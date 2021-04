Leçons d’infrastructure des États – The Financial Express

Ces pertes étaient de 1 192 crore Rs en 2001-02 (à la veille de la privatisation) et augmentaient en moyenne de Rs 50 crore par an.

Par Kumar V Pratap

On pense généralement que le Centre est le pionnier des initiatives et des réussites en matière de politique d’infrastructure. J’utilise quatre études de cas pour dissiper cette notion, trois récentes et une du début du millénaire pour montrer que le trafic est dans les deux sens et que les États montrent la voie dans de nombreux cas. L’idée de cet article n’est pas de se livrer à une surenchère du Centre contre l’État, mais de montrer que, étant donné l’énorme déficit d’infrastructure de l’Inde, il y a de la place pour que tout le monde puisse contribuer.

Noida International Airport Limited (NIAL), Jewar: Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a attribué l’aéroport de Jewar à l’exploitant de l’aéroport suisse, Zurich AG, en décembre 2019. À un tarif par passager de Rs 400,97, l’offre de Zurich AG était beaucoup plus élevée que celle d’Adani Enterprises (Rs 360), Delhi International Airport Limited (Rs 351) et Anchorage Infrastructure-Fairfax (Rs 205). La phase I du projet devrait être achevée d’ici 2023 pour un coût de Rs 4,588 crore. Cette transaction est importante en ce qu’elle implique 100% d’actions étrangères dans un nouveau projet d’infrastructure, qui est traditionnellement considéré comme très risqué pour les investisseurs étrangers.

Monétisation des actifs de l’autoroute Mumbai-Pune: IRB Infrastructure a réalisé la fermeture financière de l’autoroute Mumbai-Pune (205 km) dans le cadre d’une importante initiative de monétisation d’actifs de friche industrielle au niveau de l’État pour une contrepartie totale de Rs 8,262 crore en juin 2020. Après la fin de la période de concession initiale, le projet a été réexaminé par la Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) sur la base de péage-exploitation-transfert (TOT) pour une période de concession de 10 ans. Les TOT sont une stratégie majeure de monétisation d’actifs avec les Infrastructures Investment Trusts (InvIT). Deux points importants à propos de cette transaction sont qu’il s’agit de la plus grande monétisation d’actifs en Inde à ce jour et qu’elle a été réalisée à l’époque particulièrement difficile de Covid-19.

En décembre 2020, le Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL) a mis aux enchères 500 MW de projets solaires et a établi un nouveau record de 1,99 Rs par kWh, le NTPC obtenant 200 MW, Torrent Power 100 MW, Al Jomaiah Energy et l’Arabie saoudite. Water Co obtient 80 MW et Aditya Renewables obtient le solde de 120 MW en utilisant la méthode de remplissage au godet. Il s’agit du tarif solaire le plus bas découvert en Inde à ce jour et s’ajoute au tarif bas déjà découvert de 2 Rs par kWh en novembre 2020, lorsque la Solar Energy Corporation of India (SECI), propriété du gouvernement fédéral, a offert 1070 MW au Rajasthan. La réussite de la transaction solaire est importante à bien des égards et montre que le secteur privé, y compris les investisseurs étrangers, soumissionnerait pour des projets bien développés avec une atténuation du risque de demande sous la forme d’accords d’achat d’électricité avec des acheteurs crédibles, nonobstant Covid-19, car par son nature même, l’investissement dans les infrastructures est un jeu à long terme. La maturité de l’énergie solaire évite également le compromis traditionnel entre la croissance économique et le développement durable, et est cruciale pour que le pays s’acquitte de ses contributions volontaires déterminées au niveau national dans le cadre de ses obligations dans le cadre de l’Accord de Paris.

Enfin, parmi les réussites les plus remarquables et les plus méconnues, il y a le partenariat public-privé Delhi Power Distribution, à travers lequel la responsabilité de la distribution d’électricité dans la majeure partie de Delhi a été transférée au secteur privé (Reliance et Tata) en 2002. Cette initiative étatique couronnée de succès dans un secteur très exigeant (la distribution d’électricité est l’un des secteurs les plus difficiles d’accès pour le secteur privé en raison des tarifs bas – il y a une perte de 0,72 Rs par unité d’électricité vendue dans le pays – et la sensibilité politique associée à tout mouvement pour rendre les tarifs reflétant les coûts) se compare aux meilleurs au monde (Katharina Gassner et al, 2007).

Une analyse avant-après le confirme. Avant 2002, il y avait des pertes globales, techniques et commerciales élevées (plus de 50%) dues en grande partie au vol d’électricité, aux revenus non perçus et aux pertes techniques, entraînant une pénurie d’électricité, des pannes de courant imprévues et un taux élevé de Delhi Vidyut Board (le prédécesseur de l’entité publique. ) pertes. Ces pertes étaient de 1 192 crore Rs en 2001-02 (à la veille de la privatisation) et augmentaient en moyenne de Rs 50 crore par an.

Le moment était venu pour des réformes majeures car Delhi avait connu une agitation généralisée et des émeutes, en raison de la situation du pouvoir à l’époque. Après 2002, lorsque la distribution d’électricité a été privatisée à Delhi, les pertes AT&C sont tombées à environ 10% —Tata Power Delhi Distribution Limited (8,2%), BSES Rajdhani Power Limited (9%) et BSES Yamuna Power Limited (10,4%) —Et l’incidence des pannes de courant imprévues et des délestages en pourcentage de l’énergie fournie est devenue négligeable. La plupart des colonies non électrifiées de Delhi ont également été électrifiées. Bien que la subvention à l’électricité ait augmenté en montant absolu (Rs 2,820 crore au cours des exercices 20-21), car l’électricité est subventionnée pour les ménages consommant jusqu’à 400 unités par mois, elle est loin de ce qu’elle aurait été dans un scénario de statu quo. . Il est également financièrement viable, car la subvention de l’électricité en pourcentage des dépenses budgétaires totales de Delhi est passée de 8,6% en 2002 à 3,2% en 2019.

Alors que l’Inde cherche à mettre en œuvre le pipeline d’infrastructure nationale, constitué d’environ 7000 projets d’une valeur de plus de 111 crore lakh Rs (environ 1,5 billion de dollars) sur une période de six ans se terminant en FY2024-25, il faut garder à l’esprit que le NIP envisage la plupart des investissements. venant des États (40%) par rapport au Centre (39%). Les réussites d’infrastructure au niveau de l’État décrites ci-dessus montrent que cela est effectivement possible et que le PNM peut être mis en œuvre de manière crédible.

L’auteur est secrétaire adjoint (UT), ministère de l’Intérieur, et ancien secrétaire adjoint (politique des infrastructures et finances), ministère des Finances. Les opinions sont personnelles

