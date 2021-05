Leçons à tirer de la course record de Sensex et Nifty au cours de la dernière année

Avec les indices de référence du marché des actions indiennes BSE Sensex et Nifty 50 enregistrant récemment de nouveaux sommets, il est temps de réfléchir au parcours de l’exercice écoulé. (Photo : REUTERS)Par Keval Bhanushali

Avec les indices de référence du marché des actions indiennes BSE Sensex et Nifty 50 enregistrant récemment de nouveaux sommets, il est temps de réfléchir au parcours de l’exercice écoulé. Cette réflexion vise principalement à comprendre comment le marché boursier indien a réussi à atteindre de nouveaux sommets en ces temps de test et à extraire les enseignements les plus importants qui ont eu lieu au cours de l’exercice 2020-2021. Ces enseignements majeurs de l’exercice écoulé ne sont pas seulement d’un point de vue organisationnel mais aussi d’un point de vue individuel et national.

Le bon sens économique l’emporte finalement

Mes apprentissages aux trois niveaux – individuel, organisationnel et national sont liés par un facteur commun, la persévérance. Tout comme de nombreuses personnes ont eu du mal à surmonter les difficultés, de nombreuses entreprises et nations ont fait de même. Au début, personne ne savait comment faire face à la pandémie sur le plan économique. Il y avait des incertitudes, et les actionnaires indiens sont devenus inquiets et ont retiré leur argent du marché. Cette insécurité a entraîné la chute du marché en mars 2020. Alors, voyez-vous comment tout cela est interconnecté ? Des investisseurs individuels peu sûrs ont commencé à retirer leurs investissements du marché, ce qui a eu un effet d’entraînement sur les entreprises, puis sur les performances boursières de l’ensemble du pays.

Ce qui m’a marqué, c’est que la conscience collective de nos investisseurs a finalement permis à un bon sens économique de prévaloir. Le marché s’est fortement redressé et les résultats d’une telle croissance organique s’accompagnent de stabilité. Cette croissance organique et cette stabilité ont ensuite attiré de nombreux nouveaux investisseurs et ont inauguré de nouveaux investissements qui ont permis au marché d’atteindre son niveau actuel.

S’adapter aux temps qui changent

N’oublions pas les leçons que l’exercice écoulé nous a réservé en tant qu’entreprises et organisations. La pandémie est venue avec son propre ensemble de défis pour les entreprises, et il n’y avait pas de solution «taille unique» disponible. Chaque entreprise avait ses défis uniques en termes de technologie et de compétences disponibles à sa disposition. Le secteur de la vente au détail, par exemple, a dû s’orienter fortement vers des solutions technologiques. Ce mouvement est devenu d’une importance primordiale car de nombreuses entreprises liées aux voyages, au commerce de détail et au divertissement dépendaient fortement de la présence physique des clients. Chez MSFL, nous avons adopté une approche hybride, en gardant à l’esprit le long chemin qui nous attend. Nous avons compris que toute solution valable ne serait pas quelque chose qui peut être mis en œuvre du jour au lendemain. Depuis, nous travaillons constamment à l’amélioration de nos compétences et de notre technologie.

Les ministres en chef sont comme les PDG de leurs États

En parlant des enseignements d’un point de vue national, je ne sais pas combien d’Indiens sont même conscients que les budgets des États disposent de fonds uniquement dédiés au développement global de l’État. Par exemple, des États comme UP et Maharashtra ont récemment publié d’importants budgets d’État d’environ 5 lakh crore INR chacun en dépenses totales. Depuis que la pandémie a frappé le pays, des dizaines de personnes ont aveuglément confié au gouvernement central la responsabilité du développement des infrastructures dans les États. Ces responsabilités d’amélioration des services et des infrastructures de santé sont également partagées par les gouvernements des États. Pas de doute, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais ce progrès ne peut être réalisé dans une démocratie que lorsque les gouvernements des États collaborent avec le gouvernement central. Lorsqu’il s’agit de contribuer au progrès de la nation, toutes les puissances devraient se donner la main et collaborer. Il ne s’agit pas seulement de construire plus d’hôpitaux, mais de créer tout un écosystème qui offre une meilleure sécurité sociale aux citoyens indiens grâce à des aspects tels que l’offre de meilleurs régimes d’assurance et de retraite.

La voie à suivre

Avec tant de choses sur lesquelles réfléchir, en effet, ces apprentissages éclairent également la voie à suivre. Sur le plan personnel, l’exercice écoulé m’a appris l’attitude de gratitude. J’ai appris à être extrêmement reconnaissant pour toutes les petites choses de la vie. Au niveau national, les événements liés à la pandémie de l’exercice écoulé ont transformé la psyché de nombreuses personnes. Les gens ont compris que certaines des choses les plus importantes de la vie, comme l’oxygène, ne nous coûtent rien. Il y a eu un changement radical dans notre vie quotidienne, ce qui a entraîné une modification des habitudes de dépenses d’argent de beaucoup. Je vois beaucoup de nouvelles personnes entrer sur les marchés financiers, et cette tendance est quelque chose que je pense se poursuivre. De plus en plus de gens continueront à comprendre l’importance d’investir dans une bonne assurance et d’avoir suffisamment d’épargne ainsi que d’avoir d’autres types d’actifs financiers liquides. De même, beaucoup d’autres se rendront bientôt compte que détenir des actifs entiers dans des biens immobiliers et/ou d’autres actifs illiquides n’est pas une chose sage à faire.

L’Inde est toujours l’une des économies en développement les mieux placées au monde pour montrer la voie à suivre. Bien sûr, cela prendra un certain temps. Les six à huit prochains trimestres pourraient être un peu difficiles en termes de réformes économiques et de croissance du PIB, mais après cela, je peux voir une augmentation massive au cours de l’exercice 2022-2023, et je m’attends à ce que ce grand rebond se poursuive jusqu’à la première moitié de Exercice 2023 également.

(Keval Bhanushali est le PDG de Marwadi Shares and Finance Limited (MSFL). Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.