Leçons d’une économie souterraine

Comment survivre à une nation avec des taux d’inflation de 20%/mois et 1700%/an ? La réponse? L’économie souterraine. C’est le niveau d’hyperinflation avec lequel nous nous sommes retrouvés ici au Venezuela, et compte tenu de la propagation de l’inflation dans le monde, cela vaudrait la peine de prendre le temps de glaner ce que nous pouvons apprendre ici.

Pratiquement tout ce que vous lisez dicte que l’inflation à cette échelle nécessite une guerre civile.

Pourtant, le Venezuela n’a pas vu cela. Pourquoi pas? Pourquoi les rues ne sont-elles pas occupées par des civils armés ?

Alors que la principale raison tourne autour de 20 ans d’enseignements sur le désarmement et l’anti-autodéfense, je dirais qu’il y a une deuxième raison pour laquelle nous n’avons pas approfondi non plus l’anarchie : notre économie souterraine.

Les économies souterraines gardent les gens nourris.

J’ai vécu dans quatre pays d’Amérique du Sud différents et déchus, et c’est l’économie souterraine qui a permis aux gens de continuer dans chaque cas.

Quand je travaillais dans l’industrie pétrolière vénézuélienne, notre salaire était lourdement taxé comme tout le monde. Comme prévu, ces impôts peuvent rapidement rendre difficile le paiement de ses factures par une famille.

Mais l’économie souterraine ? C’est complètement non réglementé.

Je connais des gars avec un chariot à hot-dogs qui gagnent beaucoup plus d’argent que les ingénieurs ici. Et ce n’est pas nouveau – notre monde est comme ça depuis de nombreuses années maintenant. Le gars qui travaille avec le chariot à hot-dog ne paie pas d’impôts. Il ne paie pas de loyer. Et généralement, (et c’est maintenant une pratique « acceptée »), ces vendeurs de rue font passer un fil à partir d’un poteau voisin pour leur musique et leurs lumières.

Cet homme est un membre de l’économie souterraine. Et il n’est qu’un parmi tant d’autres.

Notre vendeur de hot-dogs déclaré n’est pas non plus un cas isolé. Il fait partie de ce qui maintient ce pays en vie. Selon toute probabilité, ce sont les hommes de cette économie souterraine qui représentent probablement plus de la moitié de notre PIB ici au Venezuela.

Plus de la moitié de l’argent généré ici est le résultat d’hommes tels que notre vendeur de hot-dogs. Bien sûr, une grande partie de cet argent vient aussi du cartel et de la mafia russe, mais le fait demeure : c’est l’économie souterraine qui nourrit (un peu) le peuple vénézuélien.

Plus de portée, plus souterrain.

Une chose est sûre. Plus le contrôle gouvernemental est grand et pléthorique, plus l’activité souterraine est importante. Les affaires « irrégulières » sont la réponse à ces contrôles. C’est tout simplement normal, surtout dans les pays d’Amérique latine.

Je crois que je n’ai pas besoin d’expliquer pourquoi.

Le gouvernement a saisi le droit de posséder des devises étrangères, vous piégeant dans votre monnaie fiduciaire nationale hyper-gonflée ? Un marché noir du forex en plein essor va naître, peu importe à quel point on essaie de l’éradiquer.

Les étagères des magasins sont vides ? Eh bien, je connais un gars qui connaît un gars qui peut vous procurer un paquet de 20 kilos de farine de maïs pour un peu d’arepas (un pain vénézuélien). (Vous devriez également consulter notre guide de démarrage rapide GRATUIT pour vous aider à comprendre comment garder un garde-manger bien approvisionné pour aider votre famille à surmonter les temps difficiles…)

La corruption et le trafic de certains objets étaient déjà un mode de vie ici. Ces voyous étatiques viennent d’entrer dans l’équation pour l’intégrer davantage dans notre mode de vie. Sinon, comment expliquer qu’un simple pilote vénézuélien d’un ancien président d’État puisse s’acheter un yacht de 200 millions de dollars ? À moins que ce type ne travaille pour le plaisir et que son nom de famille soit Onassis, je trouve cela très suspect.

