Leçons de boxe qui fonctionnent dans la vie romantique

La pratique de la boxe est devenue très populaire aujourd’hui, ce sport est très complet, amusant et stressant. D’un autre côté, bien que cela semble complètement opposé, de nombreuses leçons peuvent être appliquées dans la vie romantique et nous vous en dirons ici quelques-unes.

#1 la boxe et la romance ont plus en commun que vous ne le pensez



L’amour et la boxe se ressemblent plus qu’on ne le pense, bien que cette discipline semble être basée uniquement sur les combats, il s’agit bien plus que de lancer un coup après l’autre. Cela nécessite de la sécurité et de la stratégie, très similaires à la vie et à l’amour. De plus, cela consiste à anticiper l’adversaire et obtenir de bons résultats en romance cela peut être quelque chose de fondamental. D’un autre côté, tout comme lorsqu’il s’agit d’amour, la boxe est une passion et un combat pour ce que vous voulez. La pratique de cette discipline peut vous enseigner des stratégies qui fonctionnent non seulement dans un ring mais dans différents aspects de la vie à la fois dans la romance et au travail, en famille, etc.

2 stratégies qui fonctionnent



Tout ce qui est dans la vie a le potentiel d’être plus que ce que nous croyons et la boxe est l’une de ces choses qui, si vous le souhaitez, peuvent être laissées seules en tant que sport mais qui peuvent aussi fonctionner pour beaucoup plus. Donc, ci-dessous, nous présentons 5 stratégies qui peuvent servir à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring :



– Résolvez vos problèmes un par un

Les boxeurs s’inquiètent de leurs combats un à la fois. Ils identifient l’adversaire, l’évaluent et sur cette base ils conçoivent leur stratégie. La même chose se produit lorsque vous recherchez l’amour, vous devez résoudre vos problèmes un par un. Le site Web easy rolls peut être une solution si votre problème est que vous ne pouvez pas rencontrer de nouvelles personnes pour aller à des rendez-vous ou que vous êtes trop timide pour approcher quelqu’un en personne. Ce site, avec des milliers d’utilisateurs enregistrés, tous à la recherche de rendez-vous, élargit vos possibilités de contacts. La meilleure chose est que ce site vous rapproche non seulement des gens, mais vous donne également toutes sortes d’outils pour les contacter et les localiser en un seul clic. Non seulement vous disposez d’outils tels que les chats ou l’envoi de likes, mais il vous offre également des options telles que les chats vidéo pour permettre des connexions plus intimes.

– Faites de votre mieux pour obtenir des résultats tangibles

Comme dans la vie, si vous voulez voir des résultats, vous devez faire de votre mieux. Les combats ne sont pas gagnés si vous ne vous y mettez pas à 100%, de même, vous ne pouvez pas réussir en amour ou dans les relations sans engagement et dévouement. Par exemple, si vous cherchez un partenaire et que vous avez choisi Internet comme option pour flirter, il est important que vous preniez le temps de remplir votre profil, d’établir des contacts, de discuter, etc. sinon, vous ne pourrez pas voir de résultats tangibles.

– Continuez à vous améliorer pour rester en forme

Les boxeurs professionnels ne s’entraînent pas du jour au lendemain et de la même manière si vous êtes absent des rendez-vous ou avez perdu l’entraînement, vous devez continuer à pratiquer. Pas seulement dans le sport, la pratique rend parfait, dans les rencontres aussi. Si vous perdez un combat, ne vous découragez pas, il y en a beaucoup d’autres à gagner.

3.Les choses que vous devez changer



D’un autre côté, apprendre la boxe ne nous donne pas seulement des stratégies applicables, cela nous apprend aussi certaines choses à éviter :



– Faire des efforts pour devenir un joueur d’équipe

Contrairement à la boxe, les relations sont un jeu d’équipe. Vous ne pouvez pas construire une relation solide si vous essayez de jouer seul, car toute relation est l’œuvre de deux personnes. Par conséquent, il est important d’apprendre à jouer en équipe, vous devez apprendre à écouter votre partenaire et surmonter les difficultés ensemble.



– N’essayez pas d'”éliminer” vos problèmes personnels

Des problèmes existent et doivent être résolus s’ils doivent être résolus. Supprimer les situations personnelles négatives que vous vivez ne signifie pas qu’elles cesseront d’exister. Au contraire, au lieu de les ignorer, affrontez-les et envisagez des solutions pour eux.



– Accepter quand il est temps de jeter l’éponge

Vous avez sûrement entendu l’expression “jeter l’éponge”, cela vient de la boxe, puisque, lorsqu’un entraîneur voyait que son boxeur était à la limite de ses limites, il pouvait choisir de jeter l’éponge et de se rendre. En romance c’est la même chose, n’essayez pas de forcer les choses, laissez-les couler.

La boxe est très similaire à l’amour, donc si vous souhaitez améliorer vos résultats dans ce dernier, tenez compte des astuces que nous vous avons recommandées.