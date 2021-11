Leçons à tirer de la gestion de l’incident du drapeau jaune de Verstappen

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, pense qu’il y a « place à l’amélioration » dans la façon dont les incidents de drapeau jaune sont traités après que Max Verstappen a reçu une pénalité sur la grille au Qatar.

Horner a rétracté ses commentaires antérieurs selon lesquels un « maréchal voyou » agitant des drapeaux jaunes avait fait perdre à son pilote cinq places sur la grille. Cependant, il est resté mécontent des circonstances de l’incident.

Verstappen a été pénalisé pour n’avoir pas ralenti en dépassant les doubles drapeaux jaunes agités qui étaient affichés en raison de la voiture à l’arrêt de Pierre Gasly à la fin des qualifications. Les avertissements d’accompagnement habituels via des panneaux lumineux n’étaient pas affichés à l’époque.

Après avoir reçu un avertissement formel des commissaires sportifs pour ses commentaires sur le commissaire, Horner a souligné qu’il ne contestait pas la pénalité, mais estimait que l’incident aurait pu être mieux géré.

« Le drapeau jaune était conforme et la pénalité était conforme au code sportif », a déclaré Horner. « Je pense qu’il y a beaucoup de leçons à tirer de [qualifying].

« En tant que chef d’équipe de course, vous apprenez de chaque événement. Et je pense sans aucun doute que la FIA adoptera également cette méthodologie que vous pouvez toujours apprendre et vous pouvez toujours vous améliorer. »

Valtteri Bottas a également été pénalisé après avoir passé un seul drapeau jaune agité sur les lieux. Horner a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi des drapeaux à double vague étaient affichés lorsque Verstappen est arrivé peu de temps après.

« Il n’y avait aucune explication de ce point de vue, et bien sûr, c’est ce à quoi ma frustration a été exprimée », a-t-il déclaré.

Analyse : La confusion du drapeau jaune qui a frappé les espoirs de titre de Verstappen au Qatar a expliqué : « Je pense qu’il y a toujours place à l’amélioration, n’est-ce pas ? il ajouta. « Mais je pense que nous avons vu d’autres équipes exprimer, visuellement, leur mécontentement envers la FIA lors de courses comme récemment au Brésil.

« Il y aura toujours de la frustration, évidemment, quand il y a une compétition serrée et que les règles marginales peuvent avoir des impacts énormes comme nous l’avons vu avec la pénalité de grille. »

Cependant, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que la situation n’était pas inhabituelle. « Il y avait un jaune sur la piste à cause de la voiture garée à droite », a-t-il déclaré. «Je pense que c’est assez normal, standard.

« Les pénalités sont malheureuses, absolument. Mais les règles sont les règles. Ça nous est arrivé en Autriche je pense 2020 en qualifications avec Lewis [Hamilton]. «

« Vous avez le système de triage de piste sur le tableau de bord, vous le faites clignoter, vous avez les drapeaux et vous avez une voiture garée », a-t-il ajouté. « Ce sont donc quatre critères qui doivent être jugés et évidemment dans le feu de l’action des qualifications, ces choses peuvent arriver, mais ne devraient pas arriver car cela pourrait être dangereux. »

