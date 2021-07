L’économiste Steve Moore ⋆ Crypto nouveaux médias

L’économiste Steve Moore affirme que les actifs cryptographiques tels que Bitcoin constituent une menace pour le dollar et présentent des avantages par rapport aux monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Dans une récente interview avec Kitco News, Moore dit que bien qu’il ne pense pas que le dollar américain perdra son statut de monnaie de réserve de son vivant, il pense que la crypto est une menace pour ce statut.

“Mais je pense qu’une menace réelle – et une menace bienvenue – pour le dollar sont ces crypto-monnaies, comme Bitcoin et tant d’autres. Je pense que c’est là pour rester. C’est une chose incroyablement positive car cela aura un effet disciplinaire sur ces banquiers centraux qui ont l’impression de diriger l’économie mondiale. »

Interrogé sur ses réflexions sur le rôle du gouvernement américain dans la réglementation de la cryptographie, Moore a déclaré que le gouvernement adopterait probablement une position plus ferme sur Bitcoin.

« Parce qu’ils sont terrifiés. Que veulent les représentants du gouvernement ? Contrôler. Ils ne peuvent pas contrôler ces choses comme Bitcoin… C’est exactement pourquoi si vous aimez la liberté et la liberté, vous devriez être en faveur de ce genre de monnaies alternatives.

Moore pense également que la crypto offre une alternative viable aux CBDC pour les consommateurs qui ne veulent pas que le gouvernement suive leurs dépenses.

« Ce n’est pas parce que vous ne voulez pas que le gouvernement sache comment vous dépensez votre argent que vous êtes un criminel… Il y a des raisons très légitimes pour lesquelles, en tant qu’individu, je veux ma vie privée du gouvernement. C’est là que ces autres crypto-monnaies entrent en jeu, et c’est exactement là qu’elles vont potentiellement rivaliser avec ces monnaies numériques de la banque centrale.

je

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/pixels encrés

Lien source