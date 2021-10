Leçons de l’Unesco pour l’Inde – The Financial Express

Plusieurs autres aspects, tels que l’accès et la maîtrise des ressources numériques, sont un tout autre débat.

Le récent rapport de l’Unesco sur l’état de l’éducation en Inde dresse un sombre tableau de la force de l’Inde en enseignants qualifiés. Le pays manque de 11 lakh d’enseignants qualifiés, les régions rurales du pays supportant la plus grande part du déficit – 69% des postes vacants se trouvent dans les écoles de ces régions. L’acuité du problème pour ceux qui n’ont pas de privilèges est expliquée par le fait que 89 % des écoles rurales du pays sont des écoles à enseignant unique. Il n’est donc pas étonnant que l’Inde ait un résultat médiocre dans l’indice d’éducation de l’ONU (0,555 en 2019, les dernières données de ce type disponibles), et les résultats de l’ASER au fil des ans montrent à quel point les résultats d’apprentissage sont médiocres pour les élèves des zones rurales.

Bien sûr, la pénurie d’enseignants n’est pas un problème uniquement indien ; même les pays développés comme les États-Unis et l’Allemagne doivent faire face à cela. Cependant, les facteurs contributifs, même lorsque certains d’entre eux sont communs à tous les pays, semblent être bien pires en Inde. Les enseignants du pays doivent composer avec le manque de sécurité d’emploi, de bas salaires et le manque d’avantages sociaux, de respect associé à la profession et d’autonomie – 43 % de tous les enseignants n’ont aucun contrat de travail et, selon le Selon le rapport de l’Unesco, ils font partie des professionnels de la fonction publique les moins payés, ce qui a des conséquences sur l’attractivité de la profession. Les enseignants des écoles privées sont moins bien lotis : sur les 43% d’enseignants sans contrat, 69% enseignent dans des écoles privées, et ils gagnent également environ la moitié de ce que leurs pairs des écoles publiques gagnent en moyenne. Les enseignants ne bénéficient pas non plus d’avantages tels que la retraite, les soins de santé ou la gratification – seuls 41 % et 11 % des enseignants employés par les écoles publiques et privées, respectivement, ont accès aux trois. Quant à l’autonomie professionnelle, les enseignants des écoles privées sont contraints de s’en tenir à des mesures non perturbatrices et les mesures innovantes à grande échelle sont fréquemment bloquées par la direction de l’école.

Ce n’est pas comme si le gouvernement – ​​à la fois le Centre et les États, étant donné que l’éducation est un sujet concurrent – ​​était inconscient. Certaines mesures ont été prises, mais elles ont créé plus de problèmes que de solutions. Selon le rapport de l’Unesco, afin de répondre aux exigences, les normes d’embauche des enseignants ont été abaissées, ce qui « a effectivement donné lieu à un grand nombre d’enseignants contractuels non formés et sous-payés dans le système ». Bien que des mesures aient été prises pour former ces enseignants, le manque d’uniformité entre les États a créé des lacunes d’apprentissage qui se sont aggravées au fil des années académiques. À ce jour, au moins 41 % des enseignants du privé à tous les niveaux sont sous-qualifiés. Cependant, il y a un peu d’espoir alors que la Politique nationale d’éducation 2020 tente de remédier à plusieurs de ces lacunes, telles que l’amélioration de l’environnement de travail, en se concentrant sur le développement continu des enseignants et les normes pour réglementer la profession.

Plusieurs autres aspects, tels que l’accès et la maîtrise des ressources numériques, sont un tout autre débat. Le rapport énonce dix recommandations pour l’amélioration de la situation actuelle, y compris des réponses évidentes telles que fournir aux enseignants la sécurité de l’emploi ainsi que le respect qu’ils méritent, ainsi qu’une formation appropriée et la création d’un cheminement de carrière évolutif. Pour vraiment réussir, comme le note le chercheur en éducation Gerald K LeTendre, les politiques doivent se concentrer sur les besoins des enseignants eux-mêmes.

