Leçons de la pandémie: les meilleurs éducateurs en STEM offrent leurs perspectives sur l’avenir de l’apprentissage

La pandémie a bouleversé l’éducation de manière extraordinaire et jeté un éclairage nouveau sur les disparités sociales, économiques et raciales dans les écoles et les communautés à travers le pays.

Mais comment les enseignants, les élèves, les parents, les écoles – et le système dans son ensemble – peuvent-ils appliquer les leçons apprises au cours des 18 derniers mois pour se retrouver dans un meilleur endroit?

Dans cet épisode spécial du podcast ., nous regardons vers l’avenir avec un groupe d’éducateurs remarquables qui se concentrent sur la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM) sous différents angles. Ils sont nos éducateurs STEM de l’année pour 2021, présentés par DreamBox Learning, dans le cadre de notre prochaine célébration des . Awards 2021:

Lauren Bricker, ancienne enseignante à la Lakeside School et maintenant membre de la faculté de la Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering, University of Washington. Cathi Rodgveller, PDG et fondatrice d’IGNITE Worldwide, qui travaille avec les districts scolaires pour promouvoir l’éducation STEM et l’avancement de carrière pour les filles et les jeunes non binaires. Kim Williams, chef du département des sciences, conseillère du corps professoral du club des sciences à la Cougar Mountain Middle School.

Jessie Woolley-Wilson, PDG de DreamBox Learning et ancienne PDG de l’année des . Awards, se joint à John Cook pour guider la discussion.

Les défis de l’apprentissage à distance

Kim Williams, École intermédiaire de Cougar Mountain: Nous sommes partis un jour de semaine, et nous pensions que nous revenions dans deux semaines, puis c’était comme: «Surprise, nous fermons», ce que la plupart d’entre nous n’avaient jamais vécu de notre vie. Beaucoup de nos processus n’ont pas été conçus pour cela, et nous avons donc compris comment nous allions communiquer avec nos différents niveaux de parents, d’élèves et de personnel, et ensuite comment nous allions aider à atteindre les membres de notre communauté et les enfants de ça, c’était la chose la plus difficile pour nous.

Cathi Rodgveller, IGNITE dans le monde: J’ai ressenti le pire pour les enfants parce que les enfants étaient à la maison et que leur vie sociale est tout pour eux… J’ai été enseignant toute ma vie et je connais donc les obstacles auxquels vous faites face de toute façon. Ensuite, il faut savoir comment faire tout cela en ligne. C’est extraordinaire.

Lauren Bricker, Université de Washington: Ressentir cette déconnexion, et je ne parle pas seulement des écrans noirs dans le monde Zoom… mais de cette pièce de connexion où nous voulons nous assurer que les étudiants sont toujours là. C’est vraiment difficile. J’ai un élève qui ne cesse de rater des cours parce qu’il continue de dormir. S’il était sur le campus, sa cohorte l’aurait amené d’une classe à une autre.

Jessie Woolley-Wilson, DreamBox Learning: Beaucoup d’étudiants de la maternelle à la 20e année se sentent déconnectés, et certains sont franchement déconnectés de manière chronique. Je parlais récemment à un surintendant qui a dit qu’ils ne pouvaient pas trouver 7 500 de leurs enfants. Ils ne peuvent pas les trouver.

Doublures d’argent de la pandémie

Briqueteur: Cela va sembler vraiment étrange, mais d’une certaine manière, j’ai presque aimé la pandémie parce qu’elle a en fait mis en évidence les inégalités entre l’accès des étudiants à la technologie et aux ressources d’une manière qui nous a obligés à commencer à penser au système éducatif dans son ensemble. C’est l’occasion pour nous de réévaluer ce que nous perpétuons et ce que nous ne sommes pas, et comment nous pouvons briser les cycles dans lesquels nous sommes. Un bon exemple de cela a été la suppression de l’exigence SAT. …

Je dirai une chose qui est agréable à propos de la pandémie: les heures de bureau de Zoom sont plutôt agréables. Je peux m’ouvrir aux étudiants qui ne peuvent pas forcément le faire en milieu de journée.

Williams: Même si ce n’était pas une bonne chose que nous soyons là-dedans, cela a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur le fait que c’était une réalité. Ce n’est pas seulement une chose que vous dites comme dans un livre ou en lisant une théorie. J’aime ce morceau même s’il a fallu ça. Au moins, c’est sous les projecteurs. … Jusqu’à ce que cela se produise, c’est presque comme si vous entendiez l’histoire, oh il y a des enfants qui n’ont pas ceci ou des enfants qui n’en ont pas, mais jusqu’à ce que vous la voyiez réellement se concrétiser, vous ne saviez pas à quel point c’était mauvais pour certains de nos enfants. Je pense que cela prend simplement des mesures. Cela peut même arriver au niveau local.

