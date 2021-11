Leçons de l’Afghanistan : une autre couche au retrait des États-Unis

Un article récent de Frances Brown du Carnegie Endowment for International Peace propose une analyse de ce qui n’a pas fonctionné dans le processus d’aide à la gouvernance locale en Afghanistan. (fichier image)

Alors que l’Inde lutte pour occuper une place centrale dans la création d’un dialogue régional sur la sécurité en Afghanistan, il est utile de continuer à étudier ce qui s’est passé dans ce pays et pourquoi. Les États-Unis ont clairement échoué à permettre la création d’un gouvernement durable au niveau national, y compris une armée qui croyait en le gouvernement en tant que représentant durable du pays. Même les gouvernements corrompus peuvent inculquer la loyauté à leurs soldats, mais ce n’était pas le cas ici. Certes, le gouvernement national était déconnecté de grandes parties du pays et de sa population, et lors de la dernière phase du retrait américain, cette situation était devenue extrême.

Mais il y a une autre couche à cette histoire. Les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux ont apparemment consacré beaucoup d’attention, de temps et d’argent au renforcement de la gouvernance infranationale en Afghanistan, en augmentant la capacité, la responsabilité et la réactivité des gouvernements locaux. Si ce projet avait réussi, il aurait pu conduire à des conditions initiales très différentes lorsque les États-Unis ont annoncé leur retrait, et à un effondrement moins précipité du gouvernement national.

Un article récent de Frances Brown du Carnegie Endowment for International Peace propose une analyse de ce qui n’a pas fonctionné dans le processus d’aide à la gouvernance locale en Afghanistan. Les raisons qu’elle évoque sont multiples et compliquées. Premièrement, l’assistance technique ne tenait pas compte des réalités politiques locales.

Deuxièmement, l’accent était souvent mis sur des efforts stéréotypés pour « favoriser le dialogue » ou « établir la confiance », sans une compréhension claire des incitations ou des processus existants. Troisièmement, les efforts des donateurs ne s’intégraient pas clairement aux hiérarchies gouvernementales existantes, allant du local au provincial en passant par le national. Parfois, des organisations temporaires et parallèles ne font que créer de la confusion et ne laissent aucun héritage durable. Quatrièmement, même le renforcement des capacités techniques n’était pas bien conçu, en termes de priorités et adapté aux besoins locaux. Enfin, les faiblesses des niveaux supérieurs de gouvernement ont freiné les efforts visant à améliorer les choses au niveau local.

En lisant l’analyse de Brown, on est frappé par l’absence de toute référence concrète à ce que le gouvernement local est censé faire. Certes, ce n’est pas son objectif, mais cela fait allusion à ce qui aurait pu être les vrais problèmes avec l’aide étrangère au niveau local en Afghanistan. Partout, les gouvernements locaux sont censés fournir des biens publics tels que la sécurité, l’assainissement, les services de santé publique, l’éducation de base, etc. La proximité de la population avec le gouvernement au niveau local a des avantages et des inconvénients. Cela peut accroître la responsabilité, mais aussi conduire à la capture par des intérêts puissants. Le pouvoir peut non seulement être motivé par les inégalités de richesse, mais aussi par des facteurs tels que les inégalités entre les sexes. L’impact du gouvernement local sur l’économie privée locale est également important.

En résumé, le renforcement de la gouvernance locale nécessite une compréhension des économies, des sociétés et des politiques locales, afin de comprendre ce que les gens attendent des gouvernements les plus proches d’eux. Il semble que, pour la « communauté internationale », cette compréhension n’était peut-être pas adéquate au niveau local, tout comme elle l’était au niveau national. En revanche, ce qui s’est passé au cours des dernières décennies au Bangladesh suggère une approche alternative. Là-bas, les donateurs étrangers se sont associés à des ONG locales, évitant certaines des structures de pouvoir et de clientélisme ancrées à chaque niveau de gouvernement. Ils se sont également concentrés sur quelques services bien définis avec des avantages mesurables et compréhensibles – le microcrédit en particulier – bien que ceux-ci aient souvent été regroupés avec d’autres services sociaux, le renforcement de la communauté et la sensibilisation générale. Il s’agit d’un modèle de renforcement de la société civile, en partie comme substitut au renforcement de la gouvernance locale, mais aussi comme condition préalable et éventuellement complément à cet objectif.

Il se peut que les conditions initiales en Afghanistan n’étaient pas propices à ce genre d’approche. Il est également plausible que l’approche de type bangladais pour effectuer le changement ne corresponde pas bien à la manière dont les donateurs des gouvernements occidentaux sont habitués à opérer. La description de Brown de la façon dont ils ont opéré en Afghanistan est instructive, suggérant un modèle bureaucratique qui est conduit par une compréhension limitée des besoins fondamentaux et des motivations des gens, et des structures sociétales dans lesquelles ils fonctionnent.

Qu’est-ce que tout cela a à voir avec la sécurité nationale et régionale? Simplement que les bureaucrates et les politiciens nationaux qui ne comprennent pas et ne réagissent pas à ce qui compte pour les gens dans leur vie quotidienne ne peuvent pas assurer la sécurité dans un sens significatif.

L’auteur est professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

