://t.co/hcOlYJRuPo pic.twitter.com/RggFpwV4my – Adam Back (@adam3us) 9 octobre 2021

Black a ajouté que BTC présente plus de sécurité mathématique par rapport aux monnaies fiduciaires qui sont sensibles à l’aléa moral, à l’ingérence politique et à l’avilissement.

Les baleines continuent d’accumuler du BTC

Malgré des critiques comme Hanke qui critiquent continuellement BTC, les passionnés sont imperturbables et ont plutôt amassé davantage de crypto-monnaie phare.

Selon Santiment, une société de cryptanalyse, les comptes de baleines ont acheté 85 700 BTC au cours des deux dernières semaines. En conséquence, les baleines possèdent désormais 21,3% de l’approvisionnement en BTC. L’entreprise a ajouté qu’il s’agissait du pourcentage le plus élevé qu’ils aient eu en leur possession.

BTC est également à la hausse, la pièce dépassant le niveau de résistance de 56 000 $ (41 101,48 livres) hier. Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie à 56 419,98 $ (41 409,73 £) après avoir gagné 2,45 % au cours des dernières 24 heures et 18,62 % en sept jours. Ces gains ont rapproché la BTC de son record du 14 avril (ATH) de 64 863,10 $ (47 609,19 £).