Rodgveller: Je vois le changement se produire. Nous travaillons avec beaucoup de districts scolaires ici, et je vois à quel point les gens se soucient, et je vois les efforts qui sont faits. chaque enseignant travaille si dur. Je vois les districts faire un effort très réel pour s’assurer que chaque enfant a accès, quoi que cela ressemble

Apprendre à apprendre

Briqueteur: J’ai bon espoir que les étudiants qui sortent de cette pandémie sont des apprenants plus forts. Oublions le contenu, réfléchissons à la façon dont ils apprennent. Je crains que les étudiants qui ont obtenu du soutien et qui ont fait cette transition augmentent, et que les étudiants qui n’ont pas obtenu ce soutien prennent encore plus de retard. Et c’est ce qui me fait peur. Renverser la salle de classe signifie vraiment retourner la responsabilité de l’apprentissage sur l’élève. (Je l’ai reçu d’un ami. Ce n’est pas mon original.) Cela m’a vraiment fait réfléchir: comment puis-je vraiment encourager les élèves à s’approprier leur parcours éducatif, et que faisons-nous en tant que système pour aider à ce que cela se produise .

Williams: Je prêche tout le temps aux enfants. Vous n’avez pas besoin de connaître vos plantes. Vous survivrez. Vous aurez un bon travail. Ça ira. Vous n’avez pas besoin de vous souvenir de tout ce qui concerne les traits et l’hérédité, mais les compétences que je vous enseigne sont celles que vous allez utiliser dans votre vie. »

Woolley-Wilson: Nous ne pouvons pas regarder un jardin d’enfants et lui dire de quelles compétences il aura besoin dans 20 ans. Nous ne savons même pas quelles industries vont exister, encore moins quels emplois. Et donc, nous devons littéralement apprendre aux enfants comment apprendre à apprendre et à en profiter, car ils vont devoir refaire leurs compétences encore et encore tout au long de leur vie.

Donc, je pense littéralement que les enseignants apprennent des ingénieurs, parce qu’ils font face à tellement d’incertitude, et pourtant ils sont tenus responsables des résultats. Dans l’industrie de la technologie, nous devons également nous considérer comme des gardiens de l’apprentissage. Et nous devons nous associer avec les enseignants et les éducateurs pour nous assurer que, quel que soit l’avenir, nous préparons les enfants non seulement à survivre, mais à prospérer dans l’incertitude.

La voie à suivre

Woolley-Wilson: Un enfant a-t-il de la chaleur? Un enfant a-t-il l’électricité? Un enfant a-t-il de la nourriture? Un enfant a-t-il accès au haut débit? Que devons-nous faire, car nous ne pouvons pas laisser tous les chroniquement déconnectés. Ce n’est pas bon pour eux. Ce n’est pas bon pour leurs familles. Je dirais que ce n’est bon pour personne, y compris pour nous tous ici. Nous sommes tous liés ensemble. …

Si nous pouvions réunir des entreprises technologiques et accepter de parrainer des éducateurs STEM pour un congé sabbatique, afin qu’ils puissent se ressourcer, ils pourraient apporter leurs talents dans l’espace technologique, voir l’application de la technologie dans l’apprentissage, puis le ramener avec peut-être un peu. renouveau, je me demande si nous pourrions garder plus de gens comme vous sur le terrain afin que vous puissiez continuer à inspirer des générations d’enfants et d’étudiants.

Rodgveller: Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est de nous assurer que nos mentors, qu’ils ressemblent aux filles qu’ils servent, et que les filles puissent rencontrer les mentors qui leur ressemblent, entendre leur histoire et savoir que ces femmes ont fait face à des obstacles comme elles l’ont fait. quand ils avaient leur âge. En atteignant les communautés qui en ont le plus besoin, nous sommes en mesure d’apporter des changements parce que si nous ne commençons pas à la racine du problème, c’est-à-dire lorsque les petites filles ne se voient pas dans ces carrières. Ils ne savent pas à quoi cela ressemble. C’est ce sur quoi nous nous concentrons sur le changement.

Briqueteur: Investir dans les enseignants, investir dans le développement professionnel, donner aux enseignants la libération dont ils ont besoin pour l’intégrer dans leur programme, réfléchir aux moyens d’ajouter les STEM à d’autres disciplines, l’apprentissage basé sur des projets. Et, je pense, traiter les enseignants comme les professionnels qu’ils sont, s’assurer que leurs décisions en matière de programmes sont respectées.

Williams: Je suis très déterminé par les choses que j’ai dans ma classe, je m’assure que tout le monde se voit représenté, et ce n’est même pas des choses que j’enseigne comme regarder cette chose. Ce sont des choses subliminales, d’accord, comme des affiches sur le mur, les choix que je fais, tout ce que je conçois ou des exemples que je donne, ou si je le vois manquer dans mon programme, je l’ajouterai pour m’assurer que les gens se voient: homme, femme, sexe, peu importe. Je veux que les gens se voient représentés.