Besoin d’une preuve supplémentaire ? La rumeur à Caracas est que les Ferrari, Lamborghini et autres voitures de luxe sont amenées pour l’élite corrompue. Et tout payé par nos impôts.

Vous pouvez quand même vous y préparer.

Oui, la corruption généralisée et les excès du gouvernement sont mauvais, mais cela n’a pas à frapper votre famille aussi durement que cela pourrait si vous avez fait quelques préparatifs à l’avance.

Pour les préparateurs vénézuéliens, se débarrasser de ces contrôles insensés a réellement fonctionné. Cela nous a maintenus en vie.

J’ai vendu l’argent gonflé que je gagnais, puis j’ai acheté de la nourriture et tout ce dont nous avions besoin sur le marché noir. C’était la seule façon d’y arriver.

Mais une chose que j’ai réalisé, c’est qu’il y a des services souterrains qui sont plus rentables que d’autres (en dehors du vrai criminel). Pour le prepper considérant comment il doit survivre à une économie souterraine pendant une crise économique, on peut vouloir considérer la liste suivante des professions que j’ai vues bien fonctionner ici au Venezuela…

Fumigation

L’une des activités les plus attrayantes que vous puissiez développer dans une économie souterraine est la fumigation. Bien sûr, vous avez besoin d’une machine et de produits chimiques, et à moins que vous ne sachiez vraiment ce que vous faites, vous pouvez faire face à des problèmes, mais c’est quelque chose avec lequel la plupart n’aiment pas jouer. Le résultat final ? Beaucoup de potentiel.

Cependant, les réglementations locales ont un impact sur certaines personnes ici avec ce travail.

Fast food

Je suis étonné de l’étendue de cette source de revenus pour les familles dans tout le Venezuela. Oui, je sais que nous, les Vénézuéliens, aimons les hot-dogs, les hamburgers, les shawarmas, etc., mais il est tout simplement ridicule de voir le nombre excessif d’entreprises de restauration rapide prospérer près de chez moi.

Je ne peux pas le comprendre, et personne d’autre non plus.

Le mieux que je puisse comprendre, c’est ceci : les gens aiment manger.

Dans l’économie souterraine vénézuélienne, presque toutes les entreprises liées à l’alimentation vont également mettre de la nourriture sur votre table. Honnêtement, ces gens se débrouillent si bien (comme notre homme de hot-dog mentionné précédemment) que je dois acheter ma propre friteuse pour explorer le marché du poulet frit.

Réparations de machines

Peu importe la machine ici. Si vous êtes assez qualifié pour le réparer, félicitations. Vous avez l’étoffe d’une incroyable entreprise souterraine. J’ai beaucoup écrit à ce sujet dans le passé, mais qu’il s’agisse de CVC, de petits moteurs, de voitures, de machines à coudre, de matériel agricole ou autre, vous ne serez jamais à court d’affaires dans une économie souterraine.

Un préparateur devrait sérieusement envisager de se familiariser avec au moins certains aspects des réparations de machines.

Réparations de maison

Chaque propriétaire de maison devra tôt ou tard réparer quelque chose qui est en dehors de son champ d’expérience. J’ai découvert ici que si vos honoraires sont raisonnables, que vous travaillez vite, que vous faites du bon travail et que vous arrivez à l’heure (une combinaison rare pour un entrepreneur, je sais), vous obtiendrez plusieurs travaux du même client.

J’ai également découvert que les banlieues semblent avoir plus d’argent dans leurs poches que la plupart des autres quartiers du Venezuela. Si vous envisagez de vous plonger dans le monde des réparations de maisons souterraines, cela peut être un marché rentable à explorer.

Lorsque l’économie normale meurt, l’économie souterraine prospère.

Le peuple vénézuélien a traversé beaucoup de choses. L’hyperinflation, la famine, la corruption et le crime endémiques – nous ne sommes pas novices en la matière. Pourtant, malgré tout cela, les gens devaient encore trouver un moyen de garder le pain sur la table et dans le ventre de leur famille. Et l’économie souterraine était notre façon de procéder.

