Leçons de la Suisse : imposer le capital est le seul moyen sensé d’augmenter la croissance et de réduire les inégalités

Nous revenons tout juste d’une semaine glorieuse pour rendre visite à de la famille en Suisse, c’était merveilleux ; rencontrer des gens que vous aimez après si longtemps est plus que de la joie. Notre famille a, entre autres entreprises, une ferme porcine de haute technologie et c’était fantastique de « rencontrer » les porcs et d’apprendre d’eux. L’une des leçons les plus dramatiques était que, contrairement à l’aphorisme populaire selon lequel «[something apparently impossible] ne peut arriver que lorsque les porcs volent », la ferme a au moins un porc volant. Ergo, tout est possible !

Et, en effet, l’une des choses surprenantes que j’ai apprises, un soir au champagne et à l’apéro (dîner avant le dîner) chez un ami, c’est qu’au prochain référendum national [on September 26], les citoyens sont invités à voter sur une initiative qui réduira l’impôt sur le revenu et augmentera l’impôt sur le capital. Je savais que la Suisse utilise activement les référendums pour faire des lois – ils ont eu plus de 500 référendums, beaucoup plus que tout autre pays qui utilise des référendums de temps en temps (par exemple, le Brexit). Mais j’ai été étonné que la patrie de la banque privée mondiale et un pays avec le deuxième actif financier net par habitant, reconnaisse que taxer le capital, à ce stade, est le seul moyen sensé d’augmenter la croissance et de réduire les inégalités. Si les Suisses sont quelque chose, ils sont sensés, et bien que moi (et beaucoup d’autres) en parle depuis un certain temps, je suppose que des années de taux d’intérêt négatifs ont un moyen d’ouvrir les esprits.

La Suisse est un petit pays dans l’ordre des choses, mais l’idée de taxer le capital est très répandue dans le monde entier. Bien que cela soit également judicieux en Inde – nous devons injecter une énorme quantité d’argent dans les segments à faible revenu, peut-être avec une incitation à dépenser pour stimuler la croissance et des investissements importants dans les infrastructures sociales – pour moi, la plus grande leçon car l’Inde est issue de la structure de la politique suisse. Comme la plupart des pays d’Europe, la démocratie suisse suit la représentation proportionnelle – les partis politiques se voient attribuer des sièges au Parlement proportionnellement à leur part des voix – par opposition au système uninominal majoritaire à un tour qui prévaut en Inde (et, incidemment, aux États-Unis, une autre démocratie chancelante).

Si l’Inde avait une représentation proportionnelle avec, disons, une coupure totale des voix de 2% [meaning only parties with more than 2% of the popular vote were eligible], cela signifierait qu’aux élections de 2019, le BJP avec 37,36% de voix aurait 274 sièges (contre 305), soit moins qu’une majorité simple ; le Congrès avec 19,49 % des voix aurait 143 sièges contre 52 dans le système actuel ; le DMK avec 4,07 % des voix disposerait de 29 sièges contre 22 actuellement ; le BSP, le Parti Samajwadi, le TMC, le Congrès YSR et le Shiv Sena seraient également représentés au Parlement. Bien sûr, si nous avions eu une représentation proportionnelle, les parts de vote auraient été radicalement différentes, le BJP et le Congrès perdant des voix et les petits partis augmentant leurs parts de vote. En effet, dans ce système, il n’y aurait pas de manœuvres d’alliance avant les élections, ce qui réduirait considérablement la corruption et la criminalité et augmenterait le nombre d’opinions alternatives offertes aux citoyens. Des partenariats devraient être forgés après les élections et des gouvernements de coalition seraient la norme, comme c’est le cas dans la plupart des pays d’Europe.

Surtout, cette approche réduirait également considérablement le montant d’argent en politique – les élections les plus chères au monde par habitant se déroulent aux États-Unis et en Inde, deux pays qui ont le système uninominal à un tour. Bien que la représentation proportionnelle présente des inconvénients – par exemple, vous pouvez voter pour un candidat particulier que vous aimez vraiment mais, même si son parti obtient un certain nombre de sièges en fonction de la part des voix (y compris la vôtre), votre candidat peut ne pas être sélectionné comme représentant du parti au Parlement. À mon avis, cependant, c’est une question mineure par rapport au changement révolutionnaire que le nouveau processus apporterait dans la façon dont l’Inde est gouvernée.

Pour apporter un changement constitutionnel, il faut une majorité des deux tiers dans les deux chambres du Parlement et bien que cela puisse ressembler à une course folle, il est significatif que notre constitution ait été modifiée environ deux fois par an depuis sa création. Certes, le BJP, qui serait le plus grand perdant, se battrait bec et ongle ; cependant, tous les autres partis politiques en bénéficieraient, tout comme tous les citoyens indiens (y compris les personnes qui votent pour le BJP). Pour déplacer cela, la première étape consiste à pousser le BJP en dessous d’un tiers du nombre de sièges – c’est-à-dire en dessous de 181 sièges – lors de la prochaine élection. C’est un travail énorme, mais n’oubliez pas que tout est possible.

L’auteur est PDG de Mecklai Financial

